ElPozo Murcia logró una victoria complicada a domicilio ante el Jaén FS (1-2). Se trata de la tercera victoria consecutiva de los de Giustozzi, que ya vencieron el martes a Ribera Navarra y el jueves a UMA Antequera en la tanda de penalti, triunfo este último que les dio el pase a la Final Four de la Copa del Rey. Con la victoria ante el Jaén FS, el conjunto murciano confirma su buen estado de forma, a pesar del carrusel de partidos que ha tenido que enfrentar estos meses, y ahora viajará a Madrid para disputar la Copa de España del 25 al 28 de marzo en el mejor estado posible.

El encuentro comenzó con una ocasión clarísima para Paradysnki, que pudo adelantar a los murcianos en el minuto 3 con un disparo que detuvo el guardamenta del Jaén, Marcao. Paradysnki volvió a tenr una oportunidad en torno a la mitad de la primera parte, cuando estrelló el balón en la madera; instantes después, Mauricio estrellaba otro disparo en la madera, esta vez en el larguero de la portería de Espindola; un minuto después, Carlitos mandó un lanzamiento de doble penalti al palo. Carlitos se resarció a falta de un minuto para el descanso poniendo el 1-0.

La segunda parte transcurrió sin ocasiones claras, a excepción de otro disparo al poste, esta vez de Valerio, hasta que Fernando empató en el minto 30. El ala, que de nuevo motor ofensivo del equipo, marcó un segundo gol en el 38 para adelantar a su equipo. Dani Rodríguez, el preparador del Jaén, sacó a Attos como portero jugador, pero el marcador no varió.

Giustozzi: «Ha sido un partido inmenso de los jugadores; no era fácil jugar hoy»

Giustozzi se mostró orgulloso de sus jugadores tras el partido. El preparador argentino dijo estar «hasta un poco sorprendido» por vencer en Jaén, ya que «veníamos aquí con todas las adversidades posibles, en menos de 48 horas, habiendo tenido que jugar tiempo suplementario, habiendo jugado tres partidos en cinco días». Giustozzi no planteó el partido tal y como se desarrolló, pues «no queríamos que se rompa el partido porque no estábaos físicamente y mentalmente preparados para jugar a la intensidad que nosotros acostumbramos a jugar. Planteamos otro partido, pero en la igualdad estuvimos muy fríos y mantuvimos la calma. En la primera parte nos pusimos con cinco fltas pronto y no recibimos gol». El técnico definió el partido como «un partido de madurez» y señaló que la clave estuvo «en irnos 1-0 al descanso, no volvernos locos, no querer empatar y conseguir un 2-0». ElPozo ha conseguido siete de los nueve puntos en disputa esta semana, así como el pase a la Final Four de Copa del Rey, por lo que Giustozzi quiso felicitar a sus jugadores «por el comportamiento, no solo dentro de la pista sino fuera, entendiendo que hay que descansar bien, que hay que comer bien... Han transmitido un mensaje de madurez importante».