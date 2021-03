Si nos olvidáramos de la liguilla diseñada por la Federación Española de Fútbol para esta novedosa temporada en Segunda B y optásemos por mezclar los subgrupos A y B para conformar un solo grupo, el IV, costaría encontrar al Real Murcia en la clasificación general cuando ya se llevan disputadas 17 jornadas ligueras. Los granas, que cuentan con 24 puntos, aparecerían en la undécima posición, por detrás de equipos como el Linares y el Tamaraceite, dos recién ascendidos, o los filiales del Cádiz, el Betis y el Sevilla, además del Linense, el San Fernando y el Sanluqueño, por no hablar ya del UCAM y el Córdoba, a los que el murcianismo otorgó nada más comenzar el curso la categoría de gigantes.

Undécimos serían los granas en un grupo de 20 equipos, una posición que solo es el resultado de su irregularidad en una campaña decisiva. A mediados de marzo, por el formato diseñado por la Federación, la afición del Real Murcia ya sabe que esta temporada no luchará por el play off de ascenso. Aunque muchos veían ese objetivo como un espejísmo, lo más grave es que tampoco han conseguido un pase directo a la Primera RFEF, competición que se estrenará la próxima campaña y que será la tercera categoría del fútbol español.

A las primeras de cambio, Francisco Tornel y sus consejeros han añadido un nuevo fracaso a un expediente deportivo lleno de cruces rojas, y es que desde su llegada no solo han devaluado a un equipo que tenía como obligación luchar por el ascenso sino que además han conseguido que la afición les compre el discurso conformista y de club pequeño, que ya nunca aparece entre los mejores. De cuatro play off consecutivos, con dos temporadas siendo absolutos dominadores, se ha pasado a una etapa sin estar entre los dieciséis mejores de Segunda B que se alarga ya tres campañas.

Cuando PARMU y Francisco Tornel aterrizaban en Nueva Condomina en noviembre de 2018, los problemas económicos, con una plantilla que acumulaba varios meses sin cobrar, obligaron a llevar a cabo una restructuración, sin embargo lo que se vendió como un paréntesis, continúa a día de hoy.

Con el KBusiness al frente del Real Murcia, el club grana ha ido sufriendo una devaluación constante en la clasificación de Segunda B. La misma entidad que en la temporada 2014-2015, con una plantilla de canteranos y descartes, confeccionada en apenas una semana después del descenso administrativo, logró acabar en segunda posición del Grupo I ha pasado a ser un equipo del montón, luchando cada semana por sobrevivir en la parte media baja de la tabla.

Aquel curso 14-15, con Aira en el banquillo y Jesús Samper en el palco, el Real Murcia compitió en el Grupo I. Ni el presiente ni la afición se permitieron excusas. Desde el minuto 1 se exigió un retorno rápido al fútbol profesional. Desde la jornada 8 a la 38 estuvieron los granas en puestos de play off, acabando segundos por detrás del Oviedo. Se sumaron 72 puntos, que a día de hoy sigue siendo la mejor cifra de esta etapa de los murcianistas en la división de bronce.

Repitió Aira una temporada después y las exigencias se mantuvieron. Con presupuestos muy reducidos, por las dificultades económicas, Samper volvió a apostar por el ascenso. Moriría el madrileño en el mes de diciembre, cuando su equipo dominaba con paso firme la clasificación. El desplome de final de campaña, cuando se perdió el liderato a manos del UCAM y el consejo de administración de Martínez Abarca despedía a Aira, no impidió que el Real Murcia llegase al play off con una media de puntos mejor que las últimas cinco temporadas. Llegaron los de Nueva Condomina a los 71 puntos en la liga regular, manteniéndose también entre los cuatro primeros desde la jornada 8 a la 38.

Otra vez la fase de ascenso se acabó demasiado rápido, pero el murcianismo pronto se levantó volviendo a exigir un proyecto ganador. Ni la ausencia de un máximo accionista fue una excusa. Con Abarca manteniéndose en el cargo a la espera de que saliese adelante la ampliación de capital en la que llegaría Raúl Moro, el Real Murcia hizo una plantilla con un presupuesto bajo, pero la mayoría de jugadores salieron en enero, cuando Deseado Flores, mano derecha del nuevo presidente, tomaba el control de la dirección deportiva. Con Vicente Mir en el banquillo, los granas remontaron para entrar por primera vez en zona de play off en la jornada 35, manteniéndose hasta el final tras firmar 67 puntos -un 58,7% de los puntos disputados-.

Los líos institucionales de la temporada 2017-2018 no acabaron con la identidad del Real Murcia dentro del terreno de juego. Una campaña más los granas estaban entre los dieciséis equipos que compitieron en el play off de ascenso, aunque la mala suerte quiso que el Elche se cruzara en su camino en la primera fase, acabando con las aspiraciones de una plantilla entrenada por Salmerón y que en la liga regular había tenido que remontar en la segunda vuelta para alcanzar los 65 puntos, puesto que permitió asegurar el tercer puesto.

Cuando el Elche eliminó al Real Murcia la afición grana empezó a darse cuenta de lo difícil que es salir de Segunda B, pero posiblemente no imaginaba lo que iba a ocurrir a continuación. Con Gálvez dejando prácticamente sin vida al club, el murcianismo aceptó que lo primero era sobrevivir, y por ello, primero con PARMU y luego con KBusiness, nadie levantó la voz cuando al final del curso 2018-2019 hubo jornadas en las que el descenso a Tercera empezó a verse como una posibilidad.

Undécimo acabó un Murcia que solo sumó 48 puntos. Pero después las cosas no han ido mejor. El proyecto deportivo del KBusiness lo mató el propio KBusiness y después de un curso de transición y que fue cortado en la jornada 28 por la aparición del coronavirus, la afición confiaba en volver a obtener una alegría, conformándose con un billete para la Liga Pro. Pero ese premio no va a llegar de forma directa. Ha desperdiciado el equipo toda una liguilla en la que la irregularidad ha sido notable, y las decisiones del consejo de administración en el mercado invernal, como la salida de Chumbi o la llegada de fichajes de escaso nivel, no han ayudado. Tampoco la tardía destitución de Adrián Hernández.

Por tercera temporada consecutiva, dos completas en manos del KBusiness, el Real Murcia no luchará por el play off de ascenso al fútbol profesional. Soñar es imposible para los seguidores granas, que tienen la mosca detrás de la oreja, y es que caer al descenso es una posibilidad, como ya se vio durante muchos minutos del derbi frente al UCAM. Y es que el nuevo Real Murcia dejó atrás su ADN de equipo aspirante para convertirse en uno más del amplio pelotón de los torpes que conforma una Segunda B que este año cuenta con 102 equipos.

Cinco cursos sin igualar los registros de las últimas plantillas de Samper

No son necesarias grandes inversiones para poder estar en el play off de ascenso. El propio Real Murcia lo demostró en las temporadas 2014-2015 y 2015-2016. Después del descenso administrativo, con un club lleno de problemas económicos, Jesús Samper quiso mantenerse para garantizar la supervivencia. Montó dos proyectos modestos, en los que cayó notablemente el presupuesto, y en ambos, con José Manuel Aira en el banquillo, los granas se metieron con solvencia en la fase de ascenso, aunque luego fracasaron en el momento decisivo. Cinco temporadas después, ningún proyecto de los diseñados posteriormente ha logrado los números en liga regular que consiguió Aira, sumando 72 y 71 puntos, respectivamente. Aunque en las dos siguientes campañas, después de pagar fichas fuera de mercado, también se llegó al play off, el ascenso tampoco fue posible.