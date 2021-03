El Real Murcia no ha salido de un problema, cuando ya está en otro. Han fracasado los granas en la primera liguilla de esta temporada en Segunda B. No solo no ha cumplido con el objetivo de conseguir un puesto directo para la Primera RFEF y optar por luchar por llegar al play off de ascenso al fútbol profesional sino que además los aficionados han visto cómo durante algunos minutos de las dos últimas jornadas su equipo estaba directamente descendido a la Segunda RFEF.

Este domingo, cuando había que ganar a un El Ejido 2012 en la parte baja de la tabla, los de José Luis Loreto solo pudieron empatar (2-2), teniendo que esperar a que el UCAM Murcia se impusiese al Recreativo Granada para despejar el peligro, pero muchos temen que este respiro sea solo momentáneo. Y es que, en quince días, los murcianistas iniciarán una nueva competición, en la que hay otras dos plazas que dan acceso a la Primera RFEF, pero el camino no será sencillo, porque empezarán en desventaja y con la necesidad de remontar para que la caída a la cuarta categoría no sea una realidad.

Todos hablan ahora del batacazo de esta primera fase, sin embargo, el batacazo del Real Murcia no ha sido cosa de un día o de dos jornadas. El derrumbe grana empezó a hacerse evidente desde que comenzase 2021, pero desde el inicio de liga ya se veían detalles poco halagüeños y que presagiaban que el final feliz que los aficionados deseaban tenía más de sueño que de realidad.

1.Cinco meses de irregularidad constante

El Real Murcia comenzaba la temporada de forma oficial el 10 de octubre y lo hacía cayendo eliminado por el Calvo Sotelo en Copa Federación. Para el inicio liguero hubo que esperar al aplazarse los primeros dos partidos por coronavirus. Fue el 1 de noviembre cuando los granas arrancaban la competición liguera y lo hacían empatando frente al Sevilla Atlético en NC (1-1).

Desde ese día han transcurrido cuatro meses, y el Real Murcia, en dieciocho jornadas, ha sido incapaz de encadenar dos victorias consecutivas. Esa irregularidad constante es la que le ha condenado en una liguilla demasiado corta y en la que no había margen para cometer tantos errores.

Seis victorias, siete empates y cinco derrotas, esos han sido los números de un equipo que aspiraba a estar entre los tres primeros y que solo ha podido sumar 25 puntos en un grupo bastante asequible comparándolo con otros.

2.Nueva Condomina, un pozo sin fondo

Al Real Murcia se le ha hecho muy larga esta temporada en Nueva Condomina. La eliminación a manos del Calvo Sotelo en Copa Federación solo era un aviso de lo que iba a ocurrir. De los nueve partidos ligueros disputados en el estadio murciano, los granas solo han podido celebrar tres triunfos -Linares, UCAM y Yeclano-. Se empató frente al Sevilla Atlético, al Lorca Deportiva y a El Ejido, y se han cedido hasta tres derrotas -Betis B, Granada B y Córdoba-. Es decir, que el Real Murcia solo ha podido sumar en su estadio doce puntos de 27 posibles. Y eso que esta temporada no ha existido la presión del público.

3.Encajar, encajar y volver a encajar

Habitualmente el Real Murcia tenía un problema a la hora de hacer goles. Ese no ha sido un inconveniente para el equipo esta campaña. Los granas, con 22 tantos anotados, están al mismo nivel que los tres equipos que han encabezado la tabla -UCAM (22), Linares (22) y Betis B (23)- y solo se han quedado lejos del Sevilla Atlético (27), pero de nada ha servido el gran acierto en el remate por culpa de la incapacidad de los murcianistas de echar el candado a su portería.

Las facilidades que han dado atrás son otra de las claves de la mala clasificación del Real Murcia. Hasta 21 goles han encajado en esta primera etapa del curso, manteniendo la portería a cero en solo tres partidos -Linares, Recreativo Granada y Yeclano-. La salida de Tanis Marcellán, muy criticado durante su estancia en el club centenario, y la llegada de Champagne no ha servido para poner fin al problema, y eso que el argentino se ha convertido en el salvador de su equipo en varias ocasiones. Al final, los errores de los defensas son una losa muy pesada, pese a que Loreto ha afirmado que confía plenamente en Edu Luna y Miguel Muñoz, inamovibles en el centro de la zaga.

