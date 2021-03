El ambiente en el UCAM Murcia ha cambiado de la noche a la mañana. Lo que todo se veía oscuro hace apenas cinco días, hoy se ve con mucho más optimismo tras vencer fuera de casa al Fuenlabrada en un duelo directo en la lucha por la salvación. Los murcianos dieron un golpe sobre la mesa en el Fernando Martín, logrando romper una racha de ocho derrotas consecutivas y además asegurando el average respecto al equipo madrileño. No pudo faltar un poco de suspense al duelo ya que el encuentro estaba previsto para el martes y se tuvo que disputar finalmente el miércoles a causa de que un jugador universitario notaba síntomas del coronavirus. Todo quedó en un susto.

Tiene la oportunidad de seguir remando y remontando posiciones el UCAM Murcia hoy ante el Bilbao Basket (20.00, MD 2) de Álex Mumbrú. Un encuentro que si bien no es tan decisivo como el del pasado miércoles, es importantísimo para no dar opciones de reengancharse a un Bilbao inmerso de lleno en la lucha por la permanencia. De hecho el equipo bilbaíno es el colista de la ACB empatado a victorias con el Acunsa GBC. Los de Mumbrú acumulan un bagaje de seis victorias y veinte derrotas en la Liga Endesa durante esta temporada. Sin embargo, no quiere Sito Alonso que la posición que ocupa Bilbao sea un indicativo de facilidad para ganar el encuentro. «Es un rival que, tras los problemas de lesiones que ha tenido durante la temporada, ha demostrado que nunca se va de los partidos y será un enfrentamiento muy complicado. El Bilbao Basket es un equipo con cosas muy interesantes para hacernos daño y debemos competir al nivel que estamos en defensa porque si no, lo pasaremos francamente mal», avisó el madrileño en la rueda de prensa previa al encuentro.

El UCAM Murcia tiene tres victorias de ventaja sobre Bilbao y si gana, podrían ser cuatro más el average, ya que el equipo murciano logró asaltar Miribilla (63-73) en el partido de ida con una gran remontada liderada por Conner Frankamp, que acabó con 23 puntos en aquel encuentro. Desgraciadamente para los intereses del UCAM Murcia, el americano con pasaporte georgiano no podrá disputar el partido ante el Bilbao ya que sigue recuperándose de la lesión que sufrió en las ventanas FIBA. Tampoco estará DiLeo, que pese a que recorta plazos más rápido de lo que se pensaba, aún le queda tiempo para volver a pista. La única duda que tendrá Sito Alonso será con Caio Pachecho e Isaiah Taylor. El brasileño ha aprovechado la ausencia de su compañero y ha disputado minutos de calidad con la elástica universitaria. Ha mostrado desparpajo y buena visión de juego que sumado a su juventud, le han hecho destaparse como un jugador interesante para juegar en Europa. «Isaiah puede entrar y tiene muchas ganas de disputar el encuentro. Si está por encima del nivel físico de Caio jugará y si no, lo hará Caio, quien también está trabajando bien», decía sobre el asunto Sito Alonso.

Creció el UCAM Murcia desde la defensa en Fuenlabrada y Sito sabe que este apartado volverá a ser diferencial para lograr el triunfo. A pesar de la mala temporada de Bilbao, tienen jugadores de calidad para estar en ACB y pueden ser muy peligrosos. Ondrej Balvin, su pívot referencia, promedia 11’8 puntos, 8’6 rebotes y 19’8 créditos de valoración. Sumados a exteriores con muchos puntos en sus manos como Jaylon Brown y John Jenkins, ambos promediando más de doce puntos por partido. Tendrá que sufrir el UCAM Murcia ante un Bilbao herido y con ganas de despegar el vuelo.