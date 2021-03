Hablar de un derbi entre el Real Murcia y el UCAM es hablar de goles. No importan los problemas con los que lleguen ambos equipos al partido, ni la clasificación ni los estados de forma. Los aficionados de ambos bandos saben que volverán a casa tras celebrar un gol o festejarlo por la tele. Eso sí, solo falta conocer el lado en el que caerá la alegría al término de los noventa minutos. Ese intercambio de golpes, intentando que tan solo uno quede en pie cuando el árbitro señale el final, ha sido lo que ha definido los últimos duelos entre granas universitarios. Y es algo que, con los números en la mano, parece que se repetirá este domingo a las 17.00 horas (La 7TV).

No porque los planes ofensivos de ambos equipos estén funcionando en las últimas semanas, que también, sino porque los dos están descuidado la defensa desde que arrancó la segunda vuelta del campeonato en la Segunda División B. Cierto es que el UCAM consiguió dejar su portería a cero el pasado sábado frente al Yeclano. Sin embargo, fue la primera vez que los de José María Salmerón no encajaron goles en este segundo capítulo de la primera fase. De hecho, la última vez también fue frente al conjunto azulgrana en el estadio La Constitución. Pero, además, el Yeclano tuvo dos ocasiones para haber prolongado todavía más ese registro si no llega a ser por los dos penaltis que detuvo Biel Ribas para acabar dando los tres puntos (1-0) que le dejan a tan solo uno de los seis que quedan en juego para obtener el billete directo a la Primera RFEF (Segunda B Pro).

El Real Murcia, por su parte, arrancó la segunda vuelta en Granada dejando su portería a cero para conseguir un triunfo que le colocaba como aspirante a todo en pleno mercado invernal. Sin embargo, a partir de ahí, el conjunto grana pese a los refuerzos no fue capaz de ser sólido atrás para poder enlazar dos victorias consecutivas en esta primera fase. Algo que todavía no ha podido conseguir. No fue hasta la llegada de José Luis Rodríguez Loreto al banquillo, tras la destitución de Adrián Hernández, cuando el Real Murcia volvió a dejar su portería a cero en la victoria frente al Yeclano hace dos semanas (1-0). La pasada jornada, en un duelo que se antojaba vital para poder estar arriba en esta recta final, los murcianista sumaron un punto frente al Córdoba después de igualar el marcador hasta en dos ocasiones (2-2). Lo que provoca que la cita de este domingo sea vital para los intereses del cuadro que dirige Loreto para seguir aspirando a ocupar una de las tres plazas de su grupo en esta primera fase y no complicar su andadura en busca de su pasaporte a la Primera RFEF.

No obstante, echando la vista atrás, el único derbi sin goles entre el UCAM y el Real Murcia de los nueve que se han disputado hasta ahora fue el de la temporada pasada en el estadio universitario, donde ambos se repartieron los puntos tras finalizar con empate a cero. De hecho, ese fue el único encuentro hasta ahora en el que el UCAM se quedó sin anotar un gol frente al Real Murcia. El conjunto grana, en cambio, encadenaba entonces su tercer encuentro de los nueve hasta ahora disputados en los que se marchaba con su marcador a cero en un duelo frente a los universitarios. Tras su duelo del domingo, a ambos tan solo les restará una jornada para cerrar esta primera fase de la Segunda División B.