El alemán Alexander Zverev, séptimo jugador del mundo, se recuperó de un quiebre temprano de su servicio para derrotar por 6-3, 6-1 al murciano Carlos Alcaraz en el Abierto Mexicano de Tenis. Zverev, que comenzó con problemas en su segundo servicio, mejoró y recuperó el quiebre ante Alcaraz, que mostró gran variedad de golpes y carácter, sin intimidación ante el finalista del Abierto de Estados Unidos del 2020.

«Este chico tiene un gran potencial, lo sentí en sus golpes, lo veo entre los 10 del mundo en menos de tres años; me recordó cuando yo tenía 17 años», dijo Zverev que al concluir el duelo conversó medio minuto de manera amistosa con el joven de El Palmar, considerado una de las promesas del tenis mundial. «Tengo muchísimo que mejorar, pero espero estar entre los mejores del mundo en un par de años», señaló en rueda de prensa Carlos Alcaraz, número 132 de la clasificación.

El murciano alió irreverente ante el alemán Alexander Zverev y le quebró el servicio en su primera oportunidad, pero luego el segundo favorito del torneo se recuperó y ganó por 6-3, 6-1. «Es un honor compartir la pista con los más grandes del circuito; he empezado a competir en los torneos de ATP y eso me ha hecho crecer en los últimos meses, aunque queda camino por recorrer», apuntó. «Saco todo positivo, todos sabíamos que Zverev era el favorito; he salido a disfrutar, a aprender, a mostrar mi juego y mostrarle a Alexander que voy por detrás y espero que en unos años estemos compitiendo por los torneos», agregó Alcaraz, quien participará en el torneo de Miami a finales de este mes tras lograr una invitación.