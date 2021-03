No va a empezar el UCAM Murcia la segunda fase con buenas noticias. Carlos Tropi sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla y se perderá el resto de la temporada. El centrocampista no podrá disputar la segunda fase que empieza el cuatro de abril ni un hipotético play off de ascenso a Segunda División. El club universitario informa de que la lesión se produjo «de manera fortuita» en el entrenamiento del jueves en el Besoccer La Condomina.

La baja de Tropi supondrá un duro revés para Salmerón a la hora de confeccionar un once de cara a la fase de ascenso, pues el valenciano era uno de sus hombres imprescindibles y siempre que ha estado en condiciones para jugar, lo ha hecho de inicio. Junto a de Vicente, Tropi ha formado un pivote en el centro del campo muy sólido en parcelas ofensivas y que se complementaba a la perfección con el futbolista malagueño. Se trata de un jugador con un juego táctico muy desarrollado y que técnicamente va sobrado para la categoría. Fue una de las peticiones de Salmerón en el mercado estival al coincidir en la temporada en el Recreativo de Huelva en la 2018-2019.

Tanta es la importancia de Carlos Tropi para Salmerón que es el cuarto futbolista de la plantilla con más minutos, acumulando en total 1.357. Solamente le supera el guardameta Biel Ribas, con 1.620 minutos disputados; Josete Malagón, con los mismos y Charlie Dean, con 1.592. Es decir, quitando la portería y las posiciones de central, donde menos ha rotado Salmerón, es el jugador más importante de la plantilla habiendo disputado dieciséis partidos como titular de los dieciocho jugados hasta la fecha.

Ha ido esquivando bien el UCAM Murcia las lesiones durante la competición pero se le han acumulado de manera prácticamente consecutiva dos bajas muy importantes. La ya mencionada de Carlos Tropi hasta el final de temporada y la de Alberto Fernández, uno de los jugadores más en forma del equipo hasta que se produjo un esguince de tobillo en los minutos iniciales del encuentro ante el Recreativo Granada.