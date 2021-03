otro pinchazo inesperado para elpozo murcia en un duelo donde la afición volvió al palacio. 1 Imagen del choque de ayer entre ElPozo y O Parrulo. F

2 Aficionados en las gradas con mascarilla y guardando las distancias. F

3 Malas caras en el palco F

ElPozo no pudo pasar del empate ante el O Parrulo, colista de la liga, en el regreso de su afición a las gradas del Palacio en un encuentro en el que, si bien dominó, no encontró la efectividad y puntería necesaria para batir a su rival y acabó pagando tantas concesiones. Es algo que tendrá que mirar con cuidado Giustozzi en su equipo habida cuenta de que ahora llegan dos semanas clave en los que tendrá que disputar, entre otros, los cuartos de final de la Copa del Rey poco antes de jugar la fase final de la Copa de España, que este año se celebra en Madrid y en la que se mide al Barça en el primer partido.

El encuentro arrancó parado, y es que tras el saque inicial los jugadores del cuadro gallego hicieron una sentada de unos segundos como protesta por las sanciones extradeportivas que ya llevaron a Hélder a perderse 13 encuentros y otra por la que Iago Rodríguez se enfrenta a cuatro partidos por un tuit de protesta sobre los colegiados. Una vez empezó ya a rodar la pelota, tanto los pupilos de Giustozzi como los de Maca mostraron su vertiente más vertical, dejando de lado el juego estático para apostar con las transiciones rápidas y llegar con premura a la meta contraria para poner a prueba al meta contrario. Las mejores ocasiones fueron locales, con la escuadra murciana llegando con relativa claridad a la portería del O Parrulo pero encontrándose incapaz de inaugurar el marcador antes el último clasificado de la liga regular.

Pasó el ecuador del primer acto con esta ya constante acumulación de aproximaciones de ElPozo cuando éstas fueron espaciándose en el tiempo. Parecía perder algo de ímpetu el conjunto de la capital del Segura al no verse efectivo pese a sus intentos y el equipo gallego, que aguantaba con estoicidad, pudo dar la sorpresa -se quedó en un susto- con un lanzamiento de Miguel al palo. La acción volvió a reactivar a ElPozo, que disfrutó también de otra ocasión con un disparo de Paradynski que logró repeler la cruceta.

Ocurre que, cuando se está rondando el gol y no se consigue, éste cada vez parece más lejano. Mientras, comienza a florecer la semilla de la duda, que sin saberlo se ha sembrado con el transcurrir de los minutos, y que versa y refuerza la idea de que es posible que el contrario marque en una de sus escasas aproximaciones. No es tan raro, ya lo ha vivido ElPozo en varias ocasiones. Así, Giustozzi pidió tiempo muerto restando tres minutos para el final del primer tiempo para pedir algo más de mordiente a sus jugadores pero no tuvo el efecto deseado y el encuentro se tomó el respiro intermedio con el marcador igual que antes de empezar.

El segundo acto no pudo empezar de peor forma para ElPozo, y es que Espindola fue expulsado con roja directa por una mano fuera del área cuando todavía no se había cumplido el primer minuto. Si ya el escenario se había oscurecido, todo se tornó más negro cuando Iago Rodríguez puso por delante al O Parrulo con un zapatazo que entró por la escuadra de un Juanjo todavía frío. Y fue entonces, curiosamente, cuando ElPozo sacó el carácter.

Negándose a claudicar ante los suyos y en casa, el conjunto murciano logró dar la vuelta al luminoso al minuto siguiente. Dos goles, ambos obra de Rafa Santos, catapultaron al equipo local hacia el mando del encuentro y, ya sabiendo que era factible batir al meta contrario, empezaron a mostrar un mayor peligro. A diferencia de lo visto anteriormente, esta vez el peligro apuntaba con ser real y traer consigo goles pero lo que ElPozo se encontró, justo cuando empezaba a tomar velocidad, fue el tanto del empate de O Parrulo por medio de Thalles.

Era una vuelta a la casilla de salida que en nada beneficiaba a los de la capital del Segura y que todavía sería un retroceso mayor cuando Iago Rodríguez puso el 2-3 al finalizar una contra rapidísima y que hizo que Giustozzi solicitase tiempo muerto.

El partido se le estaba yendo de las manos pero Fernando volvió empatar el choque cuando restaban diez minutos para la conclusión permitiendo a ElPozo afrontar el último tramo del encuentro en igualdad.

El reloj, que jugaba a favor de los visitantes y en contra de los locales, seguía avanzando cuando, poco después de entrar en los últimos cinco minutos, ese periodo donde los problemas aumentan de tamaño, Fernando logró marcar con un disparo cruzado y puso por delante a ElPozo.

Se iban a salvar los muebles, o eso parecía. Y es que, junto antes de entrar en el último minuto Kevin Chis hizo el empate dejando a ElPozo, que vestía de negro en homenaje a las víctimas del coronavirus, mirando a la nada. Un resultado que se torna varapalo y que no deja de transmitir cierto grado de apatía que debe enmendarse tienen en cuenta que ya está llamando a la puerta la Copa del Rey y la de España.