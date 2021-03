El Bullense tuvo la fortuna de cara en Llano de Brujas y gracias a un gol en propia puerta de los locales se llevó los tres puntos en su partido aplazado ante el Plus Ultra. El partido fue muy igualado, con mucha intensidad por parte de los dos equipos. Los visitantes tuvieron tuvo tres ocasiones claras de gol y los locales contaron con dos de Mariano que lanzó fuera. Con estos tres puntos, el Bullense se consolida en la zona templada de la clasificación, mientras que el Plus Ultra se hunde en el fondo de la tabla. Los locales salen el próximo domingo al campo del Churra, donde quemarán su último cartucho para no perder la esperanza de la salvación.