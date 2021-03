El UCAM Murcia CB iniciará el mes de abril en el mismo lugar de siempre. De nada sirvió añadir más experiencia a su plantilla este verano ni apuntar hacia cotas más altas a las de las últimas temporadas. Decía Sito Alonso en esos meses que terminar luchando por la permanencia sería un fracaso personal, porque estaba en el Palacio para buscar objetivos mayores. Lo cierto es, después de lo de ayer, al UCAM no le queda más remedio que intentar sufrir lo menos posible. Una vez más. Porque parece que está empeñado en meterse una y otra vez en el mismo lío. Con la visita del colista al Palacio se le presentaba la oportunidad de dar un golpe en la mesa para olvidar todo lo de estos meses atrás. El brote por coronavirus, las lesiones de jugadores importantes o las ocho derrotas seguidas. Ayer tenía la ocasión de demostrar que está capacitado para rearmarse y seguir tirando hacia arriba. Pero continúa anclado en el mismo sitio, resignado a no poder cambiar de status en la Liga Endesa.

De hecho, la sensación es que si finalmente hubiera conseguido ganar al Bilbao Basket (82-90) se mantendrían las mismas dudas. Porque el UCAM tan solo lideró el marcador durante un minuto en su casa frente al colista. De hecho, a falta de 120 segundos para el final, iba por delante. Y acabó llegando y forzando una prórroga, después de que Nemanja Radovic se echase al equipo a las espaldas (17 puntos y 4 rebotes), en la que al cuadro bilbaíno tan solo le hizo falta la mitad de tiempo para amarrar la victoria con un parcial de 0-9. De hecho, el ‘basketaverage’ llegó a peligrar durante muchos momentos, y no acabó volando hacia Miribilla gracias a un triple de Webb. Por lo que en caso de empate en la clasificación, el UCAM estaría por delante del Bilbao Basket al término del curso.

Ese fue el único consuelo que quedó del partido de ayer. Porque el conjunto universitario se vio superado en todo momento al pagar caro un mal inicio en los dos extremos de la pista. Porque en defensa no fue el equipo que venía reclamando su entrenador estos días, ni en ataque encontró la fluidez para mermar a un rival vulnerable psicológicamente. Tampoco aparecieron ni el acierto ni los recursos necesarios para solventar los obstáculos planteados por su contrario. Cierto es que los de Sito Alonso lograron engancharse en el último cuarto varias veces, donde el Bilbao Basket llegó a ganar por nueve y once punto de diferencia. Pero no fue capaz de ‘rematar’ esos arreones que hubieran dejado muy dañado al cuadro bilbaíno. Al contrario, siguió dándole vida y fe. Demasiada fe.

El Bilbao Basket arrancó el encuentro muy entonado en los dos extremos de la pista. En defensa supo frenar a los de Sito Alonso, mientras que ataque obtuvo un flujo de puntos constante. Los de Mumbrú hicieron daño desde el perímetro y por dentro, llegando a rozar los treinta puntos al término de los diez minutos. El UCAM, por su parte, encontró a un DJ Strawberry que parecía continuar el nivel mostrado el pasado miércoles en la victoria frente al Urbas Fuenlabrada. Pero pronto se convirtió en la única vía para hacer daño al cuadro bilbaíno, y lo acabó pagando. Después de tres triples visitantes consecutivos, Sito Alonso se vio obligado a tener que pedir el primer tiempo muerto (7-15). El técnico universitario introdujo cuatro cambios de una tacada, con la vuelta del base Isaiah Taylor, pero no logró cambiar la dinámica del primer cuarto ni frenar a Brown (15-28).

Mumbrú optó por encoger la zona al UCAM y obligarle a tener que atacar desde el perímetro, donde disminuían las posibilidades para anotar. Los jugadores universitarios no supieron leer la defensa y pese que atrás eran capaces de frenar al Bilbao Basket, era en ataque cuando lo perdían todo (19-28). Brown, desde la esquina, no dio más oportunidades a los de Sito Alonso, que devolvió a la pista a Bellas para intentar ganar algo de control y defensa (22-35). Cate volvió a sorprender a todos con un triple frontal liberado para demostrar que es un nuevo recurso que puede añadir a su juego, tras el día ante el Real Madrid, pero el Bilbao Basket estaba demasiado cómodo ante un UCAM siempre a remolque en el marcador (25-37). El cuadro murciano también perdía claramente la lucha por el rebote, uno de sus puntos fuertes, y al encontrar problemas para defender el bloqueo directo con Balvin, se marchó al descanso encajando demasiados puntos (29-41).

La segunda parte no comenzó de forma muy distinta. Cierto es que el cuadro unviersitario trató de darle un punto más de intensidad a su juego, pero el Bilbao Basket continuaba encontrando la forma de obtener puntos con otro triple de Brown y las visitas al tiro libre (32-45). El UCAM seguía atascado en ataque, agotando el tiempo de las posesiones y cometiendo inexplicables faltas en ataque. Los de Sito Alonso llegaron al bonus en apenas tres minutos y perdieron a DJ Strawberry al cometer su cuarta infracción (34-49). Webb devolvió al UCAM al partido con un triple y tres canastas consecutivas del UCAM acortaron la renta de nuevo, provocando el tiempo muerto de Mumbrú (43-49). El equipo universitario fue capaz de recortar nueve puntos en un abrir y cerrar de ojos, y siguió aprovechando esa inercia cuando parecía hundido (46-49). Sin embargo, cuando más vulnerable parecía el Bilbao Basket, volvió al partido con Jenkins y una técnica a Sito Alonso(46-54). Dos acciones de Radovic engancharon de nuevo al UCAM en el último minuto tras un triple de Hakkanson (51-59).

El UCAM trató de acelerar el ritmo de partido, pero eso se volvió en su contra al no elegir bien sus opciones en ataque(57-69). Un robo de Lima y una canasta de Radovic bajo el aro reactivaron al UCAM antes de llegar al ecuador del último cuarto. El UCAM no dudó en ser más incisivo tras rebajar la distancia a seis, y un triple de Radovic a falta de 4:27 dejaba todo en el aire después de remar durante tanto tiempo (66-69). Radovic no falló de nuevo desde el tiro libre para colocar a su equipo más cerca que nunca en el marcador y neutralizó otro triple de Miniotas (71-72). El UCAM logró completar la machada con una entrada a canasta de Lima, que sirvió para liderar el marcador por primera vez en todo el encuentro a falta de 2:07 para el final (73-72). Pero, el Bilbao Basket tomó la iniciativa de nuevo, desde el tiro libre con el 73-74. Lima anotó un tiro libre en la siguiente acción, y el UCAM decidió defender en la última posesión visitante a la que se llegó con el 74-74 que forzó la prórroga. Pero de los cinco minutos de añadido, sobraron la mitad. Un parcial de 0-9 daba la victoria al Bilbao Basket y el UCAM se quedaba con las migajas del ‘average’ (82-90).

"Nos entraron las prisas en la prórroga"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, lamentó anoche la derrota por 82-90 frente al RETAbet Bilbao Basket en la prórroga con la que se resolvió el encuentro en el Palacio de los Deportes, porque «era un partido para mirar hacia arriba» y extrajo como conclusión que «es un buen aprendizaje para saber que debemos jugar con disciplina y calma» en los doce partidos que le faltan en la pelea por asegurar la permanencia en la Liga Endesa como primer objetivo.

«Durante los primeros diez minutos ellos tuvieron una intensidad más alta que nosotros ya partiendo desde el banquillo y nos faltó la que sí tuvimos en Fuenlabrada o en Tenerife y, aunque volvimos al partido desde la defensa y la creencia en ganar, tuvimos la opción de ganar antes de una prórroga en la que no estuvimos finos en la toma de decisiones y nos entraron las prisas», comentó el técnico grana a modo de valoración. «Teníamos una ansiedad grande porque era un partido para mirar hacia arriba y, aunque igualamos el marcador, nos entró la precipitación y es un buen aprendizaje para saber que debemos jugar con disciplina y calma», indicó.

Según el técnico madrileño, «al principio el querer resolver el partido pronto fue lo más importante y el rival se aprovechó de ello, aunque luego mi equipo luchó bien». Sito Alonso también manifestó que «cada partido de esta Liga es una lucha constante y tenemos que seguir trabajando y creer en las cosas que hacemos siendo conscientes de nuestras virtudes y nuestras limitaciones».

El conjunto universitario regresará a la competición la próxima semana al medirse este domingo al Movistar Estudiantes en otro duelo ante un rival directo en la clasificación (12.30 horas, Movistar +). El conjunto madrileño cuenta con una victoria menos (8) que el equipo murciano a estas alturas del campeonato.