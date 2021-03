Cuando más negro lo tenía el Real Murcia volvió a aparecer Alberto Toril. Un gol del mallorquín sirvió para que el derbi de La Condomina acabase en empate (1-1). Dejó escapar el UCAM una victoria que no aseguró, sobre todo gracias a las paradas de Champagne, pero logró un punto que le asegura el billete para la Pro y luchar por el ascenso a Segunda. No le dará ya a los de Loreto para estar entre los tres primeros. Fue el único de los aspirantes que no hizo los deberes. Pero cuando Toril, en el 90, igualó el tanto de Alberto Fernández, el murcianismo lanzó un grito desgarrador. A nadie le importaban ya los tres primeros puestos, de repente lo único que valía era sumar algo para no caer a la zona de descenso. Gracias a la diana del mallorquín, el Real Murcia no fue superado por el Recreativo Granada. Dependen ahora mismo los de Loreto de ellos mismos, por ello ante el El Ejido solo valdrá ganar.

Marcadores y clasificación

Veníamos diciendo toda la semana que el Real Murcia volvía a 'casa'. Y que lo hacía con mayoría de aficionados en la grada. Pero también avisaba Loreto el viernes que los aficionados no ganaban partidos. Y no se equivocaba el técnico murcianista. Poco peso tuvo la grada cuando comenzó el partido. Por no suponer, no supuso ni un plus. El silencio de los seguidores parecía un mal presagio. Y, cuando todo puede salir mal, sale mal. A los seis minutos el UCAM Murcia ya había dado un golpe sobre la mesa y al descanso, los universitarios se marchaban con un 1-0 que parecía escaso. Solo Champagne, con tres paradas consecutivas a la media hora, mantuvo con vida a un equipo de Loreto al que si le tomas el pulso, no se lo encuentras.

Llegaban UCAM y Real Murcia con mucho en juego. Querían los universitarios confirmar el billete a la Liga Pro y presentarse a la última jornada como líderes; aspiraban los granas al tercer puesto, pero nadie se quiso dar cuenta de que los murcianistas podían caer en el verdadero infierno.

No hizo cambios Loreto. Apostó por su once. Con David Segura, sancionado una semana antes, regresaba al equipo. La continuidad ayudó al Real Murcia. Tampoco el verse por detrás en el marcador. Porque desde el minuto 6, el UCAM ya había demostrado quien manda en la clasificación. Un golazo de Alberto Fernández desequilibró el marcador cuando ambos equipos estaban casi en los saludos.

El extremo moratallero fue el agitador de los universitarios. Marcó un gol y de sus piernas nacieron las mejores ocasiones de los de Salmerón.

En 45 minutos de poco juego y mucha intensidad, donde el nerviosismo acompañaba a cada decisión, el UCAM hizo los deberes. Marcó un gol y llevó el partido a su terreno. Cediendo el balón al Real Murcia y viendo como los granas se ahogaban antes de empezar. Ni Verza ni Abenza eran importantes, y tras cada pérdida, los locales metían quinta para buscar a Liberto, Alberto Fernández o Jordi Sánchez, sus hombres más adelantados.

Mientras Biel Ribas era un mero espectador, Champagne tuvo que salir al rescate del Real Murcia a la media hora. Hasta tres paradas hizo el meta grana, dos a Jordi Sánchez y una a Xemi. Lo tuvo todo a favor el centrocampista azul y dorado y la tiró al muñeco.

Solo una acción de Carrillo, demasiado desaparecido para lo que lo necesita el Real Murcia, pudo poner en aprietos a la defensa del UCAM. Buscó el de Alcantarilla a David Segura, pero con todo a favor, el extremo se cegó con el sol y no fue capaz de ver el balón.

Cuando el colegiado pitaba el final de la primera parte, el UCAM ganaba y lideraba la clasificación. Todo lo contrario le sucedía al Real Murcia. No solo dejaba escapar sus aspiraciones a la Liga Pro sino que también caía a la zona roja.

El tanto de Toril

Quedaba una segunda parte, y todo podía pasar. La incapacidad del UCAM para cerrar el partido dejaba su victoria sobre un alambre. Sin embargo, el Real Murcia, ya de por sí triste en este 2021, no encontraba su sitio en La Condomina. El primer cambio de Loreto tampoco parecía que reactivaría a un equipo nulo en ataque. Y es que el técnico retiraba a Molinero para sacar a Melgar.

Solo quedaba tirar de orgullo. Confiar en que todos los equipos tienen su momento. Y el Real Murcia la tuvo en el 60, pero Biel Ribas apareció para tapar la boca a Abenza para desesperación del murcianismo. Fue esa la primera ocasión de peligro de los mismos. Y el despeje del meta mallorquín se convirtió en el primer córner para los visitantes. 62 minutos había tardado un Real Murcia que necesitaba ganar en acercarse a la portería universitaria.

Parecía que los de Loreto querían ser protagonistas, pero de nuevo tuvo que aparecer Champagne para hacer entender a sus compañeros que el UCAM siempre creara peligro incluso sin Jordi Sánchez, sustituido por problemas físicos.

Con el reloj corriendo, Charlie Dean y Josete se imponían en cualquier batalla con Toril y Adrián Fuentes. Este último incluso no necesitaba oposición. Él solo se estorba, como sucedió cuando parecía salir ganador de una contra. Lo veía todo muy negro el Real Murcia, tan negro como caer a los cuatro últimos puestos y jugarse el infierno en la última jornada.

Pero en el minuto 90, como ya ocurrió en 2018, el Real Murcia resurgió en un derbi en La Condomina. Alberto Toril, tras un centro de Carrillo, batía a Biel Ribas, establecía un empate que no trastoca los planes del UCAM y que sobre todo deja a los granas fuera de la zona roja, dependiendo de ellos mismos para no complicarse la vida si ganan al El Ejido en casa. El Recreativo Granada, con un punto menos que los de Loreto, recibirán al UCAM, que duerme líder tras la derrota del Linense.

FICHA TÉCNICA

UCAM MURCIA: Biel Ribas, Johan (Admonio, 80), Charlie Dean, Josete, Viti, Adri León (De Vicente, 57), Tropi, Alberto Fernández, Xemi (Aketxe, 60), Liberto (Javi Moreno, 80) y Jordi Sánchez (Buyla, 57).

REAL MURCIA: Champagne, Gurdiel, Edu Luna, Miguel Muñoz, Molinero (Melgar, 53), Abenza (Ismael Ferrer, 80), Verza, David Segura (Yeray, 80), Carrillo, Fuentes y Alberto Toril.

GOLES. 1-0. Min. 6: Alberto Fernández. 1-1. Min. 90: Alberto Toril.

ÁRBITRO: Sánchez Villalobos. Amonestó con amarilla a los locales Jordi Sánchez, Adri León y Alberto Fernández, y al visitante Edu Luna.

ESTADIO: La Condomina.