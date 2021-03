El comité organizador del Triatlón Internacional Villa de Fuente Álamo - Gran Premio Melones El Abuelo ha tomado la decisión de posponer la celebración de la edición de este año 2021. Por segundo año consecutivo y debido a la pandemia, los responsables de llevar a cabo el conocido como 'Triatlón de los Triatletas' han optado por posponer el mismo, previsto para el sábado 15 de mayo. Según el comunicado emitido, "se trata de una decisión difícil pero responsable, para garantizar la seguridad sanitaria de todos los miembros de la familia de Trifuenteálamo".

Los organizadores han realizado esta carta para anunciar su decisión:

"A todos los que amáis Trifuenteálamo:

No importa que seas triatleta, voluntario, vecino de Fuente Álamo o colaborador de nuestra prueba. No importa cómo vivas Trifuenteálamo. Estas líneas son para ti.

Hace un año tuvimos que hacer un paréntesis en la organización de la trigésimo primera edición del triatlón de los triatletas. Y, aunque, deseábamos cerrar ese paréntesis y volver a disfrutar de la fiesta del deporte en Fuente Álamo este mes de mayo, la pandemia nos vuelve a impedir que así sea.

La covid-19 ha cambiado la vida de todos. Hace un año, el comité organizador del Triatlón Internacional Villa de Fuente Álamo – Gran Premio Melones El Abuelo, con el apoyo del Ayuntamiento de nuestro municipio y por responsabilidad con todos los miembros de la familia de esta prueba decana del triatlón en España, pospuso la celebración de la edición, con la esperanza de poder celebrarla en 2021.

Aunque en este año hemos aprendido mucho sobre este virus y cómo combatirlo, aún queda un camino muy largo para conseguir que sea parte del pasado. Por ello, el comité organizador ha tomado la decisión de aplazar la prueba, hasta que la situación nos permita celebrar nuestro triatlón con toda su esencia.

Hemos contado en todo momento con el apoyo del Ayuntamiento de Fuente Álamo y de nuestro patrocinador oficial, Melones El Abuelo, un aliento que agradecemos.

En todo el mundo, la pandemia ha creado miedo y pérdidas. Sobre todo, humanas. También en nuestro pueblo, hemos llorado la pérdida de amigos y familiares por culpa de este maldito virus.

Por ello, el comité organizador, el Ayuntamiento de Fuente Álamo y los 300 voluntarios sentimos la obligación de contribuir a parar la expansión de la pandemia, aportando nuestro granito de arena, desde Fuente Álamo.

En estos momentos en los que se recomienda el distanciamiento social y evitar los desplazamientos, no consideramos que sea responsable por nuestra parte, como organización de la prueba, congregar a mil triatletas, junto a sus equipos y familias, en Fuente Álamo.

Creemos que debemos seguir todas las recomendaciones sanitarias y continuar luchando contra el coronavirus para proteger a los fuentealameros, a nuestros familiares, amigos y vecinos, pero también a los deportistas que tanto nos hacen disfrutar cada año. Por ello, aplazamos la celebración de la prueba hasta el próximo año.

Trifuenteálamo es hermandad, contacto, familia.

¿Cómo podríamos celebrar Trifuenteálamo sin la convivencia en el pabellón?

¿Cómo podríamos celebrar Trifuenteálamo sin compartir desayuno, comida y cena, juntos, triatletas y voluntarios?

¿O sin esa palmada de aliento durante la carrera?

¿O sin el abrazo entre compañeros al terminar la prueba?

¿Sin esa deliciosa fruta que los voluntarios ofrecen?

¿Sin ese masaje reconfortante que ayuda a recuperar fuerzas?

¿Sin esa imprescindible ayuda de nuestros sanitarios o Protección Civil durante la carrera?

¿Sin brindar por los resultados conseguidos?

Trifuenteálamo no sería Trifuenteálamo sin todos esos momentos, y queremos que la trigésimo primera edición de Trifuenteálamo cuente con todos ellos.

Hace un año acuñamos el lema “el 31 en el 21”, con la esperanza de que, en efecto, este objetivo podría lograrse. Finalmente no va a ser así, pero será. En 2022, o cuando sea posible.

Volveremos a abrazarnos al volver a ver caras amigas, entre voluntarios y triatletas.

Volveremos a fotografiarnos al recoger los dorsales.

Volveremos a animar a los deportistas desde las calles de Mazarrón, Las Palas o Fuente Álamo.

Volveremos a daros esa pulsera que acredita que habéis completado la primera vuelta en la Gran Vía.

Volveremos a sentir esos nervios, en la Playa de Rihuete, instantes antes de que suene la bocina de salida.

Volveremos a disfrutar con las imágenes en directo, desde la pantalla gigante en Fuente Álamo.

Volveremos a percibir la emoción en los boxes disociados.

Volveremos a sentir cómo las energías vuelven con esa porción de melón o ese masaje.

Volveremos a disfrutar del abrazo de Ginés Bermúdez al cruzar en primer lugar la línea de meta.

Volveremos a sonreír, mientras 300 corazones laten al mismo tiempo, mientras tomamos la fotografía de la familia de voluntarios.

Volveremos a aplaudir mientras suena We Are The Champions, con los campeones sobre el podio.

Volveremos a brindar y a bailar hasta la madrugada en la Ronda de Poniente.

No importa que seas un triatleta que participa, un voluntario que se deja la piel en su área de trabajo, vecino de Fuente Álamo que anima con sus gritos y aplausos, o una empresa o entidad colaboradora que apoya a esta prueba. Cuídate, porque te necesitamos en la próxima edición de Triuenteálamo.

Estamos convencidos de que, muy pronto, podremos volver a disfrutar del Triatlón de los triatletas".