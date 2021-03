El georgiano Aburjania está pasando por un momento muy dulce en su carrera deportiva. Llegó hace poco más de un mes al FC Cartagena para dar empaque a un centro del campo que tras la marcha de Verza, Cordero o Sergio Lozano se quedaba con pocos efectivos. Tras su llegada se ha ido haciendo un hueco en el once titular hasta llegar a convertirse en un indiscutible para Luis Carrión. El pasado viernes el georgiano recogió los frutos de ese buen trabajo en la medular. El protagonismo que le está dando el técnico albinegro no es casual, pues en los últimos partidos está aportando cosas interesantes al juego del Cartagena junto con Ramón Azeez.

Frente a la Ponferradina se sacó de la manga un gran disparo ejecutado con una volea que entró en la meta berciana después de besar el poste izquierdo. Un auténtico golazo de los que se quedan en la retina por la complejidad de ejecución. El centrocampista georgiano completó prácticamente todo el partido, sustituido por Clavería cuando quedaban apenas cinco minutos para la conclusión del tiempo reglamentario. Las tornas han cambiado y ahora Clavería o José Ángel deben esperar su oportunidad en el banquillo del Cartagonova.

El georgiano aterrizó en Cartagena en la última semana del mercado. La directiva albinegra estaba sorprendiendo con las buenas incorporaciones que estaba realizando para reforzar la plantilla. Aburjania era un viejo deseo de Manolo Breis, director general deportivo de la entidad, que ya quiso ficharlo en verano, pero finalmente la operación se truncó. El Real Oviedo acabó fichando a un futbolista que la temporada anterior hizo buenos números en la Eredivisie, con el Twente holandés. El georgiano jugó 17 encuentros en la liga neerlandesa, disputando alrededor de 650 minutos e incluso anotando dos goles.

En el Real Oviedo no pudo hacerse un hueco esta temporada. No pudo gozar de oportunidades como él mismo reconoció en su presentación como nuevo jugador albinegro. Con los carbayones no pudo jugar más de dos encuentros, y por eso decidió salir del conjunto azulón hacia el Cartagena. Tan solo bastaron un par de días en la trimilenaria para tener minutos de la mano de Luis Carrión. No partió como titular, pero disputó el último cuarto de hora frente al Sporting de Gijón, un partido donde el Cartagena firmó una de sus mejores actuaciones de la mano de Carrión.

Frente a su exequipo disputó los 90 minutos. El conjunto albinegro se acabó llevando los tres puntos gracias a los goles de Rubén Castro y Berto Cayarga. El georgiano firmó un partido irregular, con ciertas fases donde se le veía algo descolocado. De igual manera le pasó frente al Rayo Vallecano, donde los albinegros acabaron en tablas con el conjunto rayista.

En los últimos cuatro partidos no ha completado los 90 minutos, el técnico Luis Carrión ha querido dosificar y dar minutos a otros compañeros, pero sí hemos podido observar una mejora sustancial del rendimiento del centrocampista georgiano. Con Ramón Azeez, otro de los fichajes importantes de este FC Cartagena en el pasado mercado invernal, como compañero de baile, parece que se complementan bien para apuntalar un centro del campo que aún tiene mucho margen de mejora, pero que ya ha empezado a carburar. Solo falta que los resultados vayan de cara.