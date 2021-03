María José García Méndez asumió el cargo de máxima responsable de la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género de la CARM en septiembre de 2019, desde entonces ha tenido que hacer frente a acontecimientos tan intensos como la DANA y la pandemia, centrando sus esfuerzos en responder a las necesidades de las mujeres que se encontraban en situaciones vulnerables, ahora incrementadas por el contexto económico y social. García Méndez trabaja para desarrollar políticas en materias de igualdad y luchar contra la mayor desigualdad que puede sufrir una mujer: la violencia de género.

¿Qué labores lleva a cabo la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género en pro de la igualdad?

Uno de nuestros cometidos es hacer políticas de igualdad para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres y luchar contra la violencia de género. Apoyamos también a todos los ayuntamientos de la Región, en sus 45 municipios, a través de unas subvenciones económicas para que puedan desarrollar planes de igualdad. Aquellos municipios en los que ya existen planes de igualdad y necesitan actualizarlo, se les permite hacerlo. Las entidades locales, que están día a día con su ciudadanía, son quienes tienen que inculcar esta igualdad entre hombres y mujeres.

¿Qué proyectos hay activos para garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres?

En 2020 se puso en marcha, y este año se está reforzando, el programa ‘Sensibilízate’, en el que participan profesionales de gran experiencia en materia de igualdad y violencia de género. Este prgorma, que está recorriendo la Región para concienciar y sensibilizar, llega a centros educativos y al tejido empresarial de las zonas donde actúa, algo que antes solo se hacía de manera muy puntual. El mensaje que debe primar es el de la formación y el de la sensibilización por la igualdad. Contamos con otro programa de formación online, totalmente gratuito, en cuya primera edición se han inscrito más de 300 personas y que trata temas como la brecha de género, el techo de cristal o el suelo pegajoso.

¿Cómo ha afectado el periodo de pandemia a aquellas mujeres víctimas de la violencia de género?

La pandemia nos ha enseñado que necesitamos un enfoque más inclusivo en la sociedad. Es una realidad que la covid-19 ha afectado especialmente a las mujeres, y eso se debe a que estas han ocupado en mayor medida esos espacios de cuidado y sanitarios, y es ahí donde la pandemia ha golpeado con más fuerza. La preocupación por la violencia de género durante los meses de confinamiento se agrava. Aún recuerdo como si fuera ayer el día que se decretó el estado de alarma. La preocupación de todo el equipo de la Dirección General se disparó pensando en todas aquellas mujeres que tenemos en la red CAVI (Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de la Violencia de Género), porque se enfrentaban a un confinamiento en casa con sus maltratadores. Seguimos prestando asistencia psicológica a través del teléfono, pero era mucho más difícil para ellas. De ahí nació nuestra campaña ‘Si la oyes, llama’, una forma de darles a entender que no estaban solas, y a los maltratadores una advertencia de que estábamos pendientes.

¿Qué otros programas de prevención y sensibilización tienen en marcha?

Llegamos a muchos ámbitos de la Educación, desde Infantil hasta los estudios universitarios. Tenemos esa capacidad de adaptar el mensaje dependiendo del grupo de personas al que nos dirijamos. También hemos creado sinergias con la Dirección General de Juventud interesantes, de las que han nacido tres proyectos muy útiles. En el primero se hizo un estudio sobre el sexismo en el ámbito juvenil, también se editó una guía sobre ciberacoso, y por último se llevó a cabo un servicio de prevención sobre el acoso sexual en el ámbito educativo, un servicio de orientación. Creemos que es en las edades más tempranas en las que hay que inculcar la importancia de la igualdad de género.

¿Qué ofrece su Dirección General a aquellas mujeres que tiene que dejar su hogar por maltratos?

Ofrecemos un entorno seguro. Primero entran en nuestro centro de emergencias y, tras valorar el perfil de cada una de ellas, le damos la posibilidad de alojarse en una de las casas de acogida que tenemos repartidas por toda la Región. A partir de ahí se les da herramientas para formarse y se les ayuda en materia de reinserción laboral. Si tienen hijos se les ofrece también servicio psicológico. Al final se trata de intentar dar una segunda oportunidad. A veces, la mujer maltratada no rompe ese vínculo con su maltratador por la dependencia económica, y ahí es donde también intentamos ayudar, por ejemplo, con las ayudas para el alquiler. A día de hoy tenemos aproximadamente los recursos de acogida a un 80% de su capacidad. Este año hemos habilitado dos nuevos hogares para las mujeres supervivientes de la violencia de género. No me gusta llamarlas víctimas, me gusta considerarlas supervivientes.

¿Qué beneficios para la igualdad de género conlleva la puesta en marcha del Observatorio de la Igualdad?

Es una de nuestras medidas estrella. Teníamos el total convencimiento de que debíamos de poner en marcha este observatorio, que resulta un foro que da participación y voz a muchas entidades con mucho que enseñar sobre igualdad. En diciembre del pasado año por fin pudimos celebrar el primer pleno constitutivo, y a finales de marzo se convocarán las tres comisiones que forman el observatorio, una de igualdad, otra para abordar los temas de violencia de género y una tercera en la que se trata la imagen y lenguaje sexista en los medios de comunicación. Hemos conseguido ponerlo en marcha, y es nuestra bandera para mostrar a la sociedad murciana que hemos venido a apostar por la igualdad.

¿Qué le diría a aquellas personas que afirman que el Día de la Mujer no es necesario?

Han pasado 110 años desde aquella manifestación conjunta de hombres y mujeres en la que se decidió conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Más de 100 años y a día de hoy tenemos todavía mucho camino por recorrer. Además, no nos podemos permitir bajar la guardia, porque entonces retrocedemos lo avanzado. Debemos luchar por dejar a las futuras generaciones un mundo más igualitario. Para este año hemos elegido el lema ‘Juntas y aliadas’, para dejar claro que al margen de ideologías y sectarismos, la lucha de la igualdad debe de ser conjunta. En el momento en el que hay divisiones internas entre mujeres perdemos fuerza.