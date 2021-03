La casa no se empieza por el tejado. Lo primero y más importante es plantar bien los cimientos para tener una estructura sólida sobre la que se sostiene todo el proyecto. Y esto vale para todos los ámbitos de la vida. Es, quizá, lo mejor que hizo el UCAM Murcia al planificar la presente temporada. De todos es sabido que un buen portero puede marcar diferencias a lo largo de una temporada y puede dar puntos diferenciales en un grupo en el que, tal y como se preveía, iba a dominar la igualdad. El UCAM buscó diferenciarse con la contratación de uno de los mejores porteros de Segunda B y la jugada le ha salido a pedir de boca.

Biel Ribas se puso ante el Yeclano la capa de Superman para llevar a su equipo a la victoria. Para liderar lo que no es simplemente un triunfo. Son tres puntos que harán, casi con total seguridad, que el UCAM haya conseguido el objetivo marcado a principios de temporada. Biel eligió un escenario propicio para marcarse una actuación para el recuerdo. Y es que volvía la afición a La Condomina, y con ella, la alegría a un estadio que lleva meses desolado, necesitado de instrumentos de percusión y de voces que canten al unísono. 1.520 espectadores se dieron cita en La Condomina -a pesar de no ser una tarde muy apetecible para salir de casa- para ver un UCAM Murcia-Yeclano. Y qué ganas tenía de volver escribir las cifras de asistentes a un encuentro, ya que significa que la situación sanitaria avanza por buen camino. Y que así siga.

Lo de Biel no viene de ahora. Ni de ayer. Lo viene demostrando durante toda su carrera. Lo del Yeclano simplemente ha sido la guinda a su extraordinaria temporada. El balear ya no pilla por sorpresa a nadie. Es uno de los porteros más determinantes de la categoría y ha salvado muchos puntos a los universitarios durante todo el curso.

Sabía el UCAM que se jugaba mucho en el partido ante el Yeclano. Y con concentración, actitud y ganas de dominar el esférico salió en tromba a por el equipo del Altiplano. Movieron el cuero con sentido y, al contrario que en otros partidos, no salieron a especular. Al menos desde el pitido inicial. Pronto se iban a encontrar con la recompensa por su buen inicio, curiosamente, en una jugada que empieza desde un saque de portería de Biel Ribas. Hasta en eso estuvo el portero ayer. Trianguló el UCAM desde su propio área hasta que Liberto cazó un balón largo por la banda izquierda y nadie del Yeclano pudo detenerlo. Al llegar al lateral del área solo tuvo que levantar la cabeza y ver desmarcado a Jordi Sánchez, que marcó el gol con suspense. Detuvo Gianni el primer disparo pero con fortuna, le volvió a caer en los pies y con ayuda del palo, se metió casi sin querer el esférico dentro de la portería.

Todo se ponía de cara para el UCAM Murcia. Estaban jugando un gran fútbol, tenían el resultado a favor desde el inicio y la afición volvía al estadio. También hay que decir que muchos de ellos eran del Yeclano e incluso del Real Murcia, que aprovecharon la oferta para ver el encuentro del Yeclano esta semana y el derbi de la siguiente. Pero a lo que íbamos, lo tenía todo bien encauzado y, como le ha sucedido en varias ocasiones, el equipo bajó una marcha tras el gol y dejó de hacer las cosas que estaba haciendo bien. El paso de los minutos igualó las fuerzas y también en ocasiones. Avisó dos veces el Yeclano en la primera mitad. La primera, de Javi Saura con disparo potentísimo desde fuera del área que rechazó Biel Ribas con el puño. El rechace le cayó a Perales y acabó en gol. El linier levantó la bandera y terminó anulando el que hubiera supuesto el gol del empate. Avisó por segunda vez tras un córner. Biel Ribas sacó nuevamente un pie milagroso tras un remate de cabeza al primer palo para evitar el empate. Y lo hizo por partida doble, ya que el rechace también lo detuvo. Tuvo también una gran actuación Gianni, que salvó un cabezazo a bocajarro de Jordi Sánchez y después un disparo en una posición franca de Santi Jara. Era el día de los porteros, que estaban siendo de lo mejor del campo en un partido que marchaba muy animado y con ocasiones. Y eso en Segunda B, no siempre pasa.

Biel Ribas entra en escena

Tras la reanudación, el partido siguió la tónica dominante de los últimos minutos de la primera mitad. El Yeclano atacaba con balón y el UCAM esperaba replegado al contraataque. Ambos equipos estaban cómodos así. Hasta que a los cinco minutos de la reanudación, la fortuna se topó con el Yeclano Deportivo. Perales centró y el balón golpeó en la mano de Admonio. Lo vio el colegiado Morales Moreno y lo señaló. Alberto Oca cogió la pelota sin mirar a nadie y obviando el mosqueo de alguno de sus compañeros, que querían su ración de protagonismo. Oca siguió a lo suyo. Cogió aire, miró a Biel Ribas, disparó y se topó con la mala suerte de encontrarse con un auténtico muro en el día de ayer. Le adivinó las intenciones y detuvo el penalti lanzándose a su izquierda. Primer ‘match ball’ salvado por parte del UCAM Murcia, que veía peligrar su resultado cada vez más.

No cambió nada el partido y el Yeclano siguió atacando. Eso sí, se le vio falto de ritmo y sin mucha frescura. El haber jugado el miércoles no le benefició y en los últimos quince minutos se vio a un equipo sin chispa. Aún así, cuando parecía que ya estaba todo decidido, el Yeclano iba a tener la última. El árbitro volvió a señalar penalti después de que Karim cayera dentro del área. Estábamos en el añadido. Los fantasmas para el UCAM aparecían de nuevo al pensar en un posible pinchazo en una ocasión propicia para encauzar su clasificación a la Pro. Esta vez la pelota la cogió Víctor Fenoll. Por mala fortuna para él, la película, aunque con diferentes protagonistas, terminó igual de mal como para Oca. Fenoll tiró el penalti a lo panenka pero Biel no se venció a ningún lado y volvió a adivinar el disparo. Se la jugó Fenoll y salió perdedor. Agigantó un poco más la leyenda de Biel Ribas, que enmarca un partido para el recuerdo. No todos los días se para un penalti. Mucho menos dos. Pero si alguien en la categoría es capaz de hacerlo, ese es sin duda, ‘San Biel Ribas’.