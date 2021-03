Cristian López quiere dar un paso al frente. Está trabajando duro para convencer a Luis Carrión y progresivamente se está confirmando como uno de esos cambios ‘fijos’ en cada encuentro del FC Cartagena. Hasta ahora, ha podido disputar seis encuentros y ha experimentado una mejoría notable.

El delantero natural de Crevillente llegó el pasado mercado de invierno cedido desde el Aris de Salónica. Datkovic y Cristian López venían en el mismo ‘pack’, pero de momento el croata está teniendo mucho más protagonismo que el ariete alicantino.

López arribó a Cartagena como uno de los últimos fichajes del mercado invernal, junto a Ramón Azeez. Tuvo que esperar para tener minutos, pero debutó con el conjunto albinegro frente al Real Oviedo. Disputó alrededor de veinte minutos en donde no pudo mostrar demasiado fútbol en un encuentro en el que el Cartagena tuvo que apretar hasta el final. También tuvo protagonismo en el disputado empate a dos frente al Rayo Vallecano, jugando el último cuarto de hora.

El partido en el que más minutos ha podido disfrutar fue en la derrota frente a Las Palmas. Cristian López entró en la segunda mitad sustituyendo a Ramón Azeez. Carrión buscaba una variante más ofensiva, pero no se pudo evitar la derrota albinegra en Gran Canaria. Ante Mallorca y Leganés también disputó 20 minutos en donde tuvo varias oportunidades de hacer su primer gol con la camiseta del Cartagena, pero donde más ha demostrado su crecimiento fue ante la Ponferradina.

En los 23 minutos que estuvo sobre el terreno de juego tras sustituir a Rubén Castro se mostró muy participativo en el ataque y pudo haber puesto el segundo gol. La más clara que tuvo fue cuando restaban apenas veinte minutos para la conclusión del encuentro y mandó un testarazo hacia la portería de Caro, pero se le marchó demasiado desviado.

Varias ocasiones de peligro del ariete crevillentino que aún necesita de goles y más minutos para confirmar que puede ser un recambio de garantías para Rubén Castro. No obstante, él asegura que está muy contento con los minutos que ha jugado y con sus compañeros: «A nivel personal estoy bastante contento. Me he encontrado una familia, un vestuario sano y muy bueno. No es fácil adaptarse a un club y con el poco tiempo que llevo siento como si estuviera aquí muchísimos años», comenta Cristian López. «A todos nos gusta jugar, no es fácil llegar y engancharte enseguida, pero estoy trabajando duro todos los días para intentar ponérselo difícil al mister. Veremos qué puede pasar en el futuro», apostilla el ariete albinegro.

Cristian López está convencido de que de aquí hasta el final todos los partidos tendrán mucha dificultad: «todos los partidos son complicados porque esta categoría tiene ese nivel y es bastante difícil. Ahora vienen partidos contra rivales directos donde nos jugamos mucho. Ahora solamente pensamos en el Albacete. Hemos tenido una semana larga para entrenar bien y esperemos sacar un buen resultado», aseveraba.

Han tenido más tiempo para preparar este partido, y van a intentar «darlo todo» para llevarse la victoria del Carlos Belmonte: «Es un partido importante, como todos, pero vamos a Albacete sabiendo lo que nos jugamos», decía Cristian López. Sobre el Albacete, el atacante albinegro asegura que «es un equipo duro que sabe perfectamente a lo que juega, cuando recuperan buscan enseguida a la gente de arriba. Estamos bastante preparados para defendernos bien», finalizaba un Cristian López que presumiblemente gozará de minutos en Albacete y tendrá una nueva oportunidad de demostrar su valía y aportar en el ataque cartagenero.