Las convocatorias de Luis Enrique no suelen dejar indiferente a nadie. Pero entre las múltiples sorpresas que deparaba la lista del seleccionador para estos tres partidos de clasificación para el Mundial de Qatar, a menos de tres meses de la Eurocopa, la novedad más llamativa era la de Robert Sánchez. La pregunta que toda España se hacía era: ¿Pero quién es Robert Sánchez?

Nacido en Cartagena, concretamente en el pueblo de La Palma, este guardameta de 23 años está llamando poderosamente la atención por sus actuaciones en el modesto Brighton & Hove Albion de la Premier League, que pelea por eludir el descenso a Championship, de momento con éxito (son 16º). Debutó en noviembre de 2020 con el primer equipo de este club al que llegó siendo un adolescente, con 15 años.

Comenzó en el fútbol en su Cartagena natal, en la cantera del Efesé, pero muy joven pasó a las categorías inferiores del Levante, hasta que hizo las maletas para arrancar su aventura inglesa. Desde el humilde Brighton fue cedido a un par de equipos aún más humildes, el Forest Green Two (de la League Two, la cuarta categoría inglesa) y el Rochdale (de la League One, la tercera categoría). En esos campos ingleses de lluvia, barro y clásico aroma futbolero, Sánchez empezó a abrirse camino hasta quedarse esta temporada en la primera plantilla del Brighton, eso sí, a la sombra del que estaba llamado a ser el portero titular, el australiano Matthew Ryan, ex del Valencia. En noviembre, aprovechando la ausencia de Ryan, Sánchez debutó en Premier League en un partido contra el Tottenham. Y a base de paradas se ganó el puesto y no ha abandonado la titularidad.

Es un portero alto, de 1,97 m, con envergadura para funcionar bien por alto pero también con excelentes reflejos, que ha demostrado en fantásticas actuaciones contra los grandes de la Premier. La mejor, contra el líder, el Manchester City, hace un par de meses, donde gracias a él perdieron solo por la mínima. Con el cartagenero bajo los palos, el Brighton ha conseguido dejar seis veces la portería a cero.

Sus actuaciones estaban llamando también la atención de la federación inglesa, pero Luis Enrique se ha adelantado. No es ningún secreto que desde el pasado Mundial de Rusia la portería de la selección está en entredicho. David De Gea ha alternado paradones formidables con cantadas históricas. En los últimos partidos de Liga de Naciones, el guardameta del Athletic Club, Unai Simón se hizo con la titularidad. Son los otros dos porteros de una convocatoria en la que no entran Kepa, suplente en el Chelsea, ni Pau López, que ha recuperado la titularidad en la Roma y sonaba con fuerza para regresar a ‘la roja’.

Javi García, el último murciano

Si Robert Sánchez debuta en estos tres partidos de clasificación para el Mundial 2022 (contra Greciael día 25 de marzo, contra Georgia el 28 y contra Kosovo el 31), se convertirá en el octavo jugador de la Región en vestir ‘la roja’. El último fue el muleño Javi García, en un amistoso contra Serbia en 2012. El delantero Mista también jugó dos partidos en 2005, pero tan solo José Antonio Camacho (internacional en 81 ocasiones y dos veces mundialista) y Chendo (en 26 ocasiones) han sido habituales en la selección a lo largo de la historia.

Las otras novedades de la lista para estos tres partidos son Pedro Porro, el lateral diestro del Sporting de Lisboa; Bryan Gil, una de las sensaciones del campeonato liguero con el Eibar; y el barcelonista Pedri, que con solo 18 años da el salto a la absoluta. También destaca el regreso de Jordi Alba al lateral zurdo, mientras que Pau Torres se cae por lesión y Jesús Navas, Marco Asensio, Iago Aspas y Mikel Merino son las ausencias destacadas en una convocatoria importantísima con la Eurocopa en el horizonte.

Gonzalo Villar, convocado para la Eurocopa Sub-21

El centrocampista murciano Gonzalo Villar ha entrado en la convocatoria de Luis de la Fuente para la Eurocopa Sub-21, que arranca el 24 de marzo con la fase de grupos mientras que los cuartos de final, semifinales y finales se jugarán del 31 de mayo al 6 de junio. El jugador de la Roma es uno de los líderes de ‘la rojita’, con la que ya ha disputado cinco partidos, y es uno de los nombres más llamativos de una lista en la que también están Brahim Díaz (AC Milan), Riqui Puig (FC Barcelona) o Ander Barrenetxea (Real Sociedad). Mateu Morey, lateral del Borussia Dortmund, se cae a última hora por lesión. España debuta el próximo 24 de marzo contra Eslovenia, el próximo día 27 se mide a Italia y el día 30 a la República Checa.