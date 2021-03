El Alhama El Pozo terminó la primera fase de la competición con un empate ante el cuadro canario del Femarguín. Las alhameñas afrontarán la segunda fase peleando por el ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino con ocho victorias, terceras de su grupo y con veintisiete puntos. Este choque, correspondiente a la jornada diecisiete, se tenía que haber jugado el 21 de febrero.

A partir del 20 de marzo, las alhameñas lucharán en un grupo donde estarán Villarreal, Fundación Albacete y Tenerife, de su mismo grupo, por lo tanto no se enfrentarán a ellos, y si lo harán ante el Pozoalbense, Granada, Granadilla de Tenerife y Cáceres. Solo ascenderá uno de estos equipos, y las alhameñas parten en tercera posición. El Villarreal, con 41 puntos es el máximo favorito para el ascenso.

El empate cosechado por el Alhama El Pozo en tierras canarias es algo decepcionante, al tratarse el rival del colista del grupo con solo dos victorias. El equipo de Randri viajó algo mermado, ya que la panameña Lineth era baja, mientras que Natalia Nogareda, Saioa y Paula González tampoco pudieron estar por respectivas lesiones. Aun así, el Alhama El Pozo se adelantó en el marcador a los diez minutos con un tanto de Violeta Quiles a la salida de un córner. Las visitantes habían buscado con mas ahínco la portería contraria y tuvieron premio.

Sin embargo, la ex jugadora del Lorca Féminas, Astrid, empató a los diecisiete minutos tras ejecutar de forma magistral un libre directo. No hubo apenas ocasiones en la segunda mitad, en la que ambos conjuntos estuvieron más preocupados por no encajar que de buscar el gol.