El UCAM Murcia vuelve a la acción en Tenerife. Tras una semana de descanso, los universitarios vuelven a la Liga Endesa para enfrentarse al Lenovo Tenerife (18.00, Movistar Deportes 2). Los de Sito Alonso intentarán salir de la desastrosa dinámica que arrastran desde que el equipo volviera a la pista tras el brote de coronavitus. Siete partidos ha disputado el UCAM Murcia y siete derrotas ha acumulado, lo que le ha hecho en apenas dos meses rozar los puestos de play off a estar más cerca de la zona de peligro. Actualmente, el equipo universitario es decimotercero con un récord de 8-15 con tan solo dos victorias de margen sobre GBC, que marca las posiciones de descenso con seis triunfos.

No será un partido ni mucho menos fácil para voltear la delicada situación que vive el UCAM Murcia pues visita el Santiago Martín, un pabellón que se le da especialmente mal a los murcianos y en el que nunca han conseguido la victoria en ACB. Sí lo lograron en LEB Oro y en la Champions League de 2017-2018, eliminando a los insulares de la competición de la que eran campeones. La dinámica del rival tampoco invita al optimismo ya que los tinerfeños son cuartos de la ACB con un balance de dieciocho victorias y cinco derrotas. Sin embargo, los murcianos intentarán asaltar la pista de uno de los mejores conjuntos nacionales motivados por la dolorosa derrota de la ida en el Palacio de los Deportes de Murcia por 82-84. No fue dolorosa por el resultado en sí sino por cómo se dio el encuentro, que parecía ganado por la gran renta de los murcianos y por el juego que estaba desplegando el equipo. El UCAM Murcia desaprovechó una ventaja 24 puntos en un último cuarto desastroso, del que Sito Alonso no se olvida. «Aquello que ocurrió es difícil de olvidar, pero hay que quedarse con lo positivo. Los primeros 32 minutos de ese partido fueron los mejores del equipo desde que estoy en Murcia y vamos a aprovechar lo sucedido entonces para afrontar este nuevo encuentro con más ambición aún frente a un rival ante el que tendremos que hacer muchas cosas bien para competir», declaró optimista el técnico madrileño.

No será tampoco un partido fácil desde la perspectiva de la plantilla, ya que Conner Frankamp, el mejor jugador del equipo, sigue de baja al igual que David DiLeo, una de las sensaciones del primer tramo de la temporada. Isaiah Taylor, refuerzo que vino para suplir la plaga de lesiones exteriores, también sigue mermado de su lesión y viajará con el equipo pero no se espera que juegue. Sí estará Caio Pacheco, el fichaje más reciente del cuadro universitario. No le preocupa esta situación a Sito Alonso, que «cuando tu mejor jugador no está, hay que cambiar nuestro juego y la estructura del equipo. Jugar más a campo abierto o buscar otras opciones».

Shermadini, principal amenaza

Está sufriendo mucho en la defensa interior y del pick and roll el UCAM Murcia esta temporada y enfrente tendrá un equipo que lo domina a la perfección gracias a la dupla Marcelinho Huertas-Shermadini. El pívot georgiano es el jugador más valorado de la competición con más de 23 créditos por partido, promediando 17, 4 puntos y 5,7 rebotes. Es el segundo máximo anotador tan solo por detrás de Melo Trimble y es el jugador que más anota de dos puntos y el que más tiros libres convierte por partido. Todo ello viene acompañado por otro veterano como Marcelinho Huertas, que es el segundo máximo asistente de la competición con más de seis por partido. Sin duda, tendrá que esforzarse el UCAM Murcia en defensa para anular a sus dos referentes y salir así de la mala racha que atraviesa.