El mazarronero Pedro Acosta, debutante esta temporada en Moto3, ha conseguido alzarse con la undécima posición en la parrilla de salida del Gran Premio de Catar. El joven piloto de la Región de Murcia está dando muestras de su potencial desde el principio y consiguió liderar los primeros libres del fin de semana. Se tendrá que conformar con un buen undécimo puesto en la parrilla de salida de hoy. En Moto3, El piloto sudafricano Darryn Binder (Honda) se ha llevado la primera pole de 2021 en el Mundial de motociclismo, al marcar el mejor crono en la Q2, en una sesión en la que el español Izan Guevara (Gas Gas), debutante en el campeonato, ha completado una espectacular actuación que le permitirá salir segundo.

En MotoGP, El italiano Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) «destrozó« el récord del circuito de Catar al conseguir la primera «pole position» desde 2015, que casi todos esperaban fuese a manos del australiano Jack Miller, su compañero de equipo, pero que al final saldrá desde la quinta plaza en la formación de salida para el Gran Premio de Catar de MotoGP que mañana se disputa en el circuito de Losail.

Bagnaia fue el único en romper la barrera del minuto y 53 segundos al rodar en 1:52.772, 266 milésimas de segundo más rápido que su inmediato perseguidor, el francés Fabio Quartararo y con 316 sobre el español Maverick Viñales, los dos pilotos oficiales de Yamaha, marca que había dominado los entrenamientos en los últimos cuatro grandes premios.

El campeón del mundo en título, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR) tenía que afrontar su particular reto al ser el único de los principales pilotos de la categoría que no había logrado el objetivo de pasar directamente a la segunda clasificación y con esa responsabilidad salió al asfalto catarí para enmendar en quince minutos lo que no pudo hacer en el resto de tandas de pruebas.

Mir logró su objetivo prácticamente en la primera vuelta al rodar en 1:54.036, pero por detrás de él le superó el también español y debutante en la categoría Jorge Martín, quien al manillar de la Ducati Desmosedici GP21 de la escudería Pramac rodó en 1:53.840, si bien en su siguiente vuelta recuperó la posición con 1:53.765.

En Moto2, el británico Sam Lowes (Kalex) arrancará desde la posición de privilegio en Moto2, comandando una primera fila en la que le acompañarán el español Raúl Fernández (Kalex), que se estrena en la categoría, y el neerlandés Bo Bendsneyder (Kalex), segundo y tercero respectivamente en la Q2.

El inglés, que el pasado curso luchó por el título de la categoría intermedia hasta el final, refrendó su dominio durante la pretemporada para marcar un 1:58.726 que resultó imbatible para el resto de la parrilla.

La carrera de Moto3 está previsto que comience a las 16.00 horas; la de Moto 2, sobre las 17.20 y la de la categoría reina, a las 19.00 horas. El apasionante mundo de las motos se retoma con mucho talento nacional en sus filas.