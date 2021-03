El FC Cartagena, tras la derrota ante el Albacete, se ha quedado sin margen de error. El conjunto albinegro no se puede permitir demasiados traspiés de aquí al final de temporada. Restan 12 jornadas para la conclusión del campeonato, 36 puntos en juego de los que el equipo cartagenero tendrá que sacar el mayor rédito posible.

De momento, no va por la buena senda. El equipo de la trimilenaria encajó ayer una derrota dolorosa en el Carlos Belmonte. El Albacete se llevó la victoria sin necesidad de hacer grandes esfuerzos durante el partido, tan solo estando ordenados atrás y dejando que Álvaro Jiménez y Ortuño hiciesen el resto en la zona ofensiva. El yeclano abrió el marcador gracias al talentoso centrocampista cordobés, y además fue el propio Ortuño el que dio la asistencia del segundo gol a Dani Torres después de un grave error en la salida de balón de Chichizola.

El Cartagena dejó pasar un ‘match-ball’ por la permanencia fundamental, permitiendo que un rival directo como el Albacete les empatase en la clasificación. Cartagena y Albacete suman 29 puntos y aprietan una tabla en una lucha que está más encarnizada que nunca. El final aún parece lejano, pero la necesidad aprieta.

A día de hoy, hay seis equipos a los que les separan tres puntos: Logroñés y Castellón, fuera del descenso; Alcorcón, Cartagena, Albacete y Sabadell, en las posiciones de la quema. El conjunto arlequinado suma 28 puntos mientras que los de Las Gaunas tienen ya 31 unidades en su casillero.

No parece demasiada diferencia, pero el Cartagena dejó ayer malas sensaciones que no debe seguir arrastrando de cara al final de temporada. Aún debe enfrentarse a todos estos equipos, contra los que no venció en la primera vuelta.

Dentro de dos jornadas deberá medirse a un Zaragoza que tiene 33 puntos en su casillero después de haber vencido ante el Mirandés. Posteriormente, tendrá que medirse a Alcorcón y Sabadell a principios del mes de abril. Dos rivales contra los que tiene una lucha encarnizada y deberá superar para tener mayor tranquilidad, y además tendrá que pelear por darle la vuelta al golaveraje negativo que suma con ambos equipos.

Los partidos de la permanencia

Habrá que esperar a la jornada 36 para presenciar el enfrentamiento entre Cartagena y Logroñés en Las Gaunas. Los riojanos se llevaron del Cartagonova los tres puntos en una jugada aislada en los últimos minutos. Los albinegros deberían llevar una buena dinámica en este punto de la temporada, crítico para conseguir el objetivo. Dos jornadas después se medirá al Castellón en el Cartagonova, antes de afrontar las últimas cuatro jornadas contra gigantes que estarán luchando por el ascenso.

Entre medias, habrá enfrentamientos directos que afectarán a estas posiciones. El Albacete se deberá medir al Castellón dentro de dos jornadas, al Alcorcón en la jornada 37 o incluso al Lugo en la antepenúltima jornada, un equipo que habría que tener en cuenta, el conjunto lucense se está metiendo en problemas. Actualmente es 15º con 36 puntos.

El Alcorcón también se tendrá que medir al Castellón, en este caso en la jornada 34; frente al Lugo a la jornada siguiente y frente al Sabadell en la jornada 40.

Castellón y Logroñés se verán las caras en la jornada 37. Además, el conjunto orellut se medirá el Zaragoza en la jornada 40, y aunque el equipo de JIM se ha distanciado levemente de la zona de peligro, podría aún estar involucrado en esas posiciones.

Sabadell tiene un compromiso la próxima jornada frente al Lugo cuyo resultado será muy importante. Por su parte, el Logroñés, se enfrentará la próxima semana frente al Zaragoza, y como el Sabadell, tiene partidos frente a rivales de la zona alta que pueden ponerles las cosas muy complicadas.

Nada está decidido aún. Muchos enfrentamientos directos de aquí a final de temporada entre los equipos actualmente involucrados en el descenso, además de otros conjuntos que potencialmente perderán fuelle debido a la dinámica negativa que arrastran. Nadie se puede dormir en la lucha por estar una temporada más en el fútbol profesional. Hay demasiado en juego.