Los partidos Águilas FC-Cartagena B, Atlético Pulpileño-Mar Menor y Real Murcia B-Racing Murcia abrirán el domingo 11 de abril la fase de ascenso en Tercera División dentro del grupo XIII-C, donde estarán los seis mejores equipos clasificados de la primera parte de la temporada que concluyó el pasado fin de semana. Los dos mejores ascenderán directamente a la Segunda División RFEF que se creará el próximo curso, mientras que los cuatro restantes participarán en una nueva fase de play off de ascenso a esa misma categoría.

El filial del Real Murcia y el Águilas, ambos con 44 puntos, parten con una ligera ventaja en esta competición que será solo de seis jornadas, aunque solo cuentan con uno más que el Pulpileño, que se quedó el pasado año a las puertas del ascenso, y el Mar Menor. El Cartagena B llega con 40, mientras que el Racing Murcia es el último con 37.

En el grupo D también estarán seis equipos, que se jugarán dos plazas para jugar el play off de ascenso a Segunda División RFEF contra los cuatro del C que no logren plaza directa. La Unión parte con una ventaja de cuatro puntos sobre su perseguidor, el Cartagena Efesé, que a su vez aventaja al tercer y cuarto clasificado en cinco puntos. En la primera jornada los enfrentamientos serán Bullense-Cartagena Efesé, UCAM Murcia B-La Unión Atlético y Los Garres-Mazarrón.

Por último, los clasificados del séptimo al último puesto de cada subgrupo están encuadrados ahora en el grupo E, donde los cuatros primeros de los diez implicados jugarán en la Tercera División RFEF, mientras que el resto descenderá a categoría territorial. Los partidos de la primera jornada serán Plus Ultra-Deportiva Minera, Olímpico de Totana-Lorca FC, EDMF Churra-Huércal Overa, El Palmar-Muleño y Minerva-CAP Ciudad de Murcia. La Minera, con 24 puntos, parte como líder, con uno más que Olímpico de Totana y dos sobre El Palmar y Huércal Overa.