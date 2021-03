No entiende de trámites el UCAM Murcia ni con la clasificación para la Primera RFEF resuelta de antemano. Los universitarios sabían que tres puntos podrían suponer empezar la segunda fase con ventaja sobre sus rivales y a ello que fueron. No miraron a otro lado ni se dejaron llevar por otros partidos. Querían ser líderes y sabían que para conseguirlo había que ganar. No levantaron el pie del acelerador y dejaron al Recreativo Granada malherido. Un filial nazarí que se jugaba todo a una carta y desde luego que, este UCAM Murcia, no es buen rival para jugarse nada. Y mucho menos algo tan serio como es el luchar por la Primera RFEF o hacerlo por evitar un descenso a Tercera RFEF (quinta categoría del fútbol español).

De nada sirvió el esfuerzo del equipo andaluz, que acabó exhausto debido a una gran presión que dificultó mucho las cosas al UCAM desde el primer minuto. Y se las complicó de manera literal, pues alrededor del segundo 50 de partido, el Recreativo Granada ya iba por delante en el marcador. En la primera jugada del partido, Aranda arrancó por banda derecha, encaró a Johan y sacó un centro que no llegó a atajar bien Biel Ribas. El esférico quedó muerto y tras un rechace le llegó a Bravo, que entró solo por la derecha y solo tuvo que empujarla para hacer el 1-0. Se notaba lo que tenía en juego el conjunto nazarí y salió a por todas. Tenía que ganar y esperar a que el Murcia no ganase para evitar los puestos de descenso.

Empezó con dificultades el UCAM Murcia pero si algo ha demostrado este equipo a lo largo de la primera fase es que nunca se deja ir. Unos minutos más tardes, se sucedió la peor noticia del día para los azuldorados. Se marchó lesionado Alberto Fernández con gestos de mucho dolor y sin poder apoyar el pie sobre el suelo. Aún no se sabe el alcance de la lesión pero no pintaba bien. Sería una baja trascendental para el UCAM que el moratallero no estuviera disponible.

La primera parte del UCAM Murcia se resumió en aguantar a un rival mucho más motivado y con mucha más energía. Apenas pudo hilar dos pases seguidos debido a las ganas que le estaban poniendo los jóvenes -y no tan jóvenes- del filial. Poco pudo generar en ataque pero no sufrió en defensa. El equipo de Salmerón parece haber recuperado la solidez defensiva que le hizo dominar el subgrupo en la primera parte del campeonato y es muy difícil hacerle ocasiones. Lo sufrió el Real Murcia la jornada pasada y lo hizo también el Recreativo Granada en el día de ayer.

No se estaba mostrando acertado el conjunto universitario pero tanta es la calidad de su plantilla que le bastó con dar un picotazo en el momento justo para igualar la contienda. Viti filtró un gran pase entre líneas y Liberto le ganó la espalda a Fobi y definió a las mil maravillas con la izquierda. El fichaje invernal se encuentra cada vez más cómodo y se ha hecho con la titularidad absoluta, ya sea como carrilero en defensa de cinco o como extremo en el 4-4-2.

El de Liberto fue un gol psicológico. Un golpe sobre la mesa que sirvió para decir al rival: «me da igual lo que te juegues, que soy el líder». Y salió algo más relajado el Granada en la segunda mitad. El UCAM, al igual que como contra el Real Murcia, supo llevar el partido por donde quería y no necesitó la pelota para hacer su plan efectivo. Planteó un partido en el que pasaran pocas cosas, sin alteraciones y así fue. A unos les gustará más y a otros menos, pero otro acierto de Salmerón en este aspecto. Lo importante en esta categoría es ganar y no tratar bien el esférico. Y Salmerón te garantiza casi siempre lo primero.

Muy sólido se mostró el UCAM Murcia aunque en un despiste defensivo, a punto estuvo el Granada de volver a adelantarse. Nuha y Caio salieron como balas para forzar un dos contra uno. Pero adivinen con quién se toparon. Don Biel Ribas sacó un pie salvador al tiro de Caio cuando ya todo el mundo cantaba gol. Sigue en ‘modo muro’ el arquero catalán, que pese a no haber estado muy acertado en el primer gol, siempre aparece en los momentos decisivos. Es uno de los pilares de la gran temporada universitaria.

Se abrió el partido a la vez que el filial bajaba la intensidad. Las fuerzas se igualaron y Salmerón empezó a mover el banquillo en busca de la victoria. Quitó a Jordi y Jara para sacar a Chacartegui y Aketxe para ver si reactivaba a los suyos. El cambio no le sentó nada bien a Santi Jara, que entró de reserva y no llegó a terminar el partido.

Aketxe se reivindica

No está siendo una temporada fácil para Aketxe, que ha visto como ha perdido su posición de indiscutible con el paso de los partidos. Primero fue Jauregi el que le disputó el puesto pero a base de goles convenció a Salmerón. Tras el mercado invernal, ha sido Jordi Sánchez el que le ha adelantado por la izquierda en el once gracias a sus grandes actuaciones desde que llegó. Parecía que la luz de Aketxe se apagaba pero no. Hay que contar siempre con él. Ahora con otro rol pero igual de decisivo. Aprovechó el cuarto de hora que le dio Salmerón para dar los tres puntos al UCAM Murcia. Luchó un balón que parecía que no iba a ningún tramo, ganó el forcejeo a Montoro, condujo la bola hasta la frontal y con la derecha definió como un ‘killer’ con un disparo cruzado imparable para Joao. Sexto gol en liga para el vasco, que ya ejerció de verdugo en el partido de ida ante el Granada con un doblete.

Con el objetivo cumplido, empieza una nueva andadura para el UCAM. Comienza la lucha por el ascenso a Segunda. No tienen por qué preocuparse sus aficionados. Plantillón el que tienen además de un gran entrenador. El sello Salmerón funciona. Y de qué manera.

El proyecto del UCAM Murcia ha salido victorioso. Ha cumplido todas las expectativas haciendo una primera fase muy seria. Quedando líder de todo el Grupo IV con una solidez defensiva que cuando ha estado bien, ha sido imposible de romper para los rivales. Y eso ha sido durante casi toda la temporada. Pedro Reverte tenía claro que no tenía que empezar la casa por el tejado y no volver a cometer los mismos errores del pasado. Para ello, centró todo su proyecto en la piedra angular que ya le hizo brillar una vez y que le llevó al fútbol profesional: José María Salmerón. El técnico, acompañado de una gran plantilla, ha dado la cara y ha cumplido con las expectativas de principios de temporada.

Una vez finalizada la primera parte de la temporada con éxito, el UCAM se enfrenta a la segunda con el sueño de conseguir el ascenso al fútbol profesional. Para ello, se juntará con Linares y Betis Deportivo, segundo y tercero del subgrupo B respectivamente, y se le añaden los tres primeros clasificados del subgrupo A. Algeciras, San Fernando y Sanluqueño son los conjuntos que han logrado plaza para la Primera RFEF. Estos cinco equipos más el UCAM Murcia se unirán en un grupo para jugar la segunda liguilla del campeonato. De ahí, los tres primeros clasificados saldrán para el play off de ascenso a Segunda División. Los otros doce saldrán de los demás grupos y se le sumará el mejor cuarto por coeficiente de todos los grupos. Hay que destacar que el equipo universitario solo se enfrentará a los equipos del subgrupo A a ida y vuelta. Contra los del B, no.

Parte el UCAM Murcia con ventaja sobre estos cinco equipos, pues arrastra 33 puntos de la temporada regular. Le sigue el Linares con los mismos puntos pero con el golaverage perdido. En tercera posición aparece el primer clasificado del otro subgrupo, el Algeciras, con 32 puntos. Cuarto está el San Fernando, con 31 puntos. En quinta posición se encuentra el Sanluqueño con los mismos puntos que su predecesor y en último lugar entra el Betis Deportivo con 30 puntos. La nueva fase empezaría el fin de semana del cuatro de abril y aún se desconoce el orden del calendario, pues la RFEF tiene que hacer el sorteo para conocerlo.

Salmerón: «Al equipo le pongo un sobresaliente en la primera fase»

Se mostró muy satisfecho el técnico del UCAM Murcia tras la victoria ante el Granada. «Estamos todos muy contentos por conseguir los tres puntos que sirven para la siguiente fase. Al final son los tres primeros puntos de esa fase al estar ya clasificados», expresaba Salmerón. No es la primera victoria de la segunda fase pero en realidad es como sí lo fuera porque los puntos se arrastran y la victoria les ha hecho llegar en primera posición respecto a los otros cinco equipos.

Al hacer balance de la primera parte del curso, el técnico no tuvo más que elogios para los suyos. «Estoy súper contento con el esfuerzo de los jugadores. Ha sido una competición muy dura. Hemos quedado primeros, teniendo una puntuación muy buena y al final, hemos conseguido el objetivo que nos marcamos. Es meritorio lo que hemos hecho». Además, no se cortó a la hora de ponerle nota a sus jugadores. «Al equipo le pongo un sobresaliente. Hemos superado los malos momentos juntos compitiendo bien. Ahora tenemos que soñar con lo que queda», declaraba Salmerón refiriéndose a la piña que hizo su equipo cuando al principio de la segunda vuelta llegaron a encadenar cinco partidos consecutivos sin ganar que hicieron peligrar su clasificación a la Primera RFEF cuando ya parecía hecha por su increíble comienzo.

El UCAM Murcia dejó en el dique seco al Recreativo Granada que lo intentó todo pero con más corazón que cabeza. No pudo superar el entramado defensivo de los universitarios pero Salmerón quiso alabar a su rival. «Han estado muy acertados con espacios. Nos han cogido con muchos metros en la primera jugada y nos han hecho gol. El meter tan pronto y el tener el marcador a favor les ha hecho reforzar su juego. Pero al final hemos luchado y hemos conseguido una victoria muy meritoria ante un rival muy complicado como es el Recreativo Granada», finalizaba.