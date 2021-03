De nuevo, salvados por la campana. El fútbol le da otra oportunidad más al FC Cartagena tras los resultados cosechados por sus rivales esta jornada. Nadie se distancia del tren de la permanencia donde todos permanecen en apenas cinco puntos. Los albinegros dejaron escapar ayer otra ocasión para salir de la quema y cada vez el margen es más pequeño.

La salvación sigue estando muy barata pero su coste es demasiado caro. El conjunto albinegro cosechó ayer un doloroso empate frente al Málaga que igualó el encuentro a falta de diez minutos para el final. El Cartagena comenzó el encuentro muy serio y bien plantado sobre el césped del Cartagonova, mostrando una cara totalmente distinta a la que se vio en Albacete.

Los albinegros estaban dominando bien la bola e intentando ser incisivos por las bandas. De hecho, Berto Cayarga fue el mejor futbolista albinegro en la primera mitad. El asturiano ofrecía alternativas para atacar por su costado, y además fue el responsable del primer gol del encuentro con el que el Cartagena amarró la victoria momentánea. Un buen centro de De Blasis hacia el segundo palo fue suficiente para encontrar a Cayarga, que estaba en el sitio idóneo. Los de Carrión aguantaron bien el tipo hasta la hora de partido, donde las fuerzas fueron flaqueando y el Málaga comenzó a ganar terreno.

A falta de apenas diez minutos para la conclusión, Jozabed aprovechaba una mala colocación defensiva y una salida en falso de Chichizola para hacer el empate. El Cartagena se volvía a dejar dos puntos que le dejaban fuera del descenso.

Todos fallan

Los de Carrión jugaban con el aliciente de saber dos resultados de sus rivales directos: Castellón y Alcorcón. Los alfareros no pasaron del empate a nada en El Molinón, donde el Sporting sigue agrandando su racha. Los asturianos no han caído en su feudo en lo que llevamos de temporada. Con la suma de ese punto, estaba asegurado que el conjunto de Santo Domingo no se iba a escapar.

Por parte de los orelluts, sorprendieron adelantándose en el marcador ante el Espanyol gracias al penalti lanzado por Marc Mateu. No obstante, el guion establecido se acabó imponiendo: los pericos, aspirantes al ascenso, voltearon el marcador inicial gracias a David López y al doblete de Sergi Darder.

Al mismo tiempo que el Cartagena se jugaba los tres puntos ante el Málaga, en Las Gaunas se vivía un duelo directo en la zona caliente. Logroñés y Zaragoza se medían para conseguir tres puntos que les distanciaran de la zona de peligro, pero finalmente acabaron en tablas. El conjunto riojano se adelantó gracias al penalti anotado por Andy Rodríguez. Desde los minutos iniciales hasta el empate hubo que esperar hasta el 60’ de partido, cuando Juanjo Narváez remató un buen balón que le llegó llovido desde la derecha. Gracias a este empate, el Zaragoza tampoco consigue escaparse y el Cartagena lo tiene a cuatro puntos. Una victoria de un lado u otro será determinante para el devenir de la tabla en la zona baja, aunque aún resten 10 jornadas.

El Albacete ha tenido la oportunidad de dejar colista al Cartagena, y durante unos minutos lo ha conseguido. Ortuño, que ya anotó frente al conjunto albinegro la pasada jornada, adelantaba a los manchegos para dejar de ser el farolillo rojo de la categoría. Sin embargo, un giro de guion en el descuento lo ha cambiado todo: Sylla y Stuani han anotado dos goles en el tiempo extra que le han dado la vuelta al partido y ayudan al Cartagena a seguir manteniendo el empate a puntos con el Albacete.

El Sabadell, la excepción

No ha fallado el Sabadell ante el Lugo. El gol de Juan Ibiza en los primeros compases del partido ha sido suficiente para que los de Antonio Hidalgo sumen tres puntos para salir del descenso. No obstante, los arlequinados suman tan solo 31 puntos, empatado con el Alcorcón y uno más que Castellón, Albacete y Cartagena. La lucha está más emocionante que nunca.

Todo por decidir cuando nos esperan unas jornadas de infarto en las que habrá multitud de enfrentamientos directos. En pocos días tendremos un Albacete – Castellón y un Zaragoza – Cartagena que posiblemente marque diferencias. Los albinegros deben salir a ganar a La Romareda para recuperar sensaciones y conseguir tres puntos que le acerquen al conjunto de Juan Ignacio Martínez.