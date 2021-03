El Real Murcia como hace siete días, pero con una bala menos. El conjunto grana ha perdido la opción de lograr un billete directo a la Primera RFEF (Segunda B Pro) la próxima temporada, y ahora no puede fallar en la repesca. Resta una jornada para que concluya la primera fase y el equipo murcianista no tiene opciones matemáticas de finalizar el curso entre los tres primeros puestos de su grupo (que dan acceso a la nueva categoría y también a pelear por el ascenso al fútbol profesional). Sin embargo, los tres puntos este domingo ante El Ejido 2012 en su estadio (a las 12.00 horas) serán vitales al contar para la segunda fase, por lo que los de José Luis Rodríguez Loreto no pueden aflojar en ningún momento. "Cada semana estamos bajo las mismas circunstancias. La semana pasada estábamos igual, nos jugábamos mucho en un partido vital y esa tensión el jugador la percibe. Estamos trabajando bien pero venimos de tener una pequeña decepción en cuanto al resultado, porque nos hubiera gustado ganar al UCAM y creo que fuimos merecedores de algo más", ha explicado el entrenador del Real Murcia en su encuentro con los medios de comunicación.

"Ante El Ejido 2012 va a ser un partido especial porque es el último que tenemos para meternos en la repesca, y ahora mismo es el más importante. Pero si ganamos el domingo, volveremos a tener otro partido vital y luego el siguiente será igual... Aquí no tienes tiempo de recuperar nada, no es como cuando tienes 40 jornadas por delante. En una competición de seis jornadas siempre hay peligro", ha asegurado Loreto y en esta misma línea ha asegurado que "los jugadores están trabajando bien, saben la importancia de cada partido y sabíamos que los dos últimos eran difíciles. Creo que competimos por encima de dos rivales fuertes, y tenemos que ganar sí o sí el domingo. Pero el domingo siguiente volverá a ser vital, esta es la propuesta de liga este año y no hay tiempo de respiro".

#RuedaDePrensa // 🎙️ Repasa las declaraciones de José Luís Rodríguez 'Loreto' en la previa del partido del domingo v @CD_ElEjido #RealMurciaEjido — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 18 de marzo de 2021

El entrenador grana no podrá contar para el encuentro con los lesionados Carlos Palazón, Víctor Curto e Iván Pérez, quienes se mantienen otra semana más en la enfermería. "Carlos Palazón tiene alguna molestia, ya veremos como avanza. Curto está cogiendo la forma e Iván lleva solo tres días entrenando junto a Pablo Herrero. Si ganamos este partido tendremos dos semanas más para preparar todo y el objetivo es recuperar a ellos también", afirmó.

Pese a que el conjunto grana ha encajado goles en los dos últimos partidos, y se han quedado fuera del once jugadores llamados a ser importantes, Loreto no cree que sea momento de hacer grandes cambios. "No estoy de acuerdo en que hayamos tenido fallos defensivos, hemos tenido errores de pérdidas de balón pero no defensivos. El otro día en el derbi y ante el Córdoba hicimos buenos partidos, pero sabíamos que las pérdidas con el UCAM nos iban a penalizar más. Estoy contento con el trabajo, aunque no con el resultado", aseveraba.