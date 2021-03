No se podía fallar y se falló. No se podía dejar escapar vivo al rival y se dejó escapar. Tampoco se podía perder la oportunidad de ganar para salir del descenso y se perdió. Fueron las consecuencias de uno de los peores partidos en toda la temporada justo cuando era el momento de dar un golpe encima de la mesa. Sin embargo, la derrota en Albacete y especialmente la imagen que se dio sobre el césped hacen que la responsabilidad se haya multiplicado exponencialmente en apenas unos días.

El Cartagena afronta las doce últimas jornadas del calendario con la máxima presión y arrastrando unas sensaciones que no son ni mucho menos las óptimas para lograr el objetivo de la salvación. Sin embargo, queda tiempo para dar un giro a la situación, pero debe llegar ya. El Cartagena se enfrenta esta tarde (20.30 horas, Movistar) al Málaga en una prueba de fuego para el conjunto de Luis Carrión. Ganar se ha convertido casi en una obligación y perder se convertiría en una situación de nervios excesiva para alcanzar el tramo final de temporada.

Máxima presión

No sería ni mucho menos definitivo, pero sí premonitorio. Seguramente no se afrontaría el encuentro de la misma forma sin no se hubiera producido la derrota en Albacete de la forma en que se produjo. La pésima imagen ha hecho encender las alarmas dentro y fuera del vestuario justo cuando empieza a decidirse todo.

Es por ello que al Cartagena le toca dar un golpe encima de la mesa y reaccionar en la primera de las doce finales que quedan por delante. El Málaga visita el Cartagonova en ‘tierra de nadie’, pero en un buen estado d forma que tendrán que frenar los de Luis Carrión. El equipo albinegro llega con una pobre imagen, pero además habiéndose metido en el bolsillo solo uno de los últimos nueve puntos posibles que le han hecho estar a solo un punto del colista. La mejor de las noticias para el Cartagena es que una victoria y un par de resultados favorables le sacarían de los puestos de descenso en esta misma jornada.

En cambio, otra de las partes negativas sigue llegando en forma de bajas para el entrenador catalán. Carrasquilla y Aburjania continúan concentrados con sus respectivas selecciones, por lo que el centro del campo volverá a estar falto de efectivos. Solo José Ángel y Clavería están disponibles para acompañar a Ramón Azeez en la medular. Lo mismo sucede con Coulibaly, que sigue con el combinado nacional de Burkina Faso. A las bajas de estos se les unen las del Álex Gallar y David Simón, que continúan al margen por las molestias de las que aún van a necesitar algo más de tiempo para recuperarse.

Recuperar la confianza

El partido ante el equipo andaluz es vital para sumar puntos, pero también para retomar las buenas vibraciones que se consiguieron ante Leganés, Mallorca y Ponferradina a pesar de los resultados de estos dos últimos encuentros. Sin embargo, más allá de eso, reside en este duelo la obligación de puntuar para llegar en buena disposición a las próximas jornadas, donde los duelos directos con rivales de abajo volverán a aparecer –ya sin respiro- hasta finales del mes de abril. Zaragoza, Alcorcón, Sabadell, Tenerife y Logroñés esperan en el horizonte.

Eso sí, tampoco llega en las mejores condiciones el Málaga. A pesar de los buenos resultados cosechados, se planta en el Cartagonova con numerosas bajas.

Carrión: «Hay rabia, pero vamos a reaccionar ante el Málaga»

Después de la paupérrima imagen dada en el Carlos Belmonte ante el Albacete, el vestuario y el técnico del Cartagena no podían tener una postura distinta que la de agachar la cabeza y reconocer los errores: «Seguramente ninguno estamos dando todo lo que tenemos en algunos partidos. No estuvimos bien», dice Luis Carrión. El entrenador en consciente de que ni él ni la plantilla tenían defensa tras el encuentro: «Hay rabia porque a nadie le gusta verse así. Nosotros somos los primeros críticos con nosotros mismos y no estuvimos a la altura», reconoce.

Sin embargo, también era momento para reaccionar y hacer un cambio de chip en la plantilla que, en buena medida, pasa por sus manos: «Los primeros días estábamos jodidos, porque después de haber visto el partido repetido vimos que no dimos el nivel y que desaprovechamos la oportunidad». Toca empezar a demostrar un cambio importante en el encuentro de este sábado ante el Málaga, en el que Carrión tiene claro que pueden ganar como ya hizo el Cartagena en la ida: «Nos hemos preparado bien para este partido. Tenemos que saber que hay que ganarlo y que si eso pasa, todo cambiará», afirma.

Todo ello pasa, en buena parte, por que no se vuelva a ver a un equipo sin alma ni intensidad: «No creo que se repita la imagen de Albacete. Los jugadores lo han visto y saben que hubo muchos errores. Tenemos un partido diferente y sabemos que estos puntos tienen que ser para nosotros sí o sí. Somos conscientes de que faltó intensidad, que es un mínimo que debemos tener en cada partido», comenta el entrenador albinegro.