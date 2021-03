El Real Murcia afronta este domingo un partido decisivo frente a la Balompédica Linense (17.00, La 7TV) en el primer partido de la segunda fase. Los granas ya han vuelto al trabajo de disfrutar de unos días de descanso por el parón antes de la reanudación de la competición, situación que Loreto cree que le ha venido bien al equipo. “Hemos tenido dos semanas más relajadas de lo habitual pero el domingo volvemos a tener un partido súper importante”.

Loreto sabe que empezar con buen pie ante el Linense puede ser clave para el devenir de la temporada pero no considera que sea decisivo. “El partido es importantísimo pero no es decisivo con 18 puntos en juego. Pero sí, cada partido con este formato es como una final”, explicaba el entrenador.

Antes de la disputa del encuentro, el Murcia se encuentra a tres puntos de los puestos de Primera RFEF, que marca precisamente su próximo rival, el Linense, al que se refirió como “un equipo que tiene un buen bloque, muy típico de Segunda B. Ha recibido muy pocos goles, son un bloque compacto y arriba tiene jugadores desequilibrantes”. El equipo gaditano es el menos goleado del Grupo IV con doce goles encajados. A la vez que alabó al rival, también destacó las virtudes del Real Murcia. “Nosotros también tenemos nuestras armas y ya hemos competido contra equipos de mucha entidad y lo volveremos a hacer. Es importante que no nos metan pronto y nos destruyan todo lo preparado”.

El Real Murcia jugará este domingo sin su hombre estrella este curso, Alberto Toril. El delantero balear, que acumula seis goles en la liga, no estará disponible por acumulación de tarjetas, lo que supone un hándicap para Loreto. “A día de hoy tenemos una idea en el once para sustituirle pero pueden pasar muchas cosas. La baja de Toril, que está en racha, nos merma un poco”, afirmaba. “Siempre que un delantero meta gol es bueno para el equipo. Pero no podemos depender de los goles de Fuentes y Toril. Hay que sumar goles de la segunda línea, de los extremos… Si solo dependemos de los dos delanteros tendremos un problema seguro”.

Respecto a la temporada del Real Murcia Imperial, Loreto se alegró de lo que están logrando pero quiso mostrar cautela a la hora de dar responsabilidad a los futbolistas del filial. “Me alegro de lo del Imperial, han hecho un gran trabajo. Pero no hay que olvidar que esto es una competición y la suya es otra. Son chavales sin hacer y no podemos lanzarlos al ruedo porque puede ser contraproducente para ellos pero eso no quiere decir que me vaya a temblar la mano a la hora de poner a nadie. Esta semana hemos subido a Cuxart y a Guille y tienen opciones de venir. Están trabajando muy bien. Pero esto no lo tienen que sacar los chicos del Imperial. No es la responsabilidad que se merecen. Lo tienen que sacar los jugadores de la primera plantilla”, declaró acerca de la responsabilidad de los jóvenes del filial.

Loreto quiso quitar hierro al asunto de Youness y su falta de protagonismo desde que llegó al banquillo grana. “Youness es un jugador que me gusta mucho y tiene las mismas opciones que los demás para jugar. Tenemos que hablar con él, animarlo para que vuelva a estar como al principio de temporada y tiene todas las papeletas para participar el domingo”, explicó.

Cuatro encuentros dirigidos lleva el sevillano en el banquillo del Real Murcia con un balance de tres empates y una victoria. Aún no conoce la derrota pero aún así piensa que han merecido más puntos de los que han conseguido hasta ahora. “Mi valoración de los cuatro partidos es positiva. Creo que hemos tenido que sacar más puntos pero hemos cometido errores que no nos lo han permitido. No puede ser que tengamos que hacer tres goles para ganar un partido. Eso solo se lo pueden permitir el Madrid y el Barcelona. Creo que fuimos mejores futbolísticamente hablando que el Córdoba en su campo y también lo fuimos ante el UCAM, aunque ellos aprovecharon mejor sus armas para hacernos daño”, manifestaba.