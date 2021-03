El UCAM Murcia CB regresa a la Liga Endesa después de una semana de ‘descanso’ por otro reajuste en el calendario. El conjunto universitario ha aprovechado estos días para acoplar a sus nuevas piezas, debido a algunos cambios obligados por lesión, y reajustar su funcionamiento para ofrecer una versión más sólida y eficiente desde este mismo sábado frente al Lenovo Tenerife (18.00 horas, Movistar +). Sobre todo en ataque, donde en el último partido en la competición ante el Real Madrid no mostró todos sus argumentos y acabó encadenando su séptima derrota consecutiva en la ACB. Con las lesiones de Frankamp, DiLeo e Isaiah Taylor, el UCAM debe modificar sus planes al contar con otras armas totalmente distintas. Y una de ellas es la del base Caio Pacheco, quien estará en la capital del Segura hasta el próximo 2 de abril cuando se estima que Taylor pueda regresar de sus problemas musculares.

«Creo que los roles cambian automáticamente cuando tu mejor jugador (Conner Frankamp) no está. Cuando un jugador acapara tanto los sistemas y parten muchas veces de sus manos, pues tienes que cambiar la estructura grupal e individual en cuanto a los roles que determinan las funciones del equipo», explicaba ayer Sito Alonso, entrenador universitario sobre este asunto, y añadió que «sustituir a Frankamp es imposible. No se pueden cambiar roles por intentar cosas que él hacía. Entonces debemos jugar más a campo abierto o buscar situaciones con Webb que no teníamos con DiLeo».

En esta misma línea, el técnico universitario, explicó los cambios en los que se ha trabajado. «El equipo se va estructurando bien para hacer esas cosas, pero lo ha hecho hasta ahora en un periodo de tiempo determinado. Creo que si conseguimos ser más estables y sólidos, eso nos puede dar la victoria en muchos partidos. Pero tenemos que acostumbrarnos a las dificultades que vamos a pasar en hasta que estemos todos. No hemos trabajado en un cambio de roles total, pero sí en cómo jugar y establecerlos en ese mismo juego», decía.

Sobre el rival, que en la primera vuelta se llevó el triunfo en el Palacio tras una inverosímil remontada en los minutos finales y es uno de los equipos más en forma de la ACB, aseguró que «está en un momento muy bueno. Hay que hacer las cosas muy bien para competir con ellos. Aprovechamos lo sucedido en la ida para afrontarlo con más ambición aún. Me preocupan muchas cosas del Tenerife, pero lo que más me preocupa es cómo afrontaremos nosotros los problemas en los que nos pondrán».