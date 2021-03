Llegó la hora de la verdad. La cosa se pone seria cuando alcanzamos el tramo decisivo de la temporada. Más aún, cuando empiezan a llegar los duelos directos que van a marcar de forma crucial el devenir de los equipos de la zona baja de la clasificación. Por desgracias, el Cartagena es uno de ellos y tiene esta tarde el primer enfrentamiento ‘a vida o muerte’ en la ardua tarea de la salvación. El conjunto albinegro visita esta tarde (19.00 horas, Movistar) a un Albacete Balompié que es colista, pero que en caso de ganar igualaría a puntos al equipo de Luis Carrión. Duelo directo en el que es esencial sacar un resultado positivo para no meterse en más problemas.

Poco margen de error

No es definitivo ni mucho menos. Después del encuentro quedarán aún 12 jornadas por delante. Sin embargo, será una forma importante de comenzar a afrontar los enfrentamientos directos ante los equipos de abajo que el Cartagena tiene en las próximas jornadas y que va a marcar lo que suceda hasta el final.

No obstante, la visita el Carlos Belmonte no es para el técnico albinegro una final. O así lo manifestaba en la rueda de prensa previa al encuentro. Seguramente con la intención de quitarle responsabilidad a sus futbolistas, Carrión aseguraba que son tres puntos más, aunque el entrenador albinegro sabe que no es así. Después de haber caído en Mallorca dejando buenas sensaciones y de perder dos puntos en el último instante ante la Ponferradina, el Cartagena volvía a meterse en descenso, por lo que no puntuar ante el Albacete supondría ahondar en una mala racha cuando todos empiezan a apretar como consecuencia de estar jugándose las habichuelas.

Eso sí, el Cartagena cuenta con la ‘ventaja moral’ de haber ganado el partido de ida que se disputó en el Cartagonova. El 3-1 cosechado allá por el mes de octubre hace que, al menos, el golaveraje pueda estar en el lado albinegro en caso de no ganar. Factor importante a tener en cuenta de aquí al final frente a todos los de abajo.

La parte negativa llega para el Cartagena en forma de ausencias. Dos de ellas, en el centro de campo, donde Carrión parecía haber encontrado el equilibrio con la pareja Azeez-Aburjania. El georgiano no podrá estar en Albacete al haber sido convocado con el combinado nacional. Misma circunstancia la que tiene el que sería su principal recambio. Carrasquilla viaja con Panamá, por lo que el técnico tendrá que buscar soluciones entre las que Clavería y José Ángel Jurado serían los mejores situados. Gallar, Nacho Gil y David Simón, que apenas han entrenado esta semana por molestias que arrastran.

Cada vez más apretado

Si es más que importante sacar un buen resultado en el Carlos Belmonte es, en parte, porque la salvación cada vez está más cara y porque la mínima distancia que hay entre todos los equipos hace que puedas caer hasta lo más profundo de la clasificación. El Albacete, que llega como colista, podría igualar al Cartagena en puntos.

El conjunto manchego lleva seis jornadas sin conocer la victoria, habiendo sumado solo 2 puntos de los últimos 18. Sin embargo, recuperan a varios futbolistas. Álvaro Jiménez, uno de los hombres más destacados del equipo, reaparecerá después de haber atravesado el coronavirus. Junto a él, vuelven el lateral Benito y el delantero Zozulia, que se perdieron el último encuentro por sanción. También vuelve Diego Caballo.

Partido crucial para las aspiraciones del Fútbol Club Cartagena, y ya van unos cuantos esta temporada. Los albinegros encaran su duelo ante el Albacete Balompié con la posibilidad de sumar una victoria que le sacaría de la zona de descenso y que le permitiría adelantar hasta a cuatro rivales en la tabla clasificatoria.

Tan solo cinco puntos separan al último clasificado del Logroñés, que actualmente ocupa la decimosexta posición en la tabla. Ante el Cartagena, una oportunidad de oro para espantar los fantasmas de las últimas semanas, en las que tan solo ha sido capaz de sumar una victoria en las últimas seis jornadas.

Los equipos de la zona baja no consiguen alejarse del peligro

Tarde propicia la de hoy para los intereses del conjunto de la ciudad trimilenaria, más aún teniendo en cuenta los resultados que sus rivales directos han cosechado este fin de semana. Tanto Alcorcón como Logroñés contaron sus encuentros por derrotas, y Sabadell y Castellón tan solo pudieron sumar un punto cada uno en sus respectivos duelos. No terminan de aprovechar los equipos de la zona baja de la categoría sus oportunidades para asomar la cabeza y coger aire más allá de los puestos de descenso, por lo que el enfrentamiento entre el Cartagena y el Albacete en tierras manchegas se antoja como una nueva ocasión para los más necesitados de puntos de dar un golpe sobre la mesa y perfilarse como candidato a mantenerse en Segunda División.

El duelo ante el colista dictaminará si el Cartagena es capaz de cumplir por fin con las expectativas, sumando de una tacada tres puntos que le permitirían salir de los puestos de descenso y de paso escalar unas cuantas posiciones que insuflarían ánimos para el resto de temporada.