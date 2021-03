En semifinales acabó el sueño. El Jimbee Cartagena cayó con honores ante Inter Movistar. Los de Tino Pérez firmaron un mejor partido que el conjunto cartagenero, muy seguros atrás y aprovechando cualquier ocasión para inquietar a Chemi. Los de Duda gozaron de varias oportunidades e intentaron conseguir el empate a la heroica jugando de cinco en los últimos minutos, pero nada pudieron hacer para evitar la derrota. El conjunto melonero se marcha del torneo tras haber llegado a la segunda semifinal de Copa de España de la historia del fútbol sala cartagenero.

Jimbee comenzó bien el partido, realizando buenas conducciones y manteniendo la posesión esperando su momento. Waltinho tuvo la primera ocasión para los cartageneros con un disparo muy tibio que Herrero atrapó sin problemas. Chemi también tuvo trabajo ante un disparo muy potente de Eric Martel. A los pocos minutos, el conjunto de Duda iba a tener una buena ocasión: Franklin hizo un buen recorte sirviendo el balón para Lucao que lanzó un envío que se marchó fuera.

Inter Movistar comenzaba a sentirse más cómodo conforme iba madurando el partido y el conjunto melonero empezó a pasarlo mal. Pito fue el activo más importante para el conjunto madrileño en estos primeros compases del encuentro, e incluso llegó a anotar el primer gol del encuentro. Sin embargo, los colegiados invalidaron el tanto del brasileño por controlar el esférico con la mano.

Tras este susto, el Jimbee Cartagena tuvo una doble ocasión por medio de Juanpi y Solano. La zaga interista acabó rechazando ambas ocasiones, pero los cartageneros necesitaban dar un golpe de autoridad. Solano volvió a tener otra ocasión muy clara, consiguiendo el balón cerca del área de Herrero y con alternativas de pase a ambos lados. El cordobés optó por disparar y se le marchó muy alto. Esta fase del partido fueron los mejores minutos de Jimbee Cartagena, serios atrás y con facilidad para arrebatar el balón en campo rival.

Inter Movistar volvió a crecerse superado el ecuador de la primera mitad. Pito lanzó un disparo potente desde el costado izquierdo que Chemi tuvo que despejar. El brasileño volvió a protagonizar otra jugada minutos después, buscando a Fer Drasler dentro del área. Su compatriota intentó el disparo con la espuela, pero se le escapó el esférico. Drasler volvió a poner en apuros a Chemi con un envío muy potente que el del Puerto de Mazarrón tuvo que despejar. Inter apretaba y Duda pedía tiempo muerto, un respiro para los suyos.

Tras este respiro, el Jimbee Cartagena acabó con mejor cara teniendo buenas ocasiones y acercamientos a la meta interista. La más clara, la ocasión de Waltinho que disparó a meta tras un gran pase de Franklin.

Dominio de Inter Movistar

Inter Movistar comenzó con mejor cara la segunda mitad. Eric Martel estuvo muy activo durante buena parte de la segunda mitad, dando muchas alternativas de ataque para los suyos. Por su parte, a Jimbee le tocaba esperar un momento de inspiración donde los madrileños estuvieran algo más imprecisos en defensa. Waltinho tuvo la primera ocasión para el equipo cartagenero en la segunda mitad, pero el meta interista volvió a estar impecable.

Chemi tuvo mucho trabajo de nuevo tratando de despejar una gran volea de Eric Martel. Sacó la manopla y despejó a córner. No cesaban los ataques del conjunto de Tino Pérez. Jimbee Cartagena no estaba pasando por su mejor momento en el partido y comenzó a titubear. Jesús perdió un balón cerca de la meta melonera dejando espacio para un disparo a bocajarro por parte de Inter Movistar que no acabó en gol. Fer Drasler volvió a inquietar a Chemi tras un contraataque en el que los madrileños salieron en tromba en busca del gol.

No tardó demasiado en llegar. Pito retuvo bien el balón, encimado por la defensa cartagenera, sirvió el balón perfecto para Dani Saldise que llegaba con velocidad desde atrás para remachar el balón a puerta. Inter abría el marcador y a Jimbee le tocaba remar a contracorriente a falta de diez minutos para la conclusión.

Chemi fue de nuevo el muro que evitó una mayor debacle para Jimbee, deteniendo otro gran disparo de Pito. Las acometidas de Inter no cesaban y Duda pidió tiempo muerto para replantear estrategias.

Buscando el empate

A falta de siete minutos, Juanpi entraba como portero-jugador. Jimbee buscaba el empate a tumba abierta. Pronto comenzó a dar sus frutos la superioridad numérica. Solano tuvo una buena ocasión con un disparo raso que tuvo que despejar la defensa de Inter Movistar. Posteriormente, Andresito realizó un buen disparo desde la derecha tras una buena posesión de Jimbee jugando de cinco. Seguía intentándolo Jimbee a falta de pocos minutos del final.

A falta de un minuto para el final Juanpi pudo tener la más clara del partido, pero no llegó a encontrar el pase que le servían desde la banda. Jimbee achuchó la portería rival en los últimos compases del encuentro, arriesgándose con el juego de cinco. Raya robó un balón que cazó Cecilio y con un leve toque dirigió el balón hacia la portería para hacer el gol que le daba la puntilla y acababa con el sueño copero de Jimbee.

Duda: «Volvemos a casa muy disgustados por la falta de acierto»

Eduardo Sao Thiago, ‘Duda’, entrenador del Jimbee Cartagena, se marchó de la Copa «muy disgustado por la falta de acierto goleador» de sus jugadores. «El partido de hoy claramente es un partido de acertar arriba», dijo en la rueda de prensa en el WiZink Center. «Hemos planteado bien el partido. Nadie ha visto al Inter superior a nosotros, pero nos falta acertar; tener esa capacidad en los momentos claves y no tan claves de acertar de cara a portería», añadió el técnico. «Competir como hemos competido, pero con más acierto arriba», resumió el preparador del Jimbee Cartagena, que felicitó al Inter por el «pase a la final» y a su equipo «por el esfuerzo y por el querer estar en esa final que no fue posible», después de un encuentro que vio equilibrado desde el principio hasta el final. «Nos vamos a Cartagena realmente satisfechos con el trabajo, pero muy disgustados por la falta de acierto goleador que hemos tenido en la Copa en general», lamentó.