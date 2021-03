El UCAM Murcia CF está en una buena posición en la tabla. Segundo con 29 puntos, a 5 del Córdoba, que es tercero, y a uno del Línares, que es líder. Los universitarios saben que les basta con una victoria para cerrar el acceso a la Liga Pro, que es el objetivo que se habían marcado esta temporada. Se habla de la tranquilidad que transpira el equipo de Salmerón. Pero el domingo se juega un derbi. UCAM Murcia contra Real Murcia en La Condomina. A los de Loreto, sextos con 23 puntos, a uno del Córdoba, solo les vale ganar. El partido del domingo será de todo menos tranquilo. José María Salmerón, consciente de ello, compareció en rueda de prensa para hablar sobre el derbi, sobre el estado de su equipo y sobre su rival en la ciudad.

«Estamos tranquilos dentro de la medida, dentro de que tenemos que estar preparados para que la tensión del partido no pueda con nosotros. Cuando más preparado estés para el partido, mejor será», dijo Salmerón. Aunque «va a ser un partido de emoción, de tensión, esperamos conseguir los tres puntos».

A Salmerón no le preocupa su rival, sino «que mi equipo esté bien, que mejore en los aspectos en los que últimamente no hemos estado bien». Por ejemplo, «queremos mejorar en el juego, mejorar en la faceta defensiva», pues «en la faceta ofensiva estamos siendo un equipo determinante que crea ocasiones de gol». Acerca del Real Murcia, el almeriense destacó que «es equipo que viene con muchas ganas porque es un partido vital para ellos»; «aunque quedan dos partidos y no sé cómo van a quedar, están a seis puntos de nosotros, la situación es mucho más difícil para ellos que para nosotros». No obstante, «tienen un buen equipo, tienen un buen once y esperamos un buen partido».

Un partido que Salmerón no considera una revancha, a pesar de haber caído contra el Murcia en la jornada 8: «Para mí lo importante son los tres puntos y no me tomo el partido como revancha, ni mucho menos. Nos ganaron allí porque cometimos errores cuando teníamos el partido en la mejor situación, no supimos manejar esa fase del partido, cometimos unos errores que nos penalizaron, y al final estos partidos van de no cometer muchos errores, de ser un equipo fuerte tanto en ataque como en defensa».

En cuanto a la presión con la que el Real Murcia enfrentará el derbi, Salmerón considera que «nunca se sabe: a veces, por la intensidad, por las ganas, pueden ganar un partido, pero también les puede penalizar». En su opinión, ambos equipos soportarán la tensión del encuentro: «La tensión en este partido está para los dos equipos y tenemos que manejar también esa parcela, saber jugar este tipo de partido, saber que cuando estamos sufriendo somos capaces de hacer daño, que tenemos que manejar los tiempos de partido, que tenemos que atacar y finalizar». Espera «que podamos hacer un buen partido, dar un buen espectáculo, y que al final disfrutemos todos y consigamos los tres puntos».

El preparador valoró los dos primeros partidos de Loreto al frente del Real Murcia: «Ganaron al Yeclano en su primer partido y el otro día empataron. Llevan cuatro puntos de seis. Yo creo que es un equipo que ha mejorado con una serie de jugadores que ha tenido, sobre todo, en medio campo». Si bien su opinión sobre Loreto es positiva, «lleva dos partidos y un entrenador necesita un poco más de tiempo para hacerse con lo que quiere del equipo».

«Yo creo que en estos partidos no hay favorito», dijo Salmerón. Teniendo en cuenta la situación de los dos equipos, «puede ser que seamos favoritos, porque les llevamos seis puntos, estamos muy cerca de conseguir nuestro objetivo, pero todavía no está hecho; tenemos que conseguir ganar un partido. Y no solo ganar un partido, porque la suma de los puntos te vale para la siguiente fase y eso hace que sea importante ganar los dos partidos. Me da igual quién sea favorito».

Loreto ha afirmado en varias ocasiones que espera que su equipo sea ofensivo, y así lo ha demostrado en sus dos primeros partidos. Salmerón cree que durante el derbi habrá distintas fases: «Seguramente en el comienzo del partido van a apretar arriba. Después, en el transcurso del partido, habrá momentos donde apretarán en bloque bajo, bloque medio, dependiendo de las circunstancias. No hay equipo que te pueda apretar arriba los noventa minutos. También tenemos que atacar para que ellos no nos puedan hacer daño. Hay muchas circunstancias en un partido».

Las entradas para el partido están agotadas. Salmerón se refirió al público que asistirá a La Condomina: «Jugamos en casa, pero últimamente, y más en Murcia, estamos en una situación en la que incluso pueden ellos tener algo más de gente». Aun así, «me parece espectacular que podamos jugar un partido con gente. Nosotros lo que queremos es que haya gente en los campos. Nos parece muy triste jugar los partidos sin gente donde todos nos oigamos, pero no oigamos a la gente. Lo que queremos es que la gente disfrute del fútbol».

Tras la recuperación de Adrián y Rafa, que «no están todavía al cien por cien», el UCAM Murcia llega al derbi sin bajas: «Ahora mismo tenemos a toda la plantilla. Nos quedan dos entrenamientos, el de hoy, viernes, y el de mañana, y ojalá podamos contar con todos».