Otra vez, el FC Cartagena vuelve a caer ante el VAR. Los albinegros se adelantaron en el marcador gracias a un golazo de Aburjania y supieron mantener el tipo durante toda la segunda parte pese a las acometidas de la Ponferradina. Sin embargo, una entrada de Azeez sobre el talón de un rival fue motivo suficiente para que Gálvez Rascón señalase penal en contra a instancias del VAR, minutos después de producirse la acción. Yuri no falló y privó al Cartagena de sumar los tres puntos.

Marcadores y clasificación

El Cartagena comenzó el partido con la intención de ser incisivo y planteando un partido complicado a la Ponferradina. Los albinegros mantuvieron la posesión en los primeros compases del partido, bien plantados en el campo, pero sin mostrar mucha lucidez en el ataque. Los bercianos tuvieron un primer acercamiento a los diez minutos del encuentro que no llegó a fructificar, estuvo bien Chichizola para atraparla.

El partido no estuvo exento de sobresaltos y juego duro. Un encontronazo entre Paris Adot y Forniés que acabó con el defensa ilicitano tendido en el suelo con una pequeña herida. Datkovic y Dani Romera también protagonizaron otro duro choque del que el croata salió indemne. Los dos equipos permanecían estáticos en el campo, dispuestos a no conceder un centímetro. El partido fue perdiendo ritmo, a merced de ciertos chispazos ofensivos que daban algo de emoción al encuentro

La primera parte entró en su último tercio con una ocasión del exalbinegro Aguza que no supuso ningún peligro. Delmás intentó aportar en tareas ofensivas por su costado lanzando un centro tibio que acabó repelido por la zaga berciana, y pronto el Cartagena iba a tener una buena ocasión. Azeez cazó un balón después de un saque de esquina de la Ponfe e inició una buena conducción, pero se equivocó al dar el pase a Rubén Castro, que ya estaba sin espacio.

Gran gol de Aburjania

Cuando parecía que el colegiado iba a decretar el descanso, Aburjania aprovechó un mal despeje de la defensa para acomodarse el balón con el pecho y empalar el balón con la zurda hacia la portería. El esférico besó la escuadra de la meta de Caro y acabó introduciéndose en la meta blanquiazul para firmar un golazo espectacular con sello georgiano. Alegría desatada en un Cartagena que debía mantener la ventaja para sumar tres puntos vitales.

La Ponferradina comenzó mejor en la segunda mitad. Los de Jon Pérez Bolo querían controlar el juego y dominar. Pronto llegó la primera ocasión de peligro para los bercianos con un disparo de Juergen que no pudo atrapar Chichizola. Elady intentó hacer lo propio lanzando un buen balón en profundidad hacia Delmás que no pudo llegar a rematar.

El conjunto de Bolo acechaba con peligro, acercándose a las posiciones de peligro. Raúl Navas llegó para despejar a córner una buena acometida de la Ponfe, pero en la siguiente jugada Juergen consiguió trazar un disparo desde fuera del área que se fue alto.

Luis Carrión quiso mover el banquillo dando entrada a Cristian López por Rubén Castro. El cambio surgió efecto: el alicantino tuvo una buena ocasión con un testarazo tras un centro preciso de Forniés, pero el remate se fue demasiado alto.

El Cartagena quería recuperar su peso en el partido y defender su renta. Berto Cayarga lideró un contraataque junto con Cristian López. El ariete albinegro se quedó en una posición favorable en el costado izquierdo del área para servirle el balón a Elady con un pase de la muerte, pero la zaga despejó el balón. Cristian López volvió a ser protagonista en este córner tras realizar un remate picado con la cabeza que se marchó por encima de la meta de Caro.

La Deportiva seguía intimidando a los albinegros con varias ocasiones a balón parado que no llegaron a concretarse, pero el peligro era palpable. Carrión agotaba sus últimos cambios dando entrada a Clavería y a Álex Gallar, ya recuperado de su lesión. El extremo catalán volvía a tener minutos en un momento crítico, el Cartagena debía defender aún su ventaja por la mínima.

Llegaba el tiempo de descuento y el VAR volvió a condenar al Cartagena. Gálvez Rascón señaló un penalti a instancias del videoarbitraje, por una entrada fortuita de Azeez dentro del área. Yuri no perdonó desde los once metros aunque Chichizola adivinó la trayectoria. Acto seguido, el Cartagena tendría una acción similar en área contraria donde Cristian López fue derribado dentro del área y el colegiado no vio nada punible en esa acción.

Reparto de puntos con polémica donde el Cartagena volvió a pinchar tras una acción revisada con el VAR. El conjunto albinegro es el equipo que más penaltis en contra ha recibido de Segunda División, un total de 8 con el de esta jornada. Se vuelven a escapar otra victoria que podría haber sido vital en un momento en el que el Cartagena debe sumar de tres en tres.