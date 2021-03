El Real Murcia realizó ocho fichajes durante el pasado mercado de invierno para reforzar el equipo de cara a la consecución del principal objetivo que el club se había fijado para esta temporada: quedar entre los tres primeros y entrar en Liga Pro, pero el equipo no lo ha conseguido y tendrá que luchar por entrar en la repesca este próximo domingo. De los ocho fichajes, seis se han acabado asentando en el once inicial, tanto con Adrián como con Loreto.

Champagne, que llegó para sustituir a Tanis, ha sido titular los ocho partidos que ha jugado el equipo desde que debutara ante el Sevilla Atlético. Ha disputado, en total, 720 minutos. El argentino ha realizado, en general, buenas actuaciones y ha aportado seguridad en la portería.

Gurdiel dejó el UCAM Murcia CF para recalar en el Real Murcia. El lateral derecho ha jugado 7 partidos, todos los que el equipo grana ha jugado desde que llegó, excepto el encuentro ante el Yeclano, que se perdió por sanción tras ser expulsado en Linarejos. Además, en todos ha sido titular. En total, ha disputado 552 minutos.

Molinero, un hombre con experiencia en Primera y Segunda, debutó contra el Sevilla Atlético y ha jugado seis partidos, los seis como titular y a pierna cambiada. En total, ha disputado 426 minutos.

Verza llegó al Real Murcia por sorpresa después de rescindir su contrato con el FC Cartagena. El veterano mediocentro debutó contra el Sevilla Atlético y, desde entonces, ha sido titular en la medular grana. Seis partidos en total, con 504 minutos disputados.

Adrián necesitaba un mediapunta y llegó Carrillo cedido del Castellón. El de Alcantarilla, al igual que Verza, debutó contra el Sevilla Atlético y ha jugado todos los partidos desde entonces teniendo gran protagonismo en el ataque murcianista. En total, seis partidos como titular, con 517 minutos.

Adrián Fuentes llegó para completar la delantera del conjunto grana tras la salida de Chumbi y también se ha hecho un hueco entre los titulares. El delantero madrileño debutó ante el Lorca Deportiva y ha jugado los cinco partidos que el Real Murcia ha disputado desde entonces, todos como titular. En total, 404 minutos.

Los únicos dos fichajes del mercado invernal que no han llegado a asentarse en el once titular han sido Ton Ripoll y Marcos Mendes, que han jugado cinco partidos, pero siempre entrando desde el banquillo. Han disputado 94 y 89 minutos en total, respectivamente.

No obstante, los refuerzos no han servido para que el equipo mejore sus resultados. Si el objetivo, como decíamos, era quedar entre los tres primeros para entrar en Liga Pro de forma directa, la realidad es que, a una jornada del final de la primera fase, el Real Murcia está sexto en la tabla y solo tiene la opción de ganar el partido frente a El Ejido el domingo para no caer en puestos de descenso y pelear por un puesto en la Liga Pro en la segunda fase de la competición.

El Ejido llega sin nada en juego al estar abocado al jugar por salvarse

El CD El Ejido 2012 perdió en casa la pasada jornada por 0-1 ante el Córdoba, resultado que lo condenaba al octavo puesto de la tabla, con 18 puntos. Los almerienses están en puestos de descenso y a 6 puntos del Real Murcia, que es sexto.

Esto significa que El Ejido no tiene, matemáticamente, ninguna posibilidad de salir de los puestos de descenso, por lo que el Real Murcia se enfrentará en la última jornada a un equipo que ya no se juega nada.

El conjunto entrenado por Fran Alcoy, que empezó bien la competición, ganando al Betis Deportivo, solo ha sido capaz de vencer tres veces más: frente al Yeclano en las jornadas tercera y décimo segunda, y ante el Recreativo Granada en la jornada décimo cuarta. Por lo demás, El Ejido ha cosechado seis empates y ocho derrotas.

El Real Murcia ya se enfrentó a los almerienses en Santo Domingo en la novena jornada. El conjunto entonces dirigido por Adrián Hernández se adelantó en el 41 con un gol de Chumbi y dominó el marcador hasta el minuto 78, cuando un gol de Toni puso el 1-1 final.

El partido del próximo domingo será, sin duda, distinto. En primer lugar, porque ambos equipos estarán dirigidos por entrenadores nuevos. En segundo lugar, porque al Real Murcia, con 24 puntos, no le valdría un empate en caso de que el Recreativo Granada, que está a un punto, consiguiera la victoria ante el UCAM Murcia. Por suerte para los de Loreto, los universitarios tendrán que salir a ganar, aunque estén clasificados para la Pro, pues necesitan los puntos para la siguiente fase.