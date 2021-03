El UCAM Murcia CF afronta la última jornada de la primera fase con los deberes hechos y con el objetivo de sumar tres puntos más a su casillero que le coloquen en una mejor posición de cara al tramo decisivo del curso. Con la plaza en la Primera RFEF (Segunda B Pro) en el bolsillo, el cuadro universitario peleará ahora por tratar de dar el salto al fútbol profesional. Pero antes, se deberá medir al Recreativo Granada (12.00 horas) este domingo. «Queremos sacar los tres puntos esta jornada y hemos trabajado de igual modo que otras semanas, reforzando las cosas buenas e intentando mejorar los errores para ser mejores», explicó ayer José María Salmerón, entrenador del UCAM, en la previa del choque.

«Este domingo nos jugamos tres puntos que pueden ser vitales para la siguiente fase de la competición. No es lo mismo pasar con 30 puntos que con 33, que puede ser un partido de ventaja sobre nuestros rivales», añadió el técnico almeriense. Sobre el Recreativo Granada, el técnico universitario resaltó su peligro constante. «Es un equipo con mucho potencial y peligroso. Me acuerdo del partido de la ida, en el que ganamos 2-1 pero se pusieron por delante. Entendemos que es un filial atípico porque tiene jugadores jóvenes con mucha calidad, pero reforzados con gente experimentada. Es un equipo que intenta siempre estar en los puestos de arriba y que viene en una buena línea. Ojalá que se vea un buen partido y podamos traernos los tres puntos para Murcia». Sobre la competición, Salmerón remarcó que su equipo «no se puede relajar» en este tramo. «A mí me gusta cambiar mucho el once porque tenemos una plantilla muy competitiva y lo hago lo máximo que puedo, pero este año no es fácil. Cada semana tienes que poner los once jugadores que mejor entrenan porque no puedes relajarte», concluyó.