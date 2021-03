El Duatlón Carnavales de Águilas abrirá este fin de semana la temporada de triatlón en la Región de Murcia. Será la primera prueba que se celebre desde el 8 de marzo de 2020 y se realizará bajo fuertes medidas de seguridad. El sábado será el turno para los menores, mientras que el domingo la competición estará destinada a los Elite y Grupos de Edad.

El número de participantes está limitado a 100 tanto en Elite masculina como femenina, y a 150 en Grupos de Edad. Entre las numerosas novedades está la creación de la denominada Cápsula, una superficie totalmente cerrada con valla alta donde se ubicarán todos los servicios de atención a los atletas y donde también se llevará a cabo la recogida de dorsales, que se deberá realizar en los horarios que facilitará la organización. En caso de no poder retirarlo en ese momento, no se podrá tomar la salida. Este evento organizado por las federaciones Española y Murciana, así como el ayuntamiento de Águilas, es clasificatorio para los Campeonatos de España.

La salida y la meta estará en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena, desde el interior de la Cápsula, a la que solo podrán acceder los participantes y el personal imprescindible de la organización, entre los que se incluye a sanitarios y voluntarios. No se permitirá la presencia de público en esta área, donde se creará una burbuja con el fin de evitar riesgos, aunque sí podrá seguir el desarrollo en el circuito. A la entrada a la misma se tomará la temperatura a todo el personal y todo aquel que supere los 37.5 grados no podrá acceder ni participar en la competición.

Los deportistas de la categoría Elite podrán quitarse la mascarilla en el momento que empiece la competición, debiendo llevarla el resto del tiempo. Los Grupos de Edad, por su parte, deberán llevarla incluso durante la participación en la prueba, que constará de dos segmentos, carrera a pie y ciclismo. Se deberá guardar la distancia de dos metros y lavarse las manos con frecuencia con gel hidroalcohólico que la organización dispondrá en diferentes puntos. Una vez llegado a meta, el atleta recibirá una nueva mascarilla y en ese momento podrá recoger el avituallamiento y abandonar la Cápsula evitando siempre las aglomeraciones. Además, se recomienda a todos los participantes que no acudan acompañados en la medida de sus posibilidades. No habrá guadarropía y por ello a la recogida del dorsal se entregará una bolsa con el número en el que se deben meter las pertenencias y dejarlas en la zona asignada en el área de transición. Tampoco habrá duchas ni vestuarios, pero dentro de la Cápsula se instalarán aseos químicos.

Los primeros en entrar en competición el domingo serán los Elite Masculinos, que a partir de las nueve de la mañana irán tomando la salida individualmente en intervalos de quince segundos. A las once menos cuarto le llegará el turno a las Elite y féminas de Grupos de Edad, mientras que a la una menos cuarto se pondrán en marcha los Grupos de Edad masculinos.

El primer segmento será de carrera a pie de 5 kilómetros, para pasar entonces al ciclismo, donde deberán recorrer 20 kilómetros. A la conclusión del mismo, tras el paso por boxes, llegará una vuelta al circuito de 2,5 kilómetros de carrera a pie.

Fuente Álamo tampoco llevará a cabo este año su prueba en mayo

El comité organizador del Triatlón Internacional Villa de Fuente Álamo-Gran Premio Melones El Abuelo ha tomado la decisión de posponer la celebración de la edición de este año 2021. Por segundo año consecutivo y debido a la pandemia, los responsables de llevar a cabo el conocido como el ‘Triatlón de los Triatletas’ han optado por posponer el mismo, previsto para el sábado 15 de mayo. Según el comunicado emitido, «se trata de una decisión difícil pero responsable, para garantizar la seguridad sanitaria de todos los miembros de la familia de Trifuenteálamo».

Los organizadores afirman que «aunque en este año hemos aprendido mucho sobre este virus y cómo combatirlo, aún queda un camino muy largo para conseguir que sea parte del pasado. Por ello, el comité organizador ha tomado la decisión de aplazar la prueba, hasta que la situación nos permita celebrar nuestro triatlón con toda su esencia», dice.

Lorca y Cehegín, las siguientes citas de un curso muy especial

La temporada de triatlón tendrá unas semanas de descanso al haberse tenido que suspender el Duatlón de Calasparra, previsto inicialmente para el 28 de marzo, pero debido a las restricciones impuestas por Tráfico al ser el primer fin de semana de las vacaciones de Semana Santa, no se podrá llevar a cabo. Por tal motivo, los organizadores han comunicado que se «ha denegado la autorización de la prueba». Por ello, la actividad no regresará hasta el 11 de abril con el Duatlón de Lorca de Media Distancia, con 14 kilómetros de carrera a pie, 62 de ciclismo y otros 7 al final de carrera. Además, también siguen adelante en estos momentos el Duatlón de Cehegín, el domingo 24 de abril, y el Duatlón de Murcia, el 2 de mayo. El primer triatlón será el de San Pedro del Pinatar, el 11 de mayo, que será de promoción para las categorías absolutas y para menores. Pese a las dificultades, los organizadores están tratando de sacar adelante sus pruebas esperando que nuevas restricciones no afecten al desarrollo de los mismos.