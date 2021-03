A lo largo de la mañana de este lunes, los jugadores internacionales convocados por Luis Enrique fueron llegando a cuentagotas a las instalaciones de la Federación Española de Fútbol. Uno de los 'novatos' en esta concentración será el cartagenero Robert Sánchez, que ya se encuentra en Las Rozas con toda la ilusión del mundo. Además del portero murciano, las otras caras nuevas son Pedri, Pedro Porro y Bryan Gil. La selección española preparará durante tres días sus primeros encuentros de clasificación para el Mundial 2022, ante Grecia, Georgia y Kosovo, pendiente del estado físico de Sergio Ramos y Gerard Moreno.

"Debutar con la selección española es el sueño de toda la vida. Espero que ocurra y si no, seguiré entrenando hasta que se dé" Robert Sánchez

La ilusión marcó la primera vez de Pedri, Pedro Porro, Bryan Gil y el portero Robert Sánchez, radiantes en su llegada a la absoluta y con la ilusión de debutar. "Es un sueño cumplido, estoy un poco nervioso pero con muchas ganas de empezar", dijo el portero cartagenero del Brighton. "Uno nunca se lo espera, pero siendo como soy, entrenaba duro a diario esperando que algún día llegase la llamada. Debutar con la selección española es el sueño de toda la vida. Espero que ocurra y si no, seguiré entrenando hasta que se dé", añadió.

Por su parte, Pedro Porro, lateral derecho español del Sporting de Portugal, aseguró a su llegada a la primera llamada de la selección absoluta, que confía en tener la oportunidad de debutar y devolver la confianza que el seleccionador, Luis Enrique Martínez, ha puesto en él, en lo que considera "una oportunidad única".

"La verdad es que nunca te puedes esperar la llamada de la absoluta. Tienes que estar preparado siempre y estoy muy contento. Ahora a demostrar toda la confianza que han puesto en mi", manifestó a los medios de la selección.

Pedro es una de las caras nuevas de una convocatoria con muchas novedades de Luis Enrique, la última antes de ofrecer la de los elegidos que disputarán la Eurocopa.

"Espero cualquier cosa, si me dan dos minutos los voy a aprovechar al máximo. Lo más importante es aprovechar una oportunidad única", reconoció.

Esperaba la llamada de la sub-21 cuando le sorprendió ser citado por Luis Enrique. "Estaba en casa con el móvil y cuando vi tantos mensajes pensé que era porque había salido la sub'21, pero cuando vi que era con la absoluta fue una satisfacción enorme. En casa en el pueblo estaban todos llorando", recordó.

Bryan Gil: "Lo primero que me salió fue llorar"

En la misma línea que Pedro Porro y Robert Sánchez se expresó otro de los que se estrenan, Bryan Gil, canterano del Sevilla cedido esta temporada en el Eibar. Llegó a la Ciudad del Fútbol con la esperanza de "encajar bien en el equipo" y recordó su reacción al conocer la convocatoria, cuando no pudo frenar las lágrimas.

"Era el día de recuperación y estaba viendo entrenar al equipo cuando Pape y Rober Correa me dijeron que me estaban llamando de la selección. Estaba un poco enfadado y no les hizo caso, vinieron me enseñaron la convocatoria y como no sabía nada, lo primero que me salió fue llorar", revivió el joven jugador de Barbate (Cádiz) a su llegada a la concentración de la selección en Las Rozas.

Bryan es una de las caras nuevas citadas por el seleccionador Luis Enrique Martínez para la disputa de los tres primeros partidos de clasificación de España para el Mundial 2022. "Estoy encantado de estar aquí, espero que me acojan bien, encajar en el equipo y ojalá debutar", dijo.

El extremo del Sevilla, que esta campaña se ha convertido en su cesión en el Eibar en uno de los jugadores revelación de LaLiga Santander, aseguró que encara esta semana y media preparado para aprender y crecer junto al resto de internacionales.

"Voy a aprender muchísimo, me voy a rodear de los mejores jugadores del mundo y espero aprender de ellos", insistió el gaditano.

Junto a las caras de los más jóvenes también fueron novedad los regresos de jugadores con larga experiencia en la selección como Jordi Alba y Thiago Alcántara más el regreso de Diego Llorente.

Los más madrugadores fueron José Gayá y Gerard Moreno, a quien los médicos de la selección le realizarán unas pruebas que determinen si puede continuar en la concentración o regresa a Villarreal tras ser sustituido en el encuentro de su equipo con un problema muscular.

El capitán Sergio Ramos no jugó la última jornada de LaLiga Santander con el Real Madrid y también se someterá a una revisión. En su caso, su técnico, el francés Zinedine Zidane, confirmó que era un golpe y que se quedaría para jugar con la selección española. Luis Enrique medirá el tiempo que lo hace tras la recuperación de la lesión de rodilla que ha condicionado el 2021 al central.

Sesión de fotos y entrenamiento

Tras la primera comida de equipo y tiempo para el descanso, sesión de fotos para los nuevos, a las 19:30 horas los internacionales completarán el primer entrenamiento a las órdenes de Luis Enrique a puerta cerrada en La Ciudad del Fútbol.