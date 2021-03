Deportistas de dos generaciones diferentes han sido las mejores en la sexta edición de la Carrera de la Mujer, que se celebró de forma virtual durante tres jornadas. Todas las participantes pudieron subir sus tiempos a la plataforma y ayer tarde se conocieron a las mejores entre las que decidieron competir.

La ganadora es Candi Andrada Barbeto, cartagenera afincada en Fuente Álamo de 46 años de edad, Educadora Social que trabaja como Auxiliar Sanitario en el Centro Ocupacional de Canteras. Está casada, tiene tres hijos y comenzó a correr después de sufrir alguna lesión mientras realizaba el Camino de Santiago con sus amigas Beatriz Ríos y Pili. El sábado pasado salió a realizar sus cinco kilómetros en esa ‘pista’ de atletismo que puso de moda el atleta Mariano García, coincidiendo en sus inmediaciones con el mercadillo semanal de la localidad. Acompañada por su hermana Mari Carmen y justo antes de que comenzara a llover, tras realizar un kilómetro de calentamiento, se puso a dar vueltas para parar el crono en 20 minutos y 35 segundos. «La hice con espectadores y sorteando los cables de algunos puestos, saltando por encima», decía ayer a esta Redacción.

Fátima Cano, segunda clasificada, pertenece a otra generación diferente a Candi Andrada. Esta abaranera de 28 años de edad es Maestra de Educación Primaria en el Colegio San José Artesano de su pueblo natal. Ella está habituada a la montaña y, de hecho, hace dos meses fue una de las integrantes de la selección murciana que estuvo en el Campeonato de España de trail en Ibiza. Su recorrido para la Carrera de la Mujer lo realizó en la circunvalación de Abarán, a orillas del río Segura. «No estoy acostumbrada al asfalto, había quemas y mucha gente andando que tuve que ir sorteando», recuerda del momento en el que logró un tiempo de 20:55 los cinco kilómetros. Cano comenzó a correr hace solo cinco años «con carreras cortas y ahora las hago más largas», explica esta profesora.

El podio lo completó Carmen Heras, que registró en la plataforma un tiemop de 21:38, solo dos segundos más rápida que Lara Sanmartín, quien ha acabado cuarta. Heras es veterinaria y sale habitualmente a entrenar con su perro Hass. «Por las mañanas me lame la cara para que salga a correr», dice una joven que hizo el viernes por la mañana el recorrido, a las ocho y media, por Zarandona, hasta donde se desplazó desde Monteagudo, donde reside. Hace solo cuatro años que comenzó a correr. «No fue por un motivo en particular. Me apunté a una carrera, me gustó y seguí inscribiéndome. Ahora salgo a entrenar unas cuatro o cinco veces a la semana». El ‘top 10’ de la prueba lo completaron Esther Bódalo, Almudena Pagán, Almudena Abellán, Sara Guerrero, Pilar Gea Sánchez y Loli Sánchez Cánovas.

Las tres primeras recibirán sus trofeos mañana miércoles en un acto en La Opinión que se llevará a cabo siguiendo todos los protocolos establecido.

Franco celebra el Día de la Mujer con la camiseta de la prueba

Isabel Franco, vicepresidenta de la Comunidad Autónoma, celebró ayer el Día Internacional de la Mujer difundiendo en su cuenta en la red social Twitter una imagen con la camiseta conmemorativa de la carrera. «¡Feliz día a todas! Y a todos, contamos con vosotros», escribió la consejera. La iniciativa de La Opinión ha contado en esta ocasión con la colaboración de la concejalía de Derechos Sociales y Familia, de la consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), Corre por Murcia y la Obra Social la Caixa, además del patrocinio de Estrella de Levante, El Corte Inglés, Fiat Huertas Center, ElPozo y Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia.