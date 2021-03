España intentará seguir con su buena racha en el Europeo sub-21 tras vencer a Eslovenia, una de las anfitriones, por 0-3. En ese partido, Gonzalo Villar, futbolista murciano que juega en la Roma, dio una auténtica exhibición de fútbol que le está sirviendo para acaparar portadas a nivel internacional. El joven murciano marcó un gol y fue el MVP en la victoria ante Eslovenia y ya tiene el punto de mira puesto en el encuentro que disputa hoy la selección española sub-21 ante Italia (21.00, Cuatro) para certificar su pase a las eliminatorias a falta de un partido ante la República Checa.

Gonzalo Villar, antes de enfrentarse a Italia, ha querido remarcar las diferencias entre el juego español y el italiano. «La principal diferencia que veo es que la mayoría de equipos de allí juegan con defensa de cinco, con dos carrileros en los que basan gran cantidad de jugadas. En España nos gusta más jugar por dentro, en el toque. Sin embargo allí se juega más con gente por fuera, abren las bandas, centros… Es ahí donde veo la principal diferencia. La selección italiana también juega con defensa de cinco e intentarán hacernos daño por allí», declaraba el centrocampista respecto al principal peligro de los italianos.

La atención mediática internacional no se hizo esperar tras el partidazo de Villar en su debut en el Europeo sub-21 pero el murciano quiere tener los pies en el suelo. «No miro mucho lo que dicen porque cuando va bien te puede hacer mal, porque te piensas que eres Andrés Iniesta, y cuando va mal te sirve para hundirte. Lo que yo intento siempre es mantenerme en una línea estable y estoy tranquilo», afirma.

También habló de su etapa profesional en la Roma, donde cada vez va adquiriendo más protagonismo en el once. «Jugar en un club como la Roma, que tiene una exigencia muy alta, me hace estar preparado para los retos que tenemos aquí y eso lo agradezco a la hora de estar en el campo». El próximo gran reto que tendrá Gonzalo y la selección sub-21 será tomarse su revancha particular ante Italia, ya que consiguieron derrotarles por 3-1 en el Europeo del 2019, aunque finalmente España logró llevarse el título.