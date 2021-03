A la repesca y gracias. Acabó la primera fase para el Real Murcia y lo hizo con el equipo grana empatando (2-2) en casa ante un El Ejido que acabó dominando y con un punto que asegura la sexta plaza gracias también a la victoria del UCAM Murcia frente al Granada B. Los universitarios, que hace solo un par de semanas veían como un grupo de aficionados del Real Murcia acudía a La Condomina a animar al Yeclano en su enfrentamiento con los de Salmerón, salvan a un conjunto murcianista que no supo hacer los deberes en su estadio pese a remontar el 0-1 de Jonxa. Se libran del descenso directo, pero tendrán que mejorar y mucho en la repesca para poder lograr uno de los dos billetes que quedan libres para la Primera RFEF.

Llegará el Real Murcia a la segunda fase con 25 puntos y le tocará escalar posiciones tras una nueva jornada en la que no hizo los deberes. Solo empataron ante El Ejido por los goles de Fuentes y Abenza, en una tercera semana sin ganar, y acaban con 25 puntos. Estarán a cinco puntos del Sevilla Atlético, que con 30 se queda cuarto del subgrupo B. Y tendrán por delante al Linense con 28, y al Córdoba y al Tamaraceite con 27. Cuando se cree la nueva clasificación para esta segunda fase, el Real Murcia será penúltimo, solo por delante del Cádiz B, que tiene 23.

Llevamos hablando desde verano de la Liga Pro. Que si Liga Pro para arriba y que si Liga Pro para abajo. La nueva competición que creará la Federación Española, y que realmente se llamará Primera RFEF ha ocupado cientos de titulares. Cada fin de semana, todos mirábamos a esos tres primeros puestos que dan acceso directo a esa competición que se estrenará el próximo curso y en la que participarán 40 equipos divididos en dos grupos. Será una Segunda B modernizada y el Real Murcia aspiraba a ella. Todos esperaban llegar a la última jornada de esta liguilla aspirando a meterse entre los tres primeros o con el pase ya asegurado. Pues nada más lejos de la realidad. Los granas se descartaron hace una semana para esa batalla y, pese a que nadie lo quería ver, durante algunos minutos volvieron a estar en zona de descenso, o lo que es lo mismo, en el auténtico barro.

No aprendieron la lección los de Loreto. Se mantuvo fiel el técnico a su once, y aunque quieren jugar bonito y dejan detalles agradables, en lo colectivo fracasan más que triunfan. Con muy poquito, El Ejido, ya condenado a zona de descenso, se puso por delante en el marcador dejando a la afición una vez más helada, pese a que ya van entendiendo que todo lo malo que pueda pasar pasará. Un error de la defensa, en esta ocasión de Miguel Muñoz, volvió a autoherir al Real Murcia. Jontxa hacía un golazo para poner el 0-1, y encima el Granada ganaba al UCAM lo que enviaba al Real Murcia a la zona roja, esa zona de la que nadie se había preocupado, de la que pocas veces habíamos hablado, y es que muchos prefieren vivir a base de tragos de placebo, pero como ocurrió durante muchos minutos del derbi y como sucedió en la primera parte de este domingo, el descenso era una opción real.

Ni el gol animó al Real Murcia a dominar. Hay tanto en juego, que las piernas flaquean en exceso. Solo quedaba confiar en un golpe de talento de Carrillo o en el buen momento de Toril. Pues fue el mallorquín el encargado de reanimar una vez más a los granas. Lo hizo en una acción de las que le caracteriza. Tiró de rapidez y cuando se vio bloqueado, aguantó y peleó a la espera de que llegara un compañero. Encontró a Adrián Fuentes, y el madrileño se estrenó como goleador con un tanto que vale oro.

Pero para comprobar el verdadero valor de ese gol hubo que esperar a que Liberto pusiese el empate para el UCAM en Granada y quitase la cuerda del cuello del Real Murcia a la espera de ver qué ocurría en la segunda parte de ambos encuentros.

Y solo necesitó el Real Murcia cinco minutos tras la vuelta del descanso para quitar un peso de encima a sus aficionados. Fue en un córner cuando Abenza, entre un mar de piernas, se encontró un balón ideal para batir a Wilfred y poner el 2-1 en el marcador. En ese instante, los murcianistas dejaban de depender de nadie. Ganando, el sexto puesto estaba asegurado.

Aunque el marcador tan corto hacía que el Real Murcia estuviese demasiado expuesto a cualquier arreón del cuadro visitante, sobre todo teniendo en cuenta la inseguridad de la zaga, los granas se sintieron cómodos mirando arriba. Fuentes, primero, y Segura, después, no aprovecharon los balones colgados de Molinero y Carrillo para sentenciar el encuentro. Tampoco Alberto Toril, que en el 72, disparó muy desviado cuando solo tenía a Wilfred delante. El mallorquín, un poco antes, veía amarilla por una de sus protestas tontas, tarjeta que es la quinta.

No encontró la pegada el Real Murcia en sus mejores momentos. No sentenciaron los granas, que incluso dispusieron de una gran ocasión para Abenza tras otro balón peleado por Toril, y pudo costar caro. El Ejido se dio cuenta que Bryan, uno de los cambios de Fran Alcoy, podía hacer mucho daño. Lo demostró una vez cuando caracoleó a media defensa y lo confirmó en el 80 cuando se coló por la izquierda y puso un pase de la muerte para que Etxaniz, en el segundo palo, pusiese el empate a dos. Y no logró el 2-3 porque Miguel Muñoz le frenó cuando ya miraba a Champagne.

Ficha técnica

REAL MURCIA: Champagne, Gurdiel, Miguel Muñoz, Edu Luna, Molinero, Abenza, Verza (Mendes, 87), Segura (Melgar, 69), Carrillo (Yeray, 76), Fuentes y Toril.

EL EJIDO 2012: Wilfred, Adrián Cova, Jonxa (Portuga, 76), Checa, Víctor Pérez (Bryan, 57), Etxaniz, Toni Dovale (Sergio Pérez, 57), Ndiaye, Olavide (Boris, 57), Cristian Moreno y Toni Arranz.

GOLES: 0-1. Min. 13: Jonxa. 1-1. Min. 24: Fuentes. 2-1. Min. 49: Abenza. 2-2. Min. 80: Etxaniz.

ÁRBITRO: Ávalos Martos. Amonestó a Víctor Pérez, Toril y Cristian Moreno.

ESTADIO: Nueva Condomina. 3.500 espectadores