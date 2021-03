El fútbol en el Grupo IV de Segunda B se para esta semana. A la espera de que se complete la primera fase en otros grupos, el Real Murcia, el UCAM, el Yeclano y el Lorca Deportiva disfrutan de un parón competitivo. Para no perder el ritmo, los granas han decidido organizar hoy un partidillo amistoso frente al Orihuela. Será a las once de la mañana en Los Arcos. Con este entrenamiento diferente, Loreto podrá seguir ajustando piezas y probando a los menos habituales, que no acaban de ser importantes cuando saltan al terreno de juego en las segundas partes.

Una vez que acabe el choque en Orihuela, la plantilla del Real Murcia podrá disfrutar de un fin de semana de descanso. No habrá entrenamiento ni mañana sábado ni el domingo, siendo ya convocados para el lunes, cuando comenzarán a preparar la visita al campo del Linense, que será el primer partido de la segunda fase de la Segunda División B.

Esos dos días libres, unidos al martes, jornada en la que los jugadores tampoco tuvieron que acudir al estadio a entrenar, han convertido esta semana en atípica, con los futbolistas liberando sus mentes para empezar a pensar en solo tres días en una nueva liguilla en la que el Real Murcia se jugará la vida. Comenzarán los granas con desventaja por su mal hacer en la fase inicial. Así que toca remontada si quieren llegar a los dos primeros puestos de este nuevo grupo, liderado ahora por el Sevilla Atlético y el Linense, con 30 y 28, puntos respectivamente. Los de Loreto cuentan con 25 y son penúltimos, teniendo también por delante al Córdoba (27) y al Tamaraceite (27). La sexta plaza es para el Cádiz B con 24 puntos. En esta nueva competición, solo se enfrentarán a los equipos con los que no coincidieron en la primera fase.