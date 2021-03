El entrenador albinegro se mostró decepcionado con el resultado del encuentro. Dos puntos que se vuelven a escapar: «Estoy fastidiado porque al final solo hemos conseguido un punto en un partido completamente diferente al del otro día. El equipo ha tenido opciones del segundo gol y al final se nos va un punto, es una pena»,valoró el preparador del Cartagena en la rueda de prensa posterios al choque disputado en el Cartagonova y que acabó con empate a uno en el marcador.

Luis Carrión no niega que el ánimo «está tocado» ya que ante la Ponferradina y en el día de ayer mismo se han ido cuatro puntos importantes: «Son dos empates donde ves el partido ganado, donde ves al equipo bien y te vas con un punto. La base es lo que hemos hecho hoy: trabajar, correr, generar segundas jugadas, tener opciones de gol que hemos generado bastante», reseñaba el míster albinegro que además puntualizaba en varias ocasiones que no le gustó la imagen de los suyos en Albacete, un partido en el que sumaron una dura derrota.

Carrión asegura que tienen que ir a Zaragoza, encuentro que se disputará el próximo jueves, dispuestos «a ganar». No obstante, el Cartagena sigue sin despegar y se atranca en la zona del descenso. Luis Carrión asegura que deben salir «como sea» de la zona roja de la clasificación: «Lo importante es salir de esta situación como sea, no vamos a salir mañana, cuando hay que estar fuera es en la última jornada. Te da rabia porque el equipo se ha dejado la vida y al final te vas con un punto. Ahora mismo estamos jodidos», valoraba el entrenador cartagenerista tras el choque disputado frente a un Málaga que empató a diez minutos del final.

La jugada de la polémica del partido ha sido un empujón de Dani Barrio a Clavería dentro del área que el colegiado no ha señalado como penalti. Luis Carrión asegura que lo ha visto claro: «A mí me ha parecido un empujón del portero pero el árbitro me dice que antes hay una falta con un bloqueo», sentenciaba el técnico albinegro.