La temporada del UCAM Murcia no está yendo por el camino que se esperaba desde un principio. La derrota frente al Bilbao Basket de la última jornada ha reactivado las alarmas después de que la victoria ante el Fuenlabrada calmara un poco la situación. El inesperado pinchazo en el Palacio ante el colista ha significado un frenazo en seco en la que podría haber sido la recuperación del equipo después de esas ocho derrotas consecutivas.

Pasada la situación de covid que paralizó el funcionamiento del equipo, la de los rivales de Euroliga y la del calendario agotador, el que vuelve a estar en el punto de mira de la afición universitaria es Sito Alonso. Una victoria en los últimos diez partidos es el balance del UCAM Murcia que ha llevado a los murcianos a estar más cerca del descenso que de los puestos de play off. Actualmente los universitarios están en la decimotercera posición con un balance de nueve victorias y diecisiete derrotas. Sigue estando dos triunfos más por delante de Bilbao además del average, que lo sigue manteniendo pese a la derrota. La única buena noticia.

Pese a estar todavía en una buena posición para buscar puestos europeos (a tan solo una victoria del duodécimo), las sensaciones y el juego del equipo invitan a mirar la clasificación hacia abajo. Y es que el proyecto de Sito Alonso no termina de funcionar tampoco esta temporada y el equipo no encuentra su identidad. «Defender, defender y defender», decía Sito Alonso en la previa ante el Bilbao Basket refiriéndose a la importancia de ésta para llevarse el partido. Pero la defensa del UCAM no apareció por el Palacio. Y es que Sito ha querido cambiar su estilo de juego progresivamente durante la temporada hacia la defensa. Pero no tiene jugadores para poder implementar el mismo, que tantas alegrías dio en un pasado a los aficionados universitarios de la mano de Fotis Katsikaris y de Ibón Navarro. En esas plantillas había jugadores con un nivel defensivo muy elevado con el que sí se podía «ir al barro», como dijo Sito. Tumba, Kloof, Ovie Soko, Sadiel Rojas -en buen estado de forma- dejaron el listón muy alto defensivamente hablando y es algo de lo que carece el UCAM Murcia de esta temporada. Tan solo Bellas y Lima están dando un nivel defensivo elevado para practicar este estilo de juego. Los demás no están ofreciendo lo esperado en esta faceta. Incluso Sadiel Rojas, que a pesar de que sigue aportando mucha energía cuando está en pista, ha bajado considerablemente su nivel en todos los aspectos. El dominicano sufre en la defensa uno contra uno y en los cambios defensivos. Por no hablar de su porcentaje de triples, que no supera el 29 por ciento y cada año que pasa sigue disminuyendo.

Va dando tumbos el planteamiento de Sito Alonso durante todo el curso. Y es que Alejandro Gómez, en el mercado estival, hizo una plantilla basada en los gustos de Sito Alonso y en la que su principal virtud no era la defensa. Ninguno de los fichajes veraniegos tenían cualidades defensivas elevadas. Se fichó a tiradores y experiencia. Tan solo Augusto Lima encajaba en el perfil de jugador defensivo, pues en el Burgos de Joan Peñarroya era su principal función. El madrileño se ha caracterizado por hacer equipos donde predomine el juego desde el perímetro (aunque ha ido progresivamente abusando menos del triple), con buenos tiradores y una estrella que acapare la totalidad del juego del equipo. En Murcia, la temporada y media pasada fue Booker y ésta, hasta la lesión, estaba siendo Conner Frankamp. En el Baskonia su estrella fue Shane Larkin y en el Barcelona lo intentó con Heurtel al frente.

En Murcia no le está funcionando esa fórmula a pesar de que tanto Booker como Frankamp solían acabar con números personales muy buenos. Si miramos el balance de victorias y derrotas, es otra historia. Sito Alonso ganó el 43,8 % de partidos en su primera temporada en Murcia. Los números bajaron hasta el 31, 8% la campaña pasada. Y ésta, en la que se supone que el equipo iba a dar un salto de calidad después de dos malos años, los registros son de un 34,6 %. Guarismos muy parecidos a los de la temporada pasada. Los números del entrenador madrileño no son nada elogiables ya que solamente ha ganado 23 de los 64 encuentros que ha disputado desde que está al mando del UCAM Murcia en Liga Endesa.

No tendrá el equipo universitario un año tranquilo respecto al descenso. Tendrá que apretarse el cinturón por tercer curso consecutivo en una campaña en la que todo el entorno universitario tenía muchas ilusiones puestas por ver a su equipo luchar por cotas más altas.