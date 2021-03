ElPozo Murcia jugará esta tarde el tercer partido en tan solo cinco días. Los de Giustozzi empataron el sábado ante O Parrulo en casa, vencieron a Ribera Navarra el martes, también en casa, para reencontrarse con la victoria dos partidos después, e intentarán seguir ganando hoy ante Antequera en un encuentro aplazado de cuartos de final de Copa del Rey. Se trata de una eliminatoria a partido único, por lo que el conjunto murciano tendrá que ganar para meterse en una Final Four en la que esperan Industrias Santa Coloma, Levante e Inter Movistar.

El partido ante Antequera volverá a contar con la presencia de público en el Palacio. Un público que, según dijo Giustozzi en la previa, «nos va a tener que ayudar mucho la gente, porque el cúmulo de partidos es importante y tenemos jugadores que están volviendo y que no van a volver de la misma manera que salieron».

Uno de los que vuelven es Carlos Espindola, que se perdió el partido ante Ribera Navarra por sanción al ser expulsado en el encuentro frente a O Parrulo.

Sobre el irregular juego del equipo en estos últimos partidos, Giustozzi dijo que «hay que ganr y después veremos de qué manera vamos mejorando». El argentino confía en que «poquito a poquito se vaya viendo lo que se vio antes de estos partidos».

Giustozzi sabe que el partido frente a Antequera será complicado, ya que «es un equipo al que no le ganamos allí, que Barcelona no le ganó, que al Inter le ganó en Madrid y que eliminó al Palma. No hay partido fácil».

Giustozzi llamó a sus jugadores a ser inteligentes y no dejar que el partido se convierta en un correcalles, pues «nosotros en un partido táctico somos muy difíciles de superar».

El técnico habló también sobre el estado de forma de Fernando, que ha marcado cinco goles en los dos últimos encuentros: «Está espectacular. Fernan tiene una gran virtud: es importante sin hacer goles, sin hacer esas jugadas que a la gente le gustan. Nos aporta un montón de cosas, es un jugador fundamental para mí».