4.La destitución de Adrián Hernández, demasiado tarde

El Real Murcia ha sido zancadilleado desde dentro en muchas ocasiones. Uno de sus principales enemigos fue Adrián Hernández. Con el técnico murciano al frente, la irregularidad, ya constante el pasado curso, no desapareció. Tampoco ayudó la cabezonería del técnico en su apuesta por un sistema de juego basado en los carrileros y que no funcionaba.

Ni que los resultados llegaran cuando se cambiaba el modelo ayudó a que Hernández diese su brazo a torcer, en un erre que erre que costó demasiados puntos. Con el inicio de 2021, la caída en picado se hizo evidente, pero el consejo de administración no fue capaz de tomar decisiones, llegando a dejar pasar varias semanas hasta que finalmente, tras la derrota frente al Linares y cuando solo quedaban cuatro partidos, decidió destituir al técnico. Con Loreto, los granas tampoco han mejorado sus números, aunque el sevillano ha tenido que lidiar frente a rivales como el UCAM y el Córdoba, que se estaban jugando la vida también.

5.La decisión del consejo de autorizar la salida de Chumbi

El Real Murcia acabó el 2020 con una victoria ante el UCAM Murcia que hacía presagiar un comienzo de año diferente. Sin embargo, el triunfo ante los universitarios fue un espejismo. Y es que enero ha marcado y mucho el devenir de los granas en la competición. Preguntes a quién preguntes del mundo del fútbol, todos coinciden en calificar como un error enorme que el Real Murcia dejase salir a Chumbi.

El aguileño, en un buen momento de forma e integrado por fin en el equipo, era una pieza fundamental, pero cuando llegó a las oficinas para pedir marcharse, nadie en el club luchó por hacerle entender que tenía que cumplir su contrato. No lo hizo Adrián Hernández, encantado de que se fuera, y tampoco el consejo de administración, que pecó de novato y que metió la pata hasta el fondo, porque al delantero el enfado le hubiera durado hasta que hubiese acabado el mercado y hubiera tenido que seguir metiendo goles para al final de curso ser uno de los delanteros más deseados del mercado.

6.Una revolución invernal que se va de las manos

Parecía tener claras las cosas el consejo de administración cuando se abrió el mercado. La idea inicial era realizar dos o tres fichajes que apuntalaran un equipo que decían estaba creciendo y en el buen camino. Pero al final hicieron todo lo contrario. Desde los consejeros hasta el director deportivo pasando por el entrenador, que cada día que pasaba pedía más y más, todos en el Real Murcia perdieron los papeles. Llegaron hasta ocho fichajes, pero a la vez que se reforzaban puestos claves como la portería o el lateral derecho, se consintió que la plantilla continuara desequilibrada y sin referencias especialmente en los extremos. Además, se abrió la puerta a un canterano como Pedrosa para apostar por futbolistas como Mendes o Ripoll, que no dan el nivel para el Murcia.

7.Cambio de modelo de un día para otro

En un abrir y cerrar de ojos se pasó de tener una plantilla joven a una experimentada. En un abrir y cerrar de ojos el Real Murcia pasó de contar con unos jugadores más propicios para un estilo de juego aguerrido, tal y como se sentía cómodo el entrenador, a tener una plantilla para no renunciar al balón. Y en ese abrir y cerrar de ojos el Real Murcia se vino abajo. Adrián Hernández no supo adaptarse a los cambios y tras el bochorno de Linares, la etapa del técnico murciano llegó a su fin. Loreto ha sabido darle otra identidad al equipo, sin embargo falta mucha calidad para poder sacar resultado a ese modelo. No solo eso. También faltan recursos en algunas posiciones claves y no hay un banquillo de garantías para sostener a un once que en las segundas partes se viene abajo.