José Luis Loreto salió a rueda de prensa sin tener muy claro en el lío en el que había estado metido el Real Murcia a lo largo de la tarde. El 1-0 que reflejó el marcador de La Condomina desde el minuto 6 y la victoria del Granada frente al Yeclano dejaba al Real Murcia en el séptimo puesto a falta de una jornada y no dependiendo de sí mismo para llegar al sexto puesto. El gol de Alberto Toril en el 93 sacaba de un lío al Real Murcia, pero tras la conclusión del partido Loreto parecía no enterarse de la película. «No sabe a nada el empate», decía el entrenador murcianista en la sala de prensa de La Condomina, pensando más en que se había escapado la posibilidad de llegar a los tres primeros puestos e ignorando la peligrosa espiral en la que se han metido los murcianistas, que están coqueteando con el descenso.

«No estaba pendiente de otros resultados», comentaba Loreto cuando le preguntaban por los minutos en los que había estado en zona roja, recordando que «yo solo quería ganar». No llegó la victoria frente al UCAM en el derbi de La Condomina. Solo un punto, pero es que los murcianistas desperdiciaron la primera parte y no dispararon a puerta hasta el minuto 60. El técnico del Real Murcia lamentaba que sus jugadores no habían estado finos en la primera parte, y es que las numerosas pérdidas de balón dieron muchas facilidades a un conjunto universitario que no se marchó al descanso con un resultado mayor gracias a las paradas de Champagne y a un balón que se estrelló en el palo.

También lamentaba Loreto que el gol llegó muy tarde. «Ha sido tan al final que no ha servido para nada», reiteraba el preparador grana, pensando que ya no había quedado tiempo para ir a por la victoria.

Sobre el gol de Alberto Fernández, Loreto dijo que había sido un golazo y que no había podido ser evitado. Muy escueto en sus palabras, el técnico grana solo dijo pensando en la siguiente jornada que «ahora toca levantarnos», añadiendo además que «hay que mejorar en los errores».

Al ser cuestionado sobre si había sido el peor partido del Real Murcia desde que él se hizo cargo del equipo, Loreto comentaba que «en el partido había mucho en juego, y eso hace que se juegue con mucha tensión, pero es normal. Si el gol hubiese llegado en el minuto 70, habríamos tenido tiempo para ir a por la victoria y podría haber cambiado la historia, pero ha llegado muy tarde».

En la segunda parte, José Luis Loreto dio entrada al juvenil Ismael Ferrer antes que a Mendes, uno de los fichajes más cuestionados de este mercado invernal. Al ser cuestionado por esa decisión, el técnico murcianista decía que el canterano «está entrenado con el grupo y es uno más de la plantilla».