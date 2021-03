Los debutantes Pedri, Bryan Gil, Pedro Porro y el cartagenero Robert Sánchez conforman las principales novedades en la lista de 24 jugadores anunciada este lunes por el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, de cara a los tres primeros partidos clasificatorios para el Mundial de Catar.

Cuatro meses después de la anterior convocatoria de la selección, rematada con la histórica goleada ante Alemania (6-0), Luis Enrique anunció una nueva lista con novedades en todas las líneas y apuestas por jugadores prometedores que ya están brillando en la élite pese a su juventud.

En la portería sorprende la presencia de Robert Sánchez, guardameta de 23 años que está destacando en el Brighton de la Premier League. El murciano, que llegó al fútbol inglés cuando todavía jugaba en categorías inferiores, desplaza del equipo nacional a Kepa Arrizabalaga, que apenas está contando en el Chelsea, mientras que David de Gea y Unai Simón sí se mantienen en la lista.

La defensa es la línea que más variaciones sufre con las ausencias de Jesús Navas, Sergio Reguilón, Sergi Roberto y el lesionado Pau Torres. En su lugar, vuelven Jordi Alba y Diego Llorente y como único lateral derecho puro aparece el debutante Pedro Porro, jugador del Sporting portugués, lo que invita a pensar que Marcos Llorente también podría ocupar esa demarcación.

En principio, el jugador del Atlético engorda el centro del campo del equipo nacional, donde desaparece Mikel Merino. En su lugar, recibe su primera llamada para la absoluta Pedri, consolidado como pieza imprescindible del Barcelona, y regresa Thiago Alcántara pese al mal momento del Liverpool.

Por último, Luis Enrique tan solo realiza un retoque en el ataque, donde vuelven a quedarse sin espacio jugadores como Iago Aspas, Paco Alcácer, Rodrigo Moreno o Marco Asensio. Así, Adama Traoré deja su vacante el joven Bryan Gil, que esta temporada ha 'explotado' en el Eibar, donde juega cedido por el Sevilla.

España iniciará la fase de clasificación para el Mundial de Catar en Los Cármenes de Granada el jueves 25 de marzo frente a Grecia. Posteriormente, se medirá con Georgia en Tiblisi el domingo 28 y cerrará la serie el miércoles 31 en el estadio de La Cartuja de Sevilla frente al territorio de Kosovo.

Un portero 'made in England' para Luis Enrique

Son muchas las películas que muestran los 'milagros' de la Navidad y no cabe duda de que Robert Sánchez (Cartagena, 1997) podría ser firme candidato al papel protagonista en una de ellas.

Y es que el pasado mes de diciembre difícilmente hubiera imaginado este arquero, con estatura de jugador de baloncesto (1.97), que estaría en disposición de viajar a una Eurocopa como internacional español.

Dicen que un futbolista tiene que estar preparado para todo pero, incluso por esas, no ha debido ser sencillo para este joven de 23 años asimilar lo que se le ha venido encima durante los últimos meses.

Natural de Cartagena, se crió futbolísticamente en su ciudad natal antes de ser perfilado en las inferiores Levante. Aquella fue su última experiencia en el país que ahora va a representar pues no dudó en aceptar la oferta de su actual club, el Brighton & Hove Albion, con quince años. Una decisión valiente que ahora tiene recompensa.

Eso sí, desde entonces, el camino hasta lo más alto ha sido pedregoso. Sin el cartel de aquellos canteranos de quienes ya hablan los periódicos años antes de debutar con el primer equipo, en su caso ha tenido que trabajarse la oportunidad subiendo escalones por el fútbol inglés.

Pese a ello, nunca dejó que los árboles le impidieran ver el bosque de la elite, casi de manera literal además. Y es que sus comienzos lejos del abrigo del Brighton tuvieron lugar como cedido en uno de los clubes más contraculturales del panorama actual.

Se trata del Forest Green Rovers, entidad que apuesta por el ecologismo y el veganismo en su funcionamiento diario. Allí, en la League Two, el por entonces 'gigante verde' pasaría media campaña durante el año 2018 antes de que su club de procedencia volviera a llamarle a filas.

Los seis meses restantes del curso no le valdrían para hacerse un hueco en la primera plantilla, por lo que surgió de nuevo la opción de un préstamo. En esta ocasión el destino elegido fue el Rochdale de tercera categoría.

Igual que había rendido anteriormente, volvió a hacerlo de nuevo durante todos los partidos en los que tuvo opciones. Fueron varios pero hubo uno de ellos que resultó más especial que el resto, el de su primera noche en Old Trafford.

La EFL Cup le permitió estrenarse en el 'teatro de los sueños' y lejos de pesarle la presión, remó con los suyos hasta el límite forzando una tanda de penaltis en la que acabarían cayendo con todos los honores.

Otra muesca más en su carrera y otro motivo para que el Brighton siguiera creyendo en él como una opción de futuro en el arranque del curso actual. Pero Graham Potter tenía otros planes que iban más allá de la lógica y a mediados del último mes del 2020 decidió que ya había esperado lo suficiente.

Sánchez, que hasta ese momento solo había disputado un duelo contra el Tottenham, fue elegido para salir de inicio ante el Fulham el 16 de diciembre en detrimento del ex valencianista Mathew Ryan. No ha vuelto a dejar en manos de otro ese privilegio.

La apuesta, que parecía arriesgada, salió bien y basta con mirar las cifras de goles en contra para comprobarlo. Sin él los 'seagulls' solo habían firmado dos porterías a cero en once partidos por las seis en diecisiete que acumulan cuando el español se ha puesto el mono de trabajo. Cuatro de ellas fueron además seguidas pese a que enfrente estuvieron el Tottenham o el Liverpool.

Dadas las circunstancias, Inglaterra comenzó a plantearse la opción de convocarle con la selección nacional. Lamentablemente para ellos España parece haber estado más rápida y Sánchez formará parte, junto a David De Gea y Unai Simón, de la terna de guardametas en la última lista previa a la Eurocopa.

Apuesta por el talento

Luis Enrique Martínez, técnico de la selección española, aseguró que para elaborar una convocatoria tan solo se fija en el "rendimiento", sin mirar la edad, motivo por el que entran jóvenes como el cartagenero Robert Sánchez, Pedri González, Bryan Gil o Pedro Porro en la convocatoria para el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 y que no le importa de qué club son los futbolistas.

El entrenador de La Roja fue sincero al admitir que sus citaciones no las hace pensando en "formar cantera", pidió perdón a Luis de la Fuente, seleccionador sub'21, por 'quitarle' jugadores cada ocasión. "Es evidente que en la selección desde siempre ha habido un hilo directo entre las categorías inferiores y la absoluta. Ahora vuelve a suceder de manera más clara, debido al nivel de los jugadores y al trabajo de los seleccionadores. Solo hago que beneficiarme de su trabajo y de su calidad. No miro la edad que tienen los jugadores, si 18, 19, 20, 22, 29, 35, depende de su rendimiento".

"Es el rendimiento el que nos hace escoger un jugador u otro. No pueden venir todos, en este caso vienen 24", insistió Luis Enrique, quien admitió que "mentiría" si dijera que convoca pensando en crear una especie de cantera. "En las selecciones inferiores sí es ese el objetivo, pero el mío es ceñirme al rendimiento", apuntó.

El seleccionador español aseveró que tampoco se fija en los 'colores' de los jugadores. "No selecciono tratando de agradar o compensar, de que vayan más jugadores de uno u otro club", señaló al respecto de que tan solo esté Sergio Ramos del Real Madrid. "Ha coincidido así. Me da igual. Otras veces van tres ó cuatro", dijo.

Luis Enrique explicó que el meta cartagenero del Brighton Robert Sánchez, una de las grandes novedades en la lista para los primeros partidos de clasificación mundialista ante Grecia, Georgia y Kosovo, es "un portero que aparece esta temporada en la Premier League" del que han recabado información de años anteriores y lo considera "un jugador joven, de muchísima proyección, interesante", y que "se parece muchísimo, diría que es clavado, a Robert Sánchez".

Respecto a la vuelta del lateral zurdo barcelonista Jordi Alba, comentó que "no hay mucho que decir". "Conocerse mucho tiene cosas muy buenas y a lo mejor algunas no tan buenas, pero en mi caso creo que es positivo que nos conozcamos tanto. Sabe de qué pie cojeo, que no cojeo ahora mismo de ninguno. Contento de que vuelva Jordi. Nadie duda su nivel y como siempre, como le sucede a cualquiera que juegue en su posición, tendrá que cumplir con una serie de requisitos que no tengo ninguna duda que está capacitado para hacerlo", indicó.

Así mismo, admitió que Eric García se encuentra en la lista pese a no jugar apenas en el Manchester City, el mismo caso que el del portero Kepa Arrizabalaga, que disfruta de pocos minutos en el Chelsea, por su "situación profesional, un riesgo que decidió correr" (salir al acabar su contrato al Barcelona).

"Todos conocemos la realidad, es cierto que puede no estar en forma, pero tenemos una confianza ciega en Eric. Creemos que va a ser un jugador en el futuro muy importante y a pesar de su situación ayudará en el presente a la selección", explicó el seleccionador, quien tan solo convocó a Pedro Porro (Sporting Lisboa), otra de las novedades como lateral derecho.

Reconoció que se pensó hasta última hora si convocar para este puesto a otro jugador ante las bajas que tiene en la misma (Dani Carvajal o Jesús Navas), pero que se decantó por dejarle solo ahí porque puede adaptar a alguno de los convocados a dicha zona o plantear un cambio de sistema y, por ejemplo, situar a Marcos Llorente como carrilero derecho, como ha hecho en algunos partidos en el Atlético de Madrid.

Valoró la polivalencia de buena parte de sus jugadores, que pueden cambiar de posición y ayudar al equipo, y que aunque "es cierto que están en la selección para jugar en su posición", al final para él lo más importante es que se actúe "como un equipo en ataque y en defensa" y que se pueda llevar "al mayor rendimiento posible".

Citó, en este sentido, a Marcos Llorente, Dani Olmo, Mikel Oyarzábal e incluso el joven Bryan Gil, otra de las grandes sorpresas de la citación, del que quiere que "haga lo que hace en el Eibar y en la selección sub'21", "seguir con esa misma actitud de desborde independientemente del resultado y la inteligencia que tiene a la hora de presionar", porque lo considera un "joven osado" que está teniendo en su equipo un "rendimiento altísimo".

No obstante, no aseguró que en estos tres partidos vaya a cambiar su sistema habitual: "Son los deberes que os pongo a vosotros y a los seleccionadores de Grecia, Georgia y Kosovo. Puedo cambiar de sistema o no. No me gusta dar pistas a los rivales y que se tengan que currar quién pueda jugar. No hay que ser adivino, pero hay variantes y que se lo tengan q pensar", manifestó.

Luis Enrique, quien deseó a jugadores que están lesionados como Ansu Fati que se recuperen lo antes posible y que estén en condiciones de ser convocados, señaló que esta lista podría variar mucho respecto a la de la Eurocopa, porque ahora hay futbolistas habituales que no han entrado y en la definitiva para el torneo continental podrían entrar, así como otros nuevos.

Explicó que con Pau Torres, central del Villarreal, prefirió no arriesgar tras retirarse lesionado este fin de semana en Eibar aunque podría haber llegado al primer encuentro ante Grecia, pero que debido a su rendimiento y a la carga de minutos que lleva ha preferido no cargarle y que se recupere bien.

Luis Enrique, por otro lado, también admitió que hay algunas posiciones que le preocupan más que otras, pero no las desveló: "Mediocampistas tengo para escoger por activa y por pasiva, hay infinidad de jugadores que podrían venir, pero no podría sacar nada positivo de este discurso en público, me lo quedo para mí y para el staff", señaló.

"Tengo confianza siempre en los jugadores convocados y sigo siendo optimista del papel que nos toca vivir a esta selección, ir a todas las competiciones intentando llegar lo más lejos posible y poner listón más alto posible", apuntó Luis Enrique, que consideró que pese a eliminaciones de equipos en las competiciones europeas el nivel del fútbol sigue siendo alto y LaLiga está al nivel de la Premier.