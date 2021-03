La pandemia nos ha arrebatado abrazos, el tiempo con nuestras familias, los besos, las fiestas y, sobre todo, la convivencia. El año 2020 fue especial, pero tendrá que transcurrir bastante de 2021 para poder volver a tener una vida que se parezca un poco a la que vivíamos antes de que irrumpiera en nuestras vidas el coronavirus para acabar con todo lo establecido.

Cuando en La Opinión nos planteamos que no podíamos quedarnos este año sin Carrera de la Mujer aunque fuera imposible organizarla de forma presencial, como hemos hecho en los últimos cinco años, no esperábamos la respuesta de participación que ha tenido la sexta edición de esta prueba, que se ha realizado de forma virtual. Eran muchas dudas las que se planteaban. «¿Creamos un apartado competitivo o solo valoramos la participación?», «¿tendrá buena acogida y lograremos que se involucren las mujeres?»... Eran muchas incógnitas porque era la primera vez que nos encontrábamos ante esta situación. Pero todas esas dudas se fueron disipando casi desde el primer día que se abrieron las inscripciones porque la respuesta fue masiva.

Atendiendo a su espíritu lúdico-deportivo, se mantuvo la competición aunque no pudiéramos tomar los tiempos de forma presencial. ¿Pero por qué íbamos a desconfiar? No había motivos. Atendiendo a la buena fe y, sobre todo, al espíritu deportivo de todas, nos atrevimos a crear unas clasificaciones pese a las voces que no nos recomendaban meternos en esa aventura. Pero las mujeres de esta Región e incluso de otros puntos de España -hasta hemos tenido una participante de Lugo-, nos dieron una lección que otros muchos sectores de la sociedad son incapaces de ofrecer.

El teléfono que habilitamos para enviar las fotografías y los tiempos para todas aquellas que no estaban acostumbradas a subir sus registros a la plataforma que puso a nuestra disposición la Federación de Atletismo de la Región Murcia, presidida por una mujer, no paró de sonar durante esos tres días que duró esta carrera virtual. Fue una locura maravillosa porque nos hemos encontrado historias magníficas, de mujeres que el domingo, por ejemplo, pese al aguacero que caía, salieron a la calle y se pusieron a correr a las ocho de la mañana bajo una intensa lluvia.

Nos emocionamos al ver esas imágenes y comprobar que no estábamos solos en esta aventura, que eran muchos corazones los que estaban detrás de esta carrera. El esfuerzo realizado, sin duda, ha merecido la pena porque el cariño irradiado por todas y cada una de las inscritas también ha compensado a nuestros colaboradores, que han sido la Concejalía de Derechos Sociales y Familia, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social; de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), Corre por Murcia y la Obra Social la Caixa, además de patrocinadores como Estrella de Levante, El Corte Inglés, Fiat Huertas Center, ElPozo Bienestar y Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia.

La Carrera de la Mujer no nació para excluir al hombre, sino para que abuelas, madres e hijas encontraran un espacio para practicar deporte. Porque aunque muchos no lo quieran ver, nuestras mujeres tienen muchas más dificultades para poder realizar cualquier actividad física. Por todo ello, pese a la maldita pandemia, se ha demostrado que esta cita que ha cumplido ya seis años está más viva que nunca y que tiene su razón de ser. El año que viene nos vemos en la calle. Gracias.