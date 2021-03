El ‘factor sorpresa’ se ha esfumado en el UCAM Murcia CB. Si antes era capaz de darle carpetazo a sus crisis ganando a los ‘grandes’ de la Liga Endesa, como hizo en la primera vuelta ante el Baskonia o el Barcelona, ahora le cuesta crear problemas serios a sus rivales. Ya ni el cóctel de sensaciones positivas con buen juego a ráfagas ante un rival de envergadura, pese a caer derrotado, consuela a los aficionados del equipo universitario. Si el despliegue ofensivo mostrado ante el Real Madrid en el duelo de la primera vuelta hace unas semanas invitaba al optimismo, en el choque de ayer en el Palacio de los Deportes frente al conjunto blanco ocurrió todo lo contrario (58-74).

Porque el UCAM Murcia no consiguió llevar al límite a un Real Madrid mermado físicamente, con ausencias importantes y que acabó cambiando su rotación ante los problemas con las faltas. Ante eso, Pablo Laso, entrenador del conjunto blanco, protegió a su equipo planteando un partido desde la defensa protegiendo siempre la pintura y con la entrada de Tyus en el quinteto para mantener a raya a James Webb. Y ante los escasos recursos del equipo universitario desde el perímetro, bien pronto se esfumaron sus opciones de poder pelear por la victoria. Cierto es que el UCAM lo intentó hasta el final y se acercó en la segunda parte en el marcador hasta colocarse a tan solo dos puntos de distancia de su rival, gracias también, en parte, a su mejoría defensiva desde el parón por las ventanas FIBA. Pero no fue suficiente. Al reducirse su abanico de posibilidades ofensivas a los movimientos de Cate en el poste bajo y las entradas a canasta de Jordan Davis, los dos máximos anotadores locales ayer con 17 y 16 puntos respectivamente, los de Sito Alonso no pudieron evitar su séptima derrota consecutiva de la temporada en la Liga Endesa. Tan solo el debut del joven Caio Pacheco, quien llegaba hace apenas unos días para sustituir al lesionado y recién llegado Isaiah Taylor, supuso ayer algo de aire fresco en el horizonte que deberá afrontar el UCAM este mes de marzo.

Porque el equipo murciano tiene que encontrarse consigo mismo lo antes posible, tras las bajas y nuevas incorporaciones, ahora que deberá esperar otros doce días en el calendario para afrontar su próximo compromiso ante el Lenovo Tenerife por un nuevo reajuste. Con solo dos triples convertidos ante el Real Madrid, los dos lanzamientos de Cate y Webb en el primer cuarto, y que fueron los únicos puntos obtenidos en los primeros diez minutos, el UCAM debe paliar ese problema y buscar nuevas vías que le conviertan otra vez en un equipo mucho más incisivo.

Todo lo contrario a lo que se vio ayer, donde el equipo murciano fue prácticamente inofensivo durante algunas fases, lo que le llevó a no poder sorprender ni atemorizar a su rival.

Y es que el conjunto de Pablo Laso tomó la iniciativa en el marcador desde bien pronto con un triple de Gabri Deck y un Tavares que no encontró oposición por dentro (3-7). El técnico del UCAM buscó la reacción de los suyos con un tiempo muerto y la entrada de Jordan Davis como base. Un inverosímil triple de Cate fue la segunda canasta del partido del UCAM cuando faltaban 25 segundos para finalizar el primer cuarto. Al Real Madrid no le hizo falta brillar para dominar y así se cerró el primer cuarto (6-16). Pese a las dificultades que seguía teniendo el UCAM para obtener puntos de manera fluida, el equipo universitario estaba metido en el partido. Cate era el único jugador del UCAM algo entonado para hacer daño a un Real Madrid que Garuba le llevó al bonus (20-25). Sin embargo, el equipo murciano desperdició la primera bala para igualar el resultado antes de marcharse al descanso (24-30).

Ambos equipos trataron de imprimir más intensidad en el inicio de la segunda parte, pero continuaron los problemas en ataque para los dos. Tomás Bellas rompió la mala racha con una canasta en juego y después asistió a la perfección a Cate en la pintura (30-35). Fue entonces cuando Sito Alonso dio entrada a Caio Pacheco, y la frescura del joven brasileño tomando buenas decisiones despertó al UCAM. Convirtió una técnica desde el tiro libre (35-37) y sacó una canasta más tiro adicional cuando su equipo estaba más cerca que nunca de su rival. De hecho, acabó jugando este cuarto con Felipe Reyes como pívot ante las infracciones de Walter Tavares y Garuba, pero no lo aprovechó (44-50).

El marcador decía que el UCAM podía dar la sorpresa, pero las sensaciones no eran así. El Real Madrid parecía tenerlo todo donde quería y entonces optó por no darle ni una pizca de vida a su rival. Apareció Causeur para darle otro colchón al Real Madrid, mientras que en el UCAM solo aparecían Cate y Davis (56-62). En los últimos minutos, el conjunto blanco terminó por disparar el marcador y cerrar definitivamente el triunfo (58-74).

«Es difícil ganar al Real Madrid anotando solo dos triples»

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, reconoció ayer tras el encuentro que «la falta de acierto» lastró a su equipo en el encuentro perdido por 58-74 frente al Real Madrid, líder de la Liga Endesa, y admitió que «es difícil ganar a equipo anotando tan sólo dos triples en todo el encuentro» aunque también dijo que «la diferencia final es irreal e injusta» para su equipo. El técnico universitario no ocultó su desencanto por el desenlace del choque.

«Los últimos minutos fueron fundamentales pues fallamos varios ataques y ahí se terminó el partido y la diferencia final estuvo en nuestro desacierto y también en el mérito defensivo del Real Madrid. Hicimos un trabajo de mucha presión, esfuerzo y sacrificio y también de querer ganar y el 58-74 es irreal e injusto para nosotros», manifestó al término de los cuarenta minutos.

«El equipo ha demostrado que tiene un carácter especial, pero es difícil ganar a un rival como el Madrid anotando tan sólo dos triples en todo el encuentro, en el que ellos jugaron bien hasta el final y fueron duros», añadió. Sito Alonso tuvo palabras para el recién llegado, el base brasileño Caio Pacheco, quien anotó cuatro puntos en los casi ocho minutos que estuvo en pista: «Caio ha entrado bien y, pese a su inexperiencia, ha dejado muy buenas sensaciones. Ha demostrado que tiene mucho desparpajo y ha jugado con valentía y respetando las reglas».

Consultado por el pobre nivel que está mostrando el veterano DJ Strawberry, quien frente al Real Madrid no anotó y jugó menos de cinco minutos, dijo que el jugador exterior «era nuestro puntal al principio de temporada, pero no se ha encontrado físicamente como le gustaría y nuestro objetivo es ayudarle y recuperarle». El UCAM Murcia afronta ahora un nuevo parón de doce días hasta su próximo encuentro, frente al Lenovo Tenerife, el próximo sábado 20 de marzo, y después se medirá lejos de casa al Urbas Fuenlabrada.