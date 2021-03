ElPozo Murcia venció a Antequera en los cuartos de final de Copa del Rey en un encuentro de infarto que se fue a la tanda de penaltis, en la que Juanjo se convirtió en el héroe del conjunto dirigido por Giustozzi (5-4). Llegaba ElPozo a los cuartos de final de Copa del Rey con fuerzas renovadas tras reencontrarse con la victoria después de tres partidos ante Ribera Navarra. La eliminatoria era a partido único al conjunto murciano solo le valía la victoria si quería estar en la Final Four. Giustozzi recuperaba, además, a Felipe Valerio y a Pol Pacheco, que volvían de lesión, y a Carlos Espindola, que no pudo jugar ante Ribera Navarra por sanción. Ya dentro de la Final Four que se jugará en mayo en Madrid, ElPozo disputará el próximo sábado el último partido de la semana fuera de casa contra Jaén Paraíso Interior. Tras este encuentro, viajará a Madrid para disputar la Copa de España del 25 al 28 de marzo en el WiZink Center.

Los de Giustozzi sabían lo que se jugaban y salieron a presionar arriba, como hacen siempre, para anotar pronto. Sin embargo, los que anotaron pronto fueron los malagueños. Un mal pase de Juanjo acabó en una recuperación de Antequera, que se adelantó de una forma un tanto accidentada con un gol de Óscar en el minuto 2. Un gol que no pareció afectar demasiado a ElPozo, que no bajó la presión. Surtió efecto la intensidad de los jugadores del conjunto murciano, pues dos minutos después del primer gol en contra conseguían empatar con una gran combinación entre Paradynski y Rafa Santos, que clavaba el balón en el fondo de la portería con un disparo potente al que no llegó Cone. Cuatro minutos después, en el 8, ElPozo aprovechó una de las pocas contras de las que dispuso en el primer tiempo para, con un pase de Marcel a Cholo Salas, que remató desde la izquierda de la frontal del área, ponerse por primera vez por delante en el marcador en el minuto 8.

No duró demasiado la alegría a los de Giustozzi. Segundo después, ya en el minuto 9, del gol de Cholo Salas, una mala salida de Juanjo permitió a los malagueños empatar con un remate de Cobarro a puerta vacía. ElPozo llevó la iniciativa durante toda la primera parte, mientras que Antequera se encomendó a la contra y a los balones largos y aprovechó las ocasiones que tuvo. A cinco minutos del final de la misma, tuvo Cholo Salas un remate claro tras un saque de banda de Marcel que atajó Cone. Dos minutos más tarde, la presión asfixiante de ElPozo dio, por fin, resultado y una pérdida de Vargas en su propia área ante Marcel permitió a este último poner el 3-2 en el marcador. Moli, el entrenador de Antequera, pidió tiempo muerto a falta de 17 segundos para preparar los últimos ataques de su equipo. Defendieron bien los de Giustozzi para irse por delante al descanso.

Moli cambió el plan en la segunda parte y Antequera subió la presión con el objetivo de no dejar salir a los de Giustozzi con comodidad. Los malagueños intentaron atacar combinando como no lo habían hecho durante toda la primera mitad y, de hecho, gozaron de un par de ocasiones en los primeros minutos que no lograron materializar. Estas ocasiones despertaron a los locales, que salieron un tanto dormidos del descanso. A partir del minuto 25, ElPozo volvió a la presión alta que tan buenos resultados le había dado en la primera parte. Lo cierto es que en los diez primeros minutos de segunda parte las ocasiones claras fueron para los malagueños. Juanjo, que no estuvo acertado en los dos primeros goles en contra, tuvo que emplearse a fondo y salvó un disparo tras otro. Tras la enésima gran atajada del guardameta de Cieza, en el minuto 32, Giustozzi pidió tiempo muerto para tratar de recomponer a su equipo. El propio Giustozzi dijo en la previa que a ElPozo no le convenía un partido alocado y, si bien la primera parte había sido más táctica, la segunda mitad estaba siendo precisamente lo que el preparador temía: un correcalles.

A dos minutos del final, Moli sacó a Fuentes como portero-jugador para ir con todo a por el empate. Una estrategia a la desesperada que dio resultado a Antequera, pues, a falta de 46 segundos, una falta cuando ElPozo ya había cometido las cinco faltas permitidas mandaba a Antequera al punto de penalti, que Joaki lanzó para empatar un partido que se fue a la prórroga.

La primera parte de la prórroga continuó siendo un correcalles en el que ambos equipos buscaron el gol, pero se mantuvo el resultado. Al inicio de la segunda parte, Giustozzi decidió ir un paso más allá en lo ofensivo y sacó a Darío como portero-jugador, pero ElPozo se estrelló una y otra vez contra la defensa de Antequera y no pudo evitar la tanda de penaltis. En la tanda de penaltis volvió a aparecer Juanjo para salvar a los de Giustozzi deteniendo cuatro penaltis.