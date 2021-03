En directo: Urbas Fuenlabrada-UCAM Murcia

Primer cuarto

El UCAM fue de menos a más en los primeros minutos de partido. Y es que el conjunto universitario supo arreglar sus problemas en defensa y en ataque, tras fallar las tres primeras posesiones, gracias a Augusto Lima. El pívot brasileño, con seis puntos, hizo mucho daño desde el poste alto al Urbas Fuenlabrada para neutralizar las primeras canastas y sirvió como impulso para el UCAM en defensa (4-6). Con la confianza atrás, el equipo de Sito Alonso se fue soltando en campo contrario y la frescura de Pacheco se tradujo en un intento de alley oop sobre Lima que acabó con triple de Webb al cedérsela el brasileño, lo que provocó el primer tiempo muerto de Juárez (6-11). La entrada de Alexander y Trimble, uno de los máximos anotadores de la competición, mejoró la cara del Fuenlabrada y se acercó al UCAM a falta de un minuto y medio para finalizar el primer cuarto (11-13). No obstante, las rotaciones en el cuadro murciano permitieron conservar la ventaja cuando Trimble comenzó a entrar en juego (13-17).

Segundo cuarto

El quinteto del UCAM que finalizó el primer periodo no funcionó en el inicio del segundo cuarto. El conjunto univeristario no fue capaz de encontrar a Jok en las salidas de los bloqueos durante dos ataques y el Fuenlabrada se empezó a entonar al mismo tiempo que Trimble. El norteamericano, con 9 puntos en su casillero, volteó el marcador con un triple para que su equipo liderase por primera vez el resultado y dejaba al UCAM sin anotar en los primeros minutos (19-17). Solo Cate, peleando en la pintura, pudo romper la mala racha junto a Jordan Davis a campo abierto. El ataque en estático se le atragantaba al UCAM una y otra vez agotando posesiones sin obtener puntos y Marc García volvió a dar aire con un parcial de 10-4 para los locales (23-21). La tercera falta de Bellas dejaba al equipo murciano sin antídoto para Trimble, pero la mejor noticia era la igualdad en el marcador pese a los problemas con dos tiro libres de Davis (25-26). La falta de acierto desde el triple por parte de los dos conjuntos -un lanzamiento convertido para cada uno- no disparó el marcador y dio más importancia a las defensas. En los últimos segundos se animaron desde el 6,75 y Rojas respondió a un lanzamiento desde el perímetro de Trimble para impedir que se llegase con ventaja local al descanso (30-30).

Tercer cuarto

La segunda parte no pudo comenzar de mejor manera para el UCAM al apagar DJ Strawberry el primer fuego. Dos triples consecutivos del exterior universitario permitieron a los de Sito Alonso llevar la iniciativa y hacer una delcaraciones de intenciones desde bien pronto (32-38). Juárez movió ficha rápidamente al dar entrada a Trimble de nuevo ante el auge del UCAM, pero fueron Emegano y Eyenga los que recortaron, desde el triple y tras un robo, al perdonar su rival dos ataques seguidos (38-38). Fue entonces cuando el partido se rompió y se convirtió en un correcalles, pero la falta de acierto de ambos volvió a dejar todo como estaba. Hasta que de nuevo apareció Strawberry con otro triple para que después Jordan Davis se mostrase como pez en el agua a campo abierto para colocar el 40-47. La constancia del escolta y las manos del UCAM para robar y armar rápido el contragolpe, permitieron a los de Sito Alonso contar con la máxima ventaja (+11) al término del tercer cuarto tras una canasta de Radovic (44-55).