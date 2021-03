La temporada del UCAM Murcia ha dado un giro de 180º respecto a su gran inicio. El conjunto universitario, que llegó a rozar los puestos de play off hace tres meses, se encuentra en una situación completamente opuesta actualmente. Encadena ocho derrotas consecutivas que le han hecho estar más pendiente de la zona de descenso que de la parte noble de la tabla. El UCAM Murcia no consigue ganar desde el año pasado, cuando vencieron al Obradoiro por 93-76. Concretamente, desde el 27 de diciembre. Ocho partidos han jugado desde entonces y todos con el mismo desenlace. Sí que es cierto y sin que sirva de excusa, que no ha tenido el conjunto universitario mucha suerte con el brote de coronavirus y con lesiones de jugadores clave de DiLeo y Conner Frankamp, la estrella del equipo.

Esta mala racha si bien no ha dejado aún al equipo en una situación crítica, enciende como mínimo las alarmas. Y más viendo la mejoría de los de abajo, que vienen apretando aún más la clasificación. Actualmente, el UCAM Murcia es decimotercero con un récord de 8-16 y mantiene dos victorias de margen respecto a Bilbao Basket y GBC, ambos con seis triunfos en la clasificación. A la misma distancia tiene al Basket Zaragoza en la duodécima posición, que marca los puestos de entrada a la Basketball Champions League.

Este martes el UCAM Murcia tiene un partido clave en el devenir de la temporada en un duelo directo contra el Fuenlabrada. Los madrileños, entrenados por Javi Juárez, solamente llevan una victoria menos que los murcianos y será de vital importancia conseguir la victoria para romper la mala dinámica contra un rival que lucha por lo mismo y para meter un partido de ventaja con respecto a ellos. En caso de derrota, sí se podría hablar de crisis. Los de Sito Alonso se verían envueltos en una racha negativa de nueve derrotas consecutivas y si pierden por más de tres puntos, con el average también en su contra, ya que en el partido de ida, el UCAM se impuso al Fuenlabrada por 94-91. Caer sería muy preocupante y hacerlo por cuatro o más puntos sería más que peligroso. Deberá salir con todo el UCAM Murcia para evitar una situación muy delicada